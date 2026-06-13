Martines Krishtianu Ronalduning futbol tarixidagi o‘rnini yuqori baholadi
Shimoliy Amerika yashil maydonlarida futbol bo‘yicha tarixiy JCH-2026 musobaqasi butun sayyoramiz ahliga olamshumul hayajon va unutilmas lahzalarni taqdim etishda davom etmoqda. Dunyo birinchiligining qaynoq pallasida millionlab ishqibozlarning nigohi yana bir bor futbol tarixining eng buyuk siymolaridan biriga qaratilgan. Portugaliya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Roberto Martines jamoa sardori va tirik afsona Krishtianu Ronaldu haqida to‘lqinlanib gapirib, uning betakror iqtidoriga tan bergan holda qalblarni sevintiradigan samimiy fikrlarini bildirdi.
Tajribali mutaxassisning ta’kidlashicha, bugungi kunda 41 yoshni qarshi olgan bo‘lsa-da, yashil maydonda mo‘jizalar yaratishdan to‘xtamayotgan ushbu hujumchi nafaqat Portugaliya, balki butun sayyoramiz sport tarixidagi eng noyob va takrorlanmas shaxslardan biridir.
«Krishtianu — futbol olamini tubdan o‘zgartirgan buyuk daho»
Roberto Martines portugaliyalik fenomenning milliy jamoa va jahon futboli rivojiga qo‘shgan ulkan hissasini alohida e’tirof etdi:
«Biz bugungi kunda futbol olamining mutlaq tirik afsonasi — Krishtianu Ronaldu haqida gapirishdek yuksak baxtga egamiz. U millionlar o‘yinining butun falsafasini, uning tezligi va jozibasini tubdan o‘zgartirib yuborgan noyob va benuqson futbolchidir. Krishtianuning mashg‘ulotlarga va futbolga bo‘lgan cheksiz sadoqati, tinimsiz mehnati bugungi yangi avlod va yosh o‘yinchilar uchun eng oliy mahorat maktabi va hayotiy namuna bo‘lib xizmat qilmoqda.
Milliy terma jamoa libosida naqd 21 yillik zafarli yo‘l va 227 ta mas’uliyatli uchrashuv! Dunyo futbolida hali biror-bir inson bolasi bunday aqlbovar qilmas ko‘rsatkichga erisha olgan emas. Uning raqiblar darvozasiga kiritgan gollari soni haqida esa soatlab to‘lqinlanib gapirish mumkin. Aynan mana shu kosmik raqamlar Ronalduni futbol olamining eng baland cho‘qqisiga olib chiqadi».
Murabbiy o‘z so‘zida davom etar ekan, 41 yoshli zamondoshimizning yashil maydondagi betakror ta’sir kuchiga va taktik mahoratiga yana bir bor yuqori baho berdi.
Krishtianu Ronalduning Portugaliya milliy terma jamoasidagi dahshatli va tarixiy ko‘rsatkichlari bilan quyidagi maxsus tahliliy jadval orqali yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Futbolchining yoshi va maqomi
Terma jamoadagi faoliyat davri
Umumiy o‘tkazgan uchrashuvlari
Urgan gollari soni
Murabbiyning unga bergan ta’rifi
41 yosh, Milliy jamoa sardori
Naqd 21 yildan buyon
227 ta rasmiy bahs
170 dan ortiq sof gol
«O‘rnini hech kim bosa olmaydigan afsona»
Kayfiyati xuddi 18 yoshli debyutantnikidek!
Portugaliya terma jamoasi ustozining fikricha, Ronalduning markaziy hujum chizig‘idagi universal harakatlari, maydonni mukammal his qilishi, eng to‘g‘ri pozitsiyani tanlay olishi, bo‘sh hududlarni sovuqqonlik bilan topishi va hujumlarni gol bilan yakunlashi terma jamoaning eng asosiy va dahshatli quroli bo‘lib qolmoqda.
Martinesning eksklyuziv bayonoti: «Eng hayratlanarli jihati shundaki, uning maydondagi g‘oliblik kayfiyati, ko‘zlaridagi olov va futbolga bo‘lgan ishtiyoqi milliy jamoaga ilk bor chaqirilgan 18 yoshli yosh bolanikidek jo‘shqindir. Krishtianuning jamoadagi o‘rnini mutlaqo bosib bo‘lmaydi. Bugungi dunyodan unga o‘xshash ikkinchi bir futbolchini topishning aslo imkoni yo‘q. Albatta, yillar o‘tib kelajakda turli taktik yechimlar izlashimizga to‘g‘ri keladi, biroq Ronalduning ko‘rsatgan fantastik natijadorligini yaqin asrlar ichida takrorlashning o‘zi deyarli imkonsizdir».
Eslatib o‘tamiz, Krishtianu Ronaldu hozirga qadar Portugaliya milliy jamoasi safida 227 ta uchrashuvda maydonga tushib, 170 dan ortiq gol muallifiga aylangan va xalqaro miqyosda dunyo rekordini o‘z qo‘lida saqlab turibdi. Futbol afsonasining JCH-2026 maydonlaridagi yangi tarixiy yurishlarini katta hayajon bilan kuzatishda davom etamiz.
Jahon chempionatining eng qaynoq bahslari, Krishtianu Ronaldu va Portugaliya terma jamoasining okean ortidagi qahramonliklari hamda sport olamiga oid eng eksklyuziv yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…