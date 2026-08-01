Real Madrid oʻrtoqlik uchrashuvida gʻalabani boy berdi

·32·Sport
Real Madrid oʻrtoqlik uchrashuvida gʻalabani boy berdi
Qisqacha

«Real Madrid» shanba oqshomida oʻtkazilgan oʻrtoqlik uchrashuvida Florensiyaning «Fiorentina» jamoasi bilan 2:2 hisobida durang oʻynadi. Qirollik klubi birinchi boʻlimdagi ustunligini saqlab qola olmadi va tanaffusdan keyingi daqiqalarda oʻyin darajasida keskin pas kuzatildi. Ushbu bahs Denzel Dumfries, Carlos Espi kabi yangi oʻyinchilarning debyut qilishiga hamda Trent Alexander-Arnold, Arda Guler va Endrick harakatlarini namoyon etishiga zamin yaratdi.

Shanba oqshomida boʻlib oʻtgan oʻrtoqlik uchrashuvida «Real Madrid» Florensiyaning «Fiorentina» jamoasiga qarshi bahsda dastlabki boʻlimdagi ustunligini saqlab qola olmadi va yakunda 2:2 hisobidagi durang bilan kifoyalandi. Uchrashuvning birinchi yarmida qirollik klubi juda ishonchli harakat qilib, raqibni qattiq bosim ostida ushlab turgan boʻlsa-da, tanaffusdan keyingi daqiqalarda jamoa oʻyinida keskin pas kuzatildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

AS nashri tahliliga koʻra, «Real Madrid» futbolchilari dastlabki 45 daqiqada faol pressing uyushtirib, toʻpni tezda qaytarib olishga intilishdi. Biroq ikkinchi boʻlimdagi tushunarsiz tanaffuslar va oʻyin darajasining pasayishi muxlislarda xavotir uygʻotdi. Garchi mavsumoldi bosqichidagi bunday natijalar fojia sanalmasa-da, murabbiylar shtabi xulosalar chiqarish uchun yetarli maʼlumotga ega boʻldi.

Yangi futbolchilar debyuti va individual harakatlar

Ushbu uchrashuv «Los-Blankos» tarkibida bir qator yangi oʻyinchilarning debyut qilishiga zamin yaratdi. Xususan, Denzel Dumfries ilk bor klub libosida maydonga tushib, ortiqcha eʼtiborni tortmagan holda harakat qildi, shuningdek, yosh isteʼdod Carlos Espi ham oʻz imkoniyatiga ega boʻldi.

Himoya chizigʻidagi oʻzgarishlarga qaramay, Trent Alexander-Arnold hujumkor harakatlarda yaxshi taassurot qoldirdi, ammo uning himoyadagi ishlari hali ustida ishlashni talab etadi. Arda Guler oʻziga xos texnik elementlari bilan ajralib turgan boʻlsa, yosh hujumchi Endrick haddan tashqari faollik evaziga gol urishga muvaffaq boʻldi, biroq uning shoshqaloqligi umumiy oʻyin sifatiga salbiy taʼsir koʻrsatdi.

Joze Mourinyoning yangi taktik rejalari

Hozirgi kunda bosh murabbiy Joze Mourinyo jamoada keng qamrovli baholash bosqichini oʻtkazmoqda. Uning asosiy maqsadi jamoada qolishga loyiq oʻyinchilarni munosib boʻlmaganlardan ajratib olish, akademiyadan chiqqan yoshlarni sinovdan oʻtkazish hamda soʻnggi ikki mavsum kuboklarsiz yakunlanganidan qolgan psixologik jarohatlarni davolashdan iborat.

Mutaxassisning kelgusidagi taktik rejalari asta-sekin shakllanib bormoqda. Mourinyo odatda 4-2-3-1 sxemasiga tayanib, kerak paytda buni 3-4-2-1 koʻrinishiga oʻzgartirmoqda. Ushbu oʻzgarishlar kelgusida tarkibga qoʻshilishi kutilayotgan Diomande bilan birgalikda Jud Bellingem, Kylian Mbappe va Vinicius Junior futbolchilarini bir vaqtning oʻzida maydonda samarali joylashtirish imkonini beradi, bu esa oʻz navbatida oʻta kuchli himoya chizigʻini talab qiladi.

Real MadridFiorentinaJoze MourinyoEndrickKylian Mbappe
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?Kecha, 23:36Brayan Mbemo: Manchester Yunayted doimo eng yuqori marralarni koʻzlaydiBrayan Mbemo: Manchester Yunayted doimo eng yuqori marralarni koʻzlaydiKecha, 23:32Real Madrid Yan Diomande transferi uchun 120 million yevro toʻlashga yaqinReal Madrid Yan Diomande transferi uchun 120 million yevro toʻlashga yaqinKecha, 22:54Real Madrid Antonio Rüdiger uchun maxsus tayyorgarlik rejasini tuzdiReal Madrid Antonio Rüdiger uchun maxsus tayyorgarlik rejasini tuzdiKecha, 22:32Chelsi 35 yoshli hujumchi Denni Velbekni oʻz safiga qoʻshib oldiChelsi 35 yoshli hujumchi Denni Velbekni oʻz safiga qoʻshib oldiKecha, 22:19Abduqodir Husanov 90 daqiqa o‘ynadi: Mareska unga yangi vazifa berdimi?Abduqodir Husanov 90 daqiqa o‘ynadi: Mareska unga yangi vazifa berdimi?Kecha, 22:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda