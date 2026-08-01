Brayan Mbemo: Manchester Yunayted doimo eng yuqori marralarni koʻzlaydi
Maykl Karrik boshchiligidagi Manchester Yunayted Stokgolmda Ispaniyaning Atletiko Madrid klubini 2:1 hisobida mag'lub etib, Snapdragon kubogini qo'lga kiritdi. Goal.com xabariga ko'ra, mazkur bahsda 26 yoshli Brayan Mbemo dubl qayd etib, jamoasining g'alabasini ta'minladi va klub doimo eng yuqori marralarni ko'zlashini ta'kidladi. Brentford klubidan 71 million funt sterling evaziga transfer qilingan hujumchi ushbu o'yinda markaziy hujumchi pozitsiyasida harakat qildi.
Angliya Premyer-ligasining yetakchi klublaridan biri boʻlgan Manchester Yunayted yangi mavsum oldidan oʻzining jiddiy niyatlarini namoyish etishni boshladi. Stokgolm shahrida boʻlib oʻtgan navbatdagi mavsumoldi oʻrtoqlik uchrashuvida Maykl Karrik boshchiligidagi jamoa Ispaniyaning Atletiko Madrid klubini 2:1 hisobida magʻlub etib, Snapdragon kubogini qoʻlga kiritdi. Goal.com xabar berishicha, ushbu bahsda jamoaning yangi yulduziga aylangan Brayan Mbemo dubl qayd etib, raqib darvozasiga ikkita gol kiritdi va jamoasining gʻalabasini taʼminladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Yangi taktik yondashuv va markazdagi muvaffaqiyatAnʼanaviy tarzda qanot hujumchisi sifatida tanilgan 26 yoshli Brayan Mbemo ushbu uchrashuvda markaziy hujumchi pozitsiyasida harakat qilib, oʻzining universal oʻyinchi ekanini yana bir bor isbotladi. Bosh murabbiy Maykl Karrik Joshua Zirkzeeni zaxirada qoldirib, Mbemoning tezkorligi hamda toʻgʻridan-toʻgʻri oldinga intilish xususiyatiga tayanib koʻrdi. Natijada futbolchi maydon markazida oʻzini juda erkin his qilib, raqib himoyasiga jiddiy xavf tugʻdirdi.
Hujum chizigʻida Mbemoga 10-raqam ostida harakat qilgan iqtidorli Shea Lisi hamda oʻng qanotga qaytgan Amad faol koʻmaklashdi. Brentford klubidan 71 million funt sterling evaziga transfer qilingan Mbemo oʻtgan mavsumdagi debyutida barcha musobaqalarda 34 ta uchrashuv oʻtkazib, 12 ta gol urishga muvaffaq boʻlgan edi. Uning yosh futbolchilar bilan maydondagi oʻzaro tushunishi jamoaning hujum salohiyatini yanada oshirmoqda.
Chempionatdagi yuqori ambitsiyalarMaykl Karrik qoʻl ostida Premyer-liganing oʻtgan mavsumini uchinchi oʻrinda yakunlagan Manchester Yunaytedning tezkor oʻsishi baʼzilar uchun kutilmagan holat boʻlgan boʻlishi mumkin. Biroq Brayan Mbemo jamoaning bu muvaffaqiyatidan ajablanmaganini, chunki klub doimo eng yirik sovrinlar uchun kurashishini alohida taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, futbolchilar maydonda bor kuchini berib harakat qilmoqda va tinimsiz mehnat evaziga yuqori natijalarga erishilmoqda.
«Men bu natijadan ajablanmadim, chunki bu katta klub va biz doimo ulkan maqsadlarni koʻzlaymiz», — deya taʼkidladi hujumchi. Uning fikricha, jamoa har bir oʻyinda maydonga faqat gʻalaba uchun tushadi va mashgʻulotlarda qattiq mehnat qilib, yangi mavsumga puxta tayyorgarlik koʻrmoqda.
…