Karlo Anchelotti Marokashga qarshi bahs oldidan o‘z fikrlarini bildirdi

·35·Sport
Karlo Anchelotti Marokashga qarshi bahs oldidan o‘z fikrlarini bildirdi

Shimoliy Amerika yashil maydonlari mezbonlik qilayotgan futbol bo‘yicha tarixiy JCH-2026 musobaqasi qizg‘in pallasiga kirib bormoqda. Sayyoramizning eng kuchli jamoalari bosh sovrin uchun kurashga kirishayotgan bir paytda, millionlab muxlislarning sevimlisi bo‘lmish Braziliya milliy terma jamoasi ham o‘zining dastlabki yurishini boshlash arafasida turibdi. «Pentakampeonlar»ning tajribali bosh murabbiyi, italiyalik taniqli mutaxassis Karlo Anchelotti guruh bosqichining ilk turida Marokash terma jamoasiga qarshi kechadigan mas’uliyatli to‘qnashuv oldidan OAV xodimlari bilan uchrashib, bo‘lajak hayot-mamot jangi haqidagi fikrlari bilan o‘rtoqlashdi.

Dunyo futboli bilimdonlaridan biri hisoblangan italiyalik donishmand raqib jamoaning kuchiga yuqori baho berib, braziliyalik sehrgarlardan maydonda mukammal o‘yin talab qilinishini yashirib o‘tirmadi.

«Marokash — Yevropada toblangan yulduzlar jamoasi»

Karlo Anchelottining ta’kidlashicha, Marokash terma jamoasi allaqachon jahon futbolida o‘z so‘zini ayta olgan va har qanday grandga jiddiy bosh og‘rig‘i tug‘diradigan darajaga yetgan:

«Bo‘lajak raqibimiz Marokash — har tomonlama juda kuchli va shakllangan jamoa. Ularning tarkibiga nazar tashlasangiz, eng yuqori saviyadagi ijrochilarni ko‘rishingiz mumkin. Ularning aksariyat qismi Yevropaning top-chempionatlarida va yetakchi klublarida muvaffaqiyatli to‘p surib kelmoqda. Biz ushbu raqibni juda qattiq hurmat qilamiz. O‘ylaymanki, muxlislar uchun haqiqiy mazmunli, qiziqarli va gollarga boy chiroyli futbol namoyish etiladi.

Afrika vakillari taktik jihatdan yaxshi tashkil etilgan va yuqori mahoratga ega. Shu sababli, g‘alaba qozonishimiz uchun biz himoya chizig‘ida ham, hujum uyushtirishda ham, hattoki o‘tish fazalarida ham ideal va benuqson harakat qilishimiz shart. Mudofaada maksimal darajada hushyorlikni saqlagan holda, standart vaziyatlardan unumli foydalanishimiz lozim. Zero, zamonaviy futbolda osonlikcha yengiladigan zaif raqibning o‘zi qolmadi».

Italiyalik mutaxassis so‘zida davom etar ekan, Marokashni Afrika qit’asining eng kuchli va xavfli terma jamoalaridan biri ekanini yana bir bor urg‘uladi. Ular haqida balandparvoz gaplar bilan finalchi yoki bo‘lajak chempion sifatida emas, balki turnirga mukammal darajada tayyorgarlik ko‘rgan jiddiy raqib sifatida gapirish to‘g‘riroq bo‘lishini qayd etdi.

Quyidagi maxsus tahliliy jadval orqali ushbu kutib olinayotgan super to‘qnashuvning eng muhim tafsilotlari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Musobaqa va bosqich

To‘qnash keluvchi grandlar

Uchrashuv bo‘lib o‘tadigan vaqt

Marokashning bosh ustunligi

Anchelottining asosiy talabi

JCH-2026. Guruh bosqichi, 1-tur

Braziliya — Marokash

14 iyun, yakshanba tongida

Futbolchilarining Yevropada o‘ynashi

Himoya va hujumda ideal o‘yin

Tonggi shiddat va millionlar intizorligi

Eslatib o‘tamiz, ushbu ikki kuchli maktab vakillari o‘rtasidagi ayovsiz va murosasiz kechadigan bahs 14 iyun kuni erta tongda (Toshkent vaqti bilan yakshanba kuni ertalab) start oladi. Ushbu o‘yin nafaqat ushbu guruhdagi vaziyatni, balki butun mundialning umumiy haroratini belgilab berishi kutilmoqda. Braziliyaning hujumkor sehri Marokashning mustahkam himoya qo‘rg‘onini yorib o‘ta oladimi-yo‘qmi, buni tez orada yashil maydonda bilib olamiz.

Ekspertlar sharhi: Futbol tahlilchilarining fikriga ko‘ra, Karlo Anchelottining raqibga nisbatan bunday ehtiyotkor va hurmat bilan yondashayotgani jamoada xotirjamlikka yo‘l qo‘ymaslik uchun qilingan donishmandlikdir. Marokash o‘tgan yirik turnirlardagi shov-shuvlari tasodif emasligini isbotlash uchun Braziliyaga qarshi bor kuchi bilan jang qilishi aniq.

Jahon chempionatining har bir soniyasidagi qaynoq bahslar, Karlo Anchelotti va Braziliya terma jamoasining okean ortidagi yurishlari hamda sport olamiga oid eng eksklyuziv voqealarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Carlo AncelottiBraziliyaMarokkoFutbol bo'yicha jahon chempionatiItaliya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Martines Krishtianu Ronalduning futbol tarixidagi o‘rnini yuqori baholadiMartines Krishtianu Ronalduning futbol tarixidagi o‘rnini yuqori baholadiBugun, 10:29Jaloliddin Masharipov jarohati haqida gapirdi: “Hozir hammasi yaxshi”Jaloliddin Masharipov jarohati haqida gapirdi: “Hozir hammasi yaxshi”Bugun, 10:19Barselona Lamine Yamal borasida Ispaniya terma jamoasiga qarshilik qila olmaydiBarselona Lamine Yamal borasida Ispaniya terma jamoasiga qarshilik qila olmaydiBugun, 10:15Arsenal yangi transferlar uchun katta mablagʻ sarflashga tayyorArsenal yangi transferlar uchun katta mablagʻ sarflashga tayyorBugun, 09:38Srechko Katanes o‘zbekistonlik muxlislarni ko‘p narsa kutmaslikka chaqirdiSrechko Katanes o‘zbekistonlik muxlislarni ko‘p narsa kutmaslikka chaqirdiBugun, 09:36Jermaine Jenas BBCdan haydalishi haqida: Hammasidan ayrildimJermaine Jenas BBCdan haydalishi haqida: Hammasidan ayrildimBugun, 08:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi