Martines Krishtianu Ronalduning futbol tarixidagi o‘rnini yuqori baholadi

·25·Sport
Martines Krishtianu Ronalduning futbol tarixidagi o‘rnini yuqori baholadi

Shimoliy Amerika yashil maydonlarida futbol bo‘yicha tarixiy JCH-2026 musobaqasi butun sayyoramiz ahliga olamshumul hayajon va unutilmas lahzalarni taqdim etishda davom etmoqda. Dunyo birinchiligining qaynoq pallasida millionlab ishqibozlarning nigohi yana bir bor futbol tarixining eng buyuk siymolaridan biriga qaratilgan. Portugaliya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Roberto Martines jamoa sardori va tirik afsona Krishtianu Ronaldu haqida to‘lqinlanib gapirib, uning betakror iqtidoriga tan bergan holda qalblarni sevintiradigan samimiy fikrlarini bildirdi.

Tajribali mutaxassisning ta’kidlashicha, bugungi kunda 41 yoshni qarshi olgan bo‘lsa-da, yashil maydonda mo‘jizalar yaratishdan to‘xtamayotgan ushbu hujumchi nafaqat Portugaliya, balki butun sayyoramiz sport tarixidagi eng noyob va takrorlanmas shaxslardan biridir.

«Krishtianu — futbol olamini tubdan o‘zgartirgan buyuk daho»

Roberto Martines portugaliyalik fenomenning milliy jamoa va jahon futboli rivojiga qo‘shgan ulkan hissasini alohida e’tirof etdi:

«Biz bugungi kunda futbol olamining mutlaq tirik afsonasi — Krishtianu Ronaldu haqida gapirishdek yuksak baxtga egamiz. U millionlar o‘yinining butun falsafasini, uning tezligi va jozibasini tubdan o‘zgartirib yuborgan noyob va benuqson futbolchidir. Krishtianuning mashg‘ulotlarga va futbolga bo‘lgan cheksiz sadoqati, tinimsiz mehnati bugungi yangi avlod va yosh o‘yinchilar uchun eng oliy mahorat maktabi va hayotiy namuna bo‘lib xizmat qilmoqda.

Milliy terma jamoa libosida naqd 21 yillik zafarli yo‘l va 227 ta mas’uliyatli uchrashuv! Dunyo futbolida hali biror-bir inson bolasi bunday aqlbovar qilmas ko‘rsatkichga erisha olgan emas. Uning raqiblar darvozasiga kiritgan gollari soni haqida esa soatlab to‘lqinlanib gapirish mumkin. Aynan mana shu kosmik raqamlar Ronalduni futbol olamining eng baland cho‘qqisiga olib chiqadi».

Murabbiy o‘z so‘zida davom etar ekan, 41 yoshli zamondoshimizning yashil maydondagi betakror ta’sir kuchiga va taktik mahoratiga yana bir bor yuqori baho berdi.

Krishtianu Ronalduning Portugaliya milliy terma jamoasidagi dahshatli va tarixiy ko‘rsatkichlari bilan quyidagi maxsus tahliliy jadval orqali yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Futbolchining yoshi va maqomi

Terma jamoadagi faoliyat davri

Umumiy o‘tkazgan uchrashuvlari

Urgan gollari soni

Murabbiyning unga bergan ta’rifi

41 yosh, Milliy jamoa sardori

Naqd 21 yildan buyon

227 ta rasmiy bahs

170 dan ortiq sof gol

«O‘rnini hech kim bosa olmaydigan afsona»

Kayfiyati xuddi 18 yoshli debyutantnikidek!

Portugaliya terma jamoasi ustozining fikricha, Ronalduning markaziy hujum chizig‘idagi universal harakatlari, maydonni mukammal his qilishi, eng to‘g‘ri pozitsiyani tanlay olishi, bo‘sh hududlarni sovuqqonlik bilan topishi va hujumlarni gol bilan yakunlashi terma jamoaning eng asosiy va dahshatli quroli bo‘lib qolmoqda.

Martinesning eksklyuziv bayonoti: «Eng hayratlanarli jihati shundaki, uning maydondagi g‘oliblik kayfiyati, ko‘zlaridagi olov va futbolga bo‘lgan ishtiyoqi milliy jamoaga ilk bor chaqirilgan 18 yoshli yosh bolanikidek jo‘shqindir. Krishtianuning jamoadagi o‘rnini mutlaqo bosib bo‘lmaydi. Bugungi dunyodan unga o‘xshash ikkinchi bir futbolchini topishning aslo imkoni yo‘q. Albatta, yillar o‘tib kelajakda turli taktik yechimlar izlashimizga to‘g‘ri keladi, biroq Ronalduning ko‘rsatgan fantastik natijadorligini yaqin asrlar ichida takrorlashning o‘zi deyarli imkonsizdir».

Eslatib o‘tamiz, Krishtianu Ronaldu hozirga qadar Portugaliya milliy jamoasi safida 227 ta uchrashuvda maydonga tushib, 170 dan ortiq gol muallifiga aylangan va xalqaro miqyosda dunyo rekordini o‘z qo‘lida saqlab turibdi. Futbol afsonasining JCH-2026 maydonlaridagi yangi tarixiy yurishlarini katta hayajon bilan kuzatishda davom etamiz.

Jahon chempionatining eng qaynoq bahslari, Krishtianu Ronaldu va Portugaliya terma jamoasining okean ortidagi qahramonliklari hamda sport olamiga oid eng eksklyuziv yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Kriştianu RonalduRoberto MartinesPortugaliyaJCh-2026Shimoliy Amerika
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jaloliddin Masharipov jarohati haqida gapirdi: “Hozir hammasi yaxshi”Jaloliddin Masharipov jarohati haqida gapirdi: “Hozir hammasi yaxshi”Bugun, 10:19Barselona Lamine Yamal borasida Ispaniya terma jamoasiga qarshilik qila olmaydiBarselona Lamine Yamal borasida Ispaniya terma jamoasiga qarshilik qila olmaydiBugun, 10:15Karlo Anchelotti Marokashga qarshi bahs oldidan o‘z fikrlarini bildirdiKarlo Anchelotti Marokashga qarshi bahs oldidan o‘z fikrlarini bildirdiBugun, 10:11Arsenal yangi transferlar uchun katta mablagʻ sarflashga tayyorArsenal yangi transferlar uchun katta mablagʻ sarflashga tayyorBugun, 09:38Srechko Katanes o‘zbekistonlik muxlislarni ko‘p narsa kutmaslikka chaqirdiSrechko Katanes o‘zbekistonlik muxlislarni ko‘p narsa kutmaslikka chaqirdiBugun, 09:36Jermaine Jenas BBCdan haydalishi haqida: Hammasidan ayrildimJermaine Jenas BBCdan haydalishi haqida: Hammasidan ayrildimBugun, 08:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi