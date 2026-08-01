Real Madrid oʻrtoqlik uchrashuvida gʻalabani boy berdi
«Real Madrid» shanba oqshomida oʻtkazilgan oʻrtoqlik uchrashuvida Florensiyaning «Fiorentina» jamoasi bilan 2:2 hisobida durang oʻynadi. Qirollik klubi birinchi boʻlimdagi ustunligini saqlab qola olmadi va tanaffusdan keyingi daqiqalarda oʻyin darajasida keskin pas kuzatildi. Ushbu bahs Denzel Dumfries, Carlos Espi kabi yangi oʻyinchilarning debyut qilishiga hamda Trent Alexander-Arnold, Arda Guler va Endrick harakatlarini namoyon etishiga zamin yaratdi.
Shanba oqshomida boʻlib oʻtgan oʻrtoqlik uchrashuvida «Real Madrid» Florensiyaning «Fiorentina» jamoasiga qarshi bahsda dastlabki boʻlimdagi ustunligini saqlab qola olmadi va yakunda 2:2 hisobidagi durang bilan kifoyalandi. Uchrashuvning birinchi yarmida qirollik klubi juda ishonchli harakat qilib, raqibni qattiq bosim ostida ushlab turgan boʻlsa-da, tanaffusdan keyingi daqiqalarda jamoa oʻyinida keskin pas kuzatildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
AS nashri tahliliga koʻra, «Real Madrid» futbolchilari dastlabki 45 daqiqada faol pressing uyushtirib, toʻpni tezda qaytarib olishga intilishdi. Biroq ikkinchi boʻlimdagi tushunarsiz tanaffuslar va oʻyin darajasining pasayishi muxlislarda xavotir uygʻotdi. Garchi mavsumoldi bosqichidagi bunday natijalar fojia sanalmasa-da, murabbiylar shtabi xulosalar chiqarish uchun yetarli maʼlumotga ega boʻldi.
Yangi futbolchilar debyuti va individual harakatlarUshbu uchrashuv «Los-Blankos» tarkibida bir qator yangi oʻyinchilarning debyut qilishiga zamin yaratdi. Xususan, Denzel Dumfries ilk bor klub libosida maydonga tushib, ortiqcha eʼtiborni tortmagan holda harakat qildi, shuningdek, yosh isteʼdod Carlos Espi ham oʻz imkoniyatiga ega boʻldi.
Himoya chizigʻidagi oʻzgarishlarga qaramay, Trent Alexander-Arnold hujumkor harakatlarda yaxshi taassurot qoldirdi, ammo uning himoyadagi ishlari hali ustida ishlashni talab etadi. Arda Guler oʻziga xos texnik elementlari bilan ajralib turgan boʻlsa, yosh hujumchi Endrick haddan tashqari faollik evaziga gol urishga muvaffaq boʻldi, biroq uning shoshqaloqligi umumiy oʻyin sifatiga salbiy taʼsir koʻrsatdi.
Joze Mourinyoning yangi taktik rejalariHozirgi kunda bosh murabbiy Joze Mourinyo jamoada keng qamrovli baholash bosqichini oʻtkazmoqda. Uning asosiy maqsadi jamoada qolishga loyiq oʻyinchilarni munosib boʻlmaganlardan ajratib olish, akademiyadan chiqqan yoshlarni sinovdan oʻtkazish hamda soʻnggi ikki mavsum kuboklarsiz yakunlanganidan qolgan psixologik jarohatlarni davolashdan iborat.
Mutaxassisning kelgusidagi taktik rejalari asta-sekin shakllanib bormoqda. Mourinyo odatda 4-2-3-1 sxemasiga tayanib, kerak paytda buni 3-4-2-1 koʻrinishiga oʻzgartirmoqda. Ushbu oʻzgarishlar kelgusida tarkibga qoʻshilishi kutilayotgan Diomande bilan birgalikda Jud Bellingem, Kylian Mbappe va Vinicius Junior futbolchilarini bir vaqtning oʻzida maydonda samarali joylashtirish imkonini beradi, bu esa oʻz navbatida oʻta kuchli himoya chizigʻini talab qiladi.
…