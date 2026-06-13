Karlo Anchelotti Marokashga qarshi bahs oldidan o‘z fikrlarini bildirdi
Shimoliy Amerika yashil maydonlari mezbonlik qilayotgan futbol bo‘yicha tarixiy JCH-2026 musobaqasi qizg‘in pallasiga kirib bormoqda. Sayyoramizning eng kuchli jamoalari bosh sovrin uchun kurashga kirishayotgan bir paytda, millionlab muxlislarning sevimlisi bo‘lmish Braziliya milliy terma jamoasi ham o‘zining dastlabki yurishini boshlash arafasida turibdi. «Pentakampeonlar»ning tajribali bosh murabbiyi, italiyalik taniqli mutaxassis Karlo Anchelotti guruh bosqichining ilk turida Marokash terma jamoasiga qarshi kechadigan mas’uliyatli to‘qnashuv oldidan OAV xodimlari bilan uchrashib, bo‘lajak hayot-mamot jangi haqidagi fikrlari bilan o‘rtoqlashdi.
Dunyo futboli bilimdonlaridan biri hisoblangan italiyalik donishmand raqib jamoaning kuchiga yuqori baho berib, braziliyalik sehrgarlardan maydonda mukammal o‘yin talab qilinishini yashirib o‘tirmadi.
«Marokash — Yevropada toblangan yulduzlar jamoasi»
Karlo Anchelottining ta’kidlashicha, Marokash terma jamoasi allaqachon jahon futbolida o‘z so‘zini ayta olgan va har qanday grandga jiddiy bosh og‘rig‘i tug‘diradigan darajaga yetgan:
«Bo‘lajak raqibimiz Marokash — har tomonlama juda kuchli va shakllangan jamoa. Ularning tarkibiga nazar tashlasangiz, eng yuqori saviyadagi ijrochilarni ko‘rishingiz mumkin. Ularning aksariyat qismi Yevropaning top-chempionatlarida va yetakchi klublarida muvaffaqiyatli to‘p surib kelmoqda. Biz ushbu raqibni juda qattiq hurmat qilamiz. O‘ylaymanki, muxlislar uchun haqiqiy mazmunli, qiziqarli va gollarga boy chiroyli futbol namoyish etiladi.
Afrika vakillari taktik jihatdan yaxshi tashkil etilgan va yuqori mahoratga ega. Shu sababli, g‘alaba qozonishimiz uchun biz himoya chizig‘ida ham, hujum uyushtirishda ham, hattoki o‘tish fazalarida ham ideal va benuqson harakat qilishimiz shart. Mudofaada maksimal darajada hushyorlikni saqlagan holda, standart vaziyatlardan unumli foydalanishimiz lozim. Zero, zamonaviy futbolda osonlikcha yengiladigan zaif raqibning o‘zi qolmadi».
Italiyalik mutaxassis so‘zida davom etar ekan, Marokashni Afrika qit’asining eng kuchli va xavfli terma jamoalaridan biri ekanini yana bir bor urg‘uladi. Ular haqida balandparvoz gaplar bilan finalchi yoki bo‘lajak chempion sifatida emas, balki turnirga mukammal darajada tayyorgarlik ko‘rgan jiddiy raqib sifatida gapirish to‘g‘riroq bo‘lishini qayd etdi.
Quyidagi maxsus tahliliy jadval orqali ushbu kutib olinayotgan super to‘qnashuvning eng muhim tafsilotlari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Musobaqa va bosqich
To‘qnash keluvchi grandlar
Uchrashuv bo‘lib o‘tadigan vaqt
Marokashning bosh ustunligi
Anchelottining asosiy talabi
JCH-2026. Guruh bosqichi, 1-tur
Braziliya — Marokash
14 iyun, yakshanba tongida
Futbolchilarining Yevropada o‘ynashi
Himoya va hujumda ideal o‘yin
Tonggi shiddat va millionlar intizorligi
Eslatib o‘tamiz, ushbu ikki kuchli maktab vakillari o‘rtasidagi ayovsiz va murosasiz kechadigan bahs 14 iyun kuni erta tongda (Toshkent vaqti bilan yakshanba kuni ertalab) start oladi. Ushbu o‘yin nafaqat ushbu guruhdagi vaziyatni, balki butun mundialning umumiy haroratini belgilab berishi kutilmoqda. Braziliyaning hujumkor sehri Marokashning mustahkam himoya qo‘rg‘onini yorib o‘ta oladimi-yo‘qmi, buni tez orada yashil maydonda bilib olamiz.
Ekspertlar sharhi: Futbol tahlilchilarining fikriga ko‘ra, Karlo Anchelottining raqibga nisbatan bunday ehtiyotkor va hurmat bilan yondashayotgani jamoada xotirjamlikka yo‘l qo‘ymaslik uchun qilingan donishmandlikdir. Marokash o‘tgan yirik turnirlardagi shov-shuvlari tasodif emasligini isbotlash uchun Braziliyaga qarshi bor kuchi bilan jang qilishi aniq.
Jahon chempionatining har bir soniyasidagi qaynoq bahslar, Karlo Anchelotti va Braziliya terma jamoasining okean ortidagi yurishlari hamda sport olamiga oid eng eksklyuziv voqealarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…