Brayan Mbemo: Manchester Yunayted doimo eng yuqori marralarni koʻzlaydi

·27·Sport
Brayan Mbemo: Manchester Yunayted doimo eng yuqori marralarni koʻzlaydi
Qisqacha

Maykl Karrik boshchiligidagi Manchester Yunayted Stokgolmda Ispaniyaning Atletiko Madrid klubini 2:1 hisobida mag'lub etib, Snapdragon kubogini qo'lga kiritdi. Goal.com xabariga ko'ra, mazkur bahsda 26 yoshli Brayan Mbemo dubl qayd etib, jamoasining g'alabasini ta'minladi va klub doimo eng yuqori marralarni ko'zlashini ta'kidladi. Brentford klubidan 71 million funt sterling evaziga transfer qilingan hujumchi ushbu o'yinda markaziy hujumchi pozitsiyasida harakat qildi.

Angliya Premyer-ligasining yetakchi klublaridan biri boʻlgan Manchester Yunayted yangi mavsum oldidan oʻzining jiddiy niyatlarini namoyish etishni boshladi. Stokgolm shahrida boʻlib oʻtgan navbatdagi mavsumoldi oʻrtoqlik uchrashuvida Maykl Karrik boshchiligidagi jamoa Ispaniyaning Atletiko Madrid klubini 2:1 hisobida magʻlub etib, Snapdragon kubogini qoʻlga kiritdi. Goal.com xabar berishicha, ushbu bahsda jamoaning yangi yulduziga aylangan Brayan Mbemo dubl qayd etib, raqib darvozasiga ikkita gol kiritdi va jamoasining gʻalabasini taʼminladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Yangi taktik yondashuv va markazdagi muvaffaqiyat

Anʼanaviy tarzda qanot hujumchisi sifatida tanilgan 26 yoshli Brayan Mbemo ushbu uchrashuvda markaziy hujumchi pozitsiyasida harakat qilib, oʻzining universal oʻyinchi ekanini yana bir bor isbotladi. Bosh murabbiy Maykl Karrik Joshua Zirkzeeni zaxirada qoldirib, Mbemoning tezkorligi hamda toʻgʻridan-toʻgʻri oldinga intilish xususiyatiga tayanib koʻrdi. Natijada futbolchi maydon markazida oʻzini juda erkin his qilib, raqib himoyasiga jiddiy xavf tugʻdirdi.

Hujum chizigʻida Mbemoga 10-raqam ostida harakat qilgan iqtidorli Shea Lisi hamda oʻng qanotga qaytgan Amad faol koʻmaklashdi. Brentford klubidan 71 million funt sterling evaziga transfer qilingan Mbemo oʻtgan mavsumdagi debyutida barcha musobaqalarda 34 ta uchrashuv oʻtkazib, 12 ta gol urishga muvaffaq boʻlgan edi. Uning yosh futbolchilar bilan maydondagi oʻzaro tushunishi jamoaning hujum salohiyatini yanada oshirmoqda.

Chempionatdagi yuqori ambitsiyalar

Maykl Karrik qoʻl ostida Premyer-liganing oʻtgan mavsumini uchinchi oʻrinda yakunlagan Manchester Yunaytedning tezkor oʻsishi baʼzilar uchun kutilmagan holat boʻlgan boʻlishi mumkin. Biroq Brayan Mbemo jamoaning bu muvaffaqiyatidan ajablanmaganini, chunki klub doimo eng yirik sovrinlar uchun kurashishini alohida taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, futbolchilar maydonda bor kuchini berib harakat qilmoqda va tinimsiz mehnat evaziga yuqori natijalarga erishilmoqda.

«Men bu natijadan ajablanmadim, chunki bu katta klub va biz doimo ulkan maqsadlarni koʻzlaymiz», — deya taʼkidladi hujumchi. Uning fikricha, jamoa har bir oʻyinda maydonga faqat gʻalaba uchun tushadi va mashgʻulotlarda qattiq mehnat qilib, yangi mavsumga puxta tayyorgarlik koʻrmoqda.

Premyer-ligastarti yaqin

Yangi mavsum boshlanishi oldidan qilingan bunday ijobiy natijalar va sifatli oʻyin jamoa muxlislarida katta umid uygʻotmoqda. Mbemoning turli pozitsiyalarda oʻynay olish qobiliyati va bosh murabbiyning taktik gʻoyalari Manchester Yunaytedga raqobatbardoshlik bagʻishlaydi. Jamoa oʻzining Premyer-ligadagi yangi mavsumdagi ilk rasmiy uchrashuvini 22-avgust kuni safarda Xall Siti klubiga qarshi oʻtkazadi va mazkur bahs tayyorgarliklarning haqiqiy sinovi boʻladi.

Manchester YunaytedBrayan MbemoPremyer-ligaMaykl KarrikFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?Kecha, 23:36Real Madrid oʻrtoqlik uchrashuvida gʻalabani boy berdiReal Madrid oʻrtoqlik uchrashuvida gʻalabani boy berdiKecha, 23:32Real Madrid Yan Diomande transferi uchun 120 million yevro toʻlashga yaqinReal Madrid Yan Diomande transferi uchun 120 million yevro toʻlashga yaqinKecha, 22:54Real Madrid Antonio Rüdiger uchun maxsus tayyorgarlik rejasini tuzdiReal Madrid Antonio Rüdiger uchun maxsus tayyorgarlik rejasini tuzdiKecha, 22:32Chelsi 35 yoshli hujumchi Denni Velbekni oʻz safiga qoʻshib oldiChelsi 35 yoshli hujumchi Denni Velbekni oʻz safiga qoʻshib oldiKecha, 22:19Abduqodir Husanov 90 daqiqa o‘ynadi: Mareska unga yangi vazifa berdimi?Abduqodir Husanov 90 daqiqa o‘ynadi: Mareska unga yangi vazifa berdimi?Kecha, 22:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda