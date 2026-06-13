Neymarning JChdagi ishtiroki soʻroq ostida: Braziliya yulduzi qachon qaytadi?

·55·Sport
Neymarning JChdagi ishtiroki soʻroq ostida: Braziliya yulduzi qachon qaytadi?

Braziliya terma jamoasi hujumchisi Neymar Marokashga qarshi boʻlib oʻtadigan Jahon chempionatining ochilish uchrashuvini oʻtkazib yuboradi. Jamoa bosh murabbiyi Carlo Ancelotti futbolchining boldir mushaklaridagi jarohatidan hali toʻliq forigʻ boʻlmaganini tasdiqladi. Garchi "Selesao" uni kelasi hafta mashgʻulotlarda kutayotgan boʻlsa-da, hujumchining umumiy jismoniy holati xavotirlarga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Neymar turnir oldidan oʻtkazilgan yigʻin vaqtida jarohat olgan edi. Muxlislar uning ilk oʻyingacha safga qaytishiga umid qilishgan boʻlsa-da, Ancelotti matbuot anjumanida barcha shubhalarga chek qoʻydi. Braziliya terma jamoasi oʻz guruhidagi eng qiyin raqiblardan biriga qarshi bahsni oʻz tarixidagi eng yaxshi toʻpurarsiz boshlashga majbur boʻladi.

Tibbiy koʻrik natijalariga koʻra, futbolchida ikkinchi darajali mushak shikastlanishi aniqlangan. Hozirda u individual dastur asosida tiklanish jarayonini oʻtamoqda. Carlo Ancelotti nima uchun jarohatlangan yulduzni boshqa sogʻlom futbolchiga almashtirmaganini tushuntirib oʻtdi. "Neymar nafaqat texnik mahorati, balki tajribasi va yosh futbolchilarga oʻrnak boʻlishi uchun ham tarkibga kiritilgan", — dedi italiyalik mutaxassis.

UOL nashrining xabar berishicha, Neymar nafaqat Marokash, balki guruh bosqichining boshqa oʻyinlarini ham oʻtkazib yuborishi mumkin. Shifokorlar uning tiklanishi uchun kamida 2-3 hafta vaqt ketishini taxmin qilmoqdalar. Bu esa uning 20-iyun kuni Gaitiga qarshi kechadigan ikkinchi tur bahsida ishtirok etishini ham soʻroq ostida qoldiradi.

Murabbiylar shtabi Neymarning jarohatlar tarixini inobatga olgan holda, uni maydonga tushirishga shoshilmoqchi emas. Futbolchi oxirgi marta 17-may kuni rasmiy uchrashuvda qatnashganini hisobga olsak, uning oʻyin amaliyoti va sport formasi borasidagi muammolar Braziliya terma jamoasi uchun jiddiy boshogʻriq boʻlib qolmoqda.

NeymarBraziliyaJahon ChempionatiCarlo AncelottiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joze Mourino «Real Madrid» tarkibini tubdan kuchaytirishga kirishdiJoze Mourino «Real Madrid» tarkibini tubdan kuchaytirishga kirishdiBugun, 07:39Rui Costa: Joze Mourinyo Florentino Perez yutqazgan taqdirda ham ketardiRui Costa: Joze Mourinyo Florentino Perez yutqazgan taqdirda ham ketardiBugun, 07:36Angliya terma jamoasi bazasida oʻgʻrilik: Kane va Bellingham butsalari oʻgʻirlandiAngliya terma jamoasi bazasida oʻgʻrilik: Kane va Bellingham butsalari oʻgʻirlandiBugun, 07:35Florian Virts Liverpulda oʻzini koʻrsata oladimiFlorian Virts Liverpulda oʻzini koʻrsata oladimiBugun, 07:16«Siti» Elliot Anderson uchun 120 million funt to‘lashdan voz kechmoqda...«Siti» Elliot Anderson uchun 120 million funt to‘lashdan voz kechmoqda...Bugun, 06:59Cristiano Ronaldo jismoniy holati haqidagi shubhalarni rad etdiCristiano Ronaldo jismoniy holati haqidagi shubhalarni rad etdiBugun, 06:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi