Neymarning JChdagi ishtiroki soʻroq ostida: Braziliya yulduzi qachon qaytadi?
Braziliya terma jamoasi hujumchisi Neymar Marokashga qarshi boʻlib oʻtadigan Jahon chempionatining ochilish uchrashuvini oʻtkazib yuboradi. Jamoa bosh murabbiyi Carlo Ancelotti futbolchining boldir mushaklaridagi jarohatidan hali toʻliq forigʻ boʻlmaganini tasdiqladi. Garchi "Selesao" uni kelasi hafta mashgʻulotlarda kutayotgan boʻlsa-da, hujumchining umumiy jismoniy holati xavotirlarga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Neymar turnir oldidan oʻtkazilgan yigʻin vaqtida jarohat olgan edi. Muxlislar uning ilk oʻyingacha safga qaytishiga umid qilishgan boʻlsa-da, Ancelotti matbuot anjumanida barcha shubhalarga chek qoʻydi. Braziliya terma jamoasi oʻz guruhidagi eng qiyin raqiblardan biriga qarshi bahsni oʻz tarixidagi eng yaxshi toʻpurarsiz boshlashga majbur boʻladi.
Tibbiy koʻrik natijalariga koʻra, futbolchida ikkinchi darajali mushak shikastlanishi aniqlangan. Hozirda u individual dastur asosida tiklanish jarayonini oʻtamoqda. Carlo Ancelotti nima uchun jarohatlangan yulduzni boshqa sogʻlom futbolchiga almashtirmaganini tushuntirib oʻtdi. "Neymar nafaqat texnik mahorati, balki tajribasi va yosh futbolchilarga oʻrnak boʻlishi uchun ham tarkibga kiritilgan", — dedi italiyalik mutaxassis.
UOL nashrining xabar berishicha, Neymar nafaqat Marokash, balki guruh bosqichining boshqa oʻyinlarini ham oʻtkazib yuborishi mumkin. Shifokorlar uning tiklanishi uchun kamida 2-3 hafta vaqt ketishini taxmin qilmoqdalar. Bu esa uning 20-iyun kuni Gaitiga qarshi kechadigan ikkinchi tur bahsida ishtirok etishini ham soʻroq ostida qoldiradi.
Murabbiylar shtabi Neymarning jarohatlar tarixini inobatga olgan holda, uni maydonga tushirishga shoshilmoqchi emas. Futbolchi oxirgi marta 17-may kuni rasmiy uchrashuvda qatnashganini hisobga olsak, uning oʻyin amaliyoti va sport formasi borasidagi muammolar Braziliya terma jamoasi uchun jiddiy boshogʻriq boʻlib qolmoqda.
…