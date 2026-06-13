Bellingham va Rogers Jordan Hendersonni tanqidlardan himoya qildi
Jud Bellingem va Morgan Rogers Angliya terma jamoasining Jahon chempionati uchun tarkibiga kiritilgan Jordan Henderson atrofidagi bahs-munozaralarga munosabat bildirib, tajribali yarim himoyachini himoya qilishdi. Har ikki futbolchi faxriy oʻyinchining jamoaga taʼsiri maydondagi harakatlaridan ancha yuqori ekanini, uning yetakchiligi va kamtarligi Thomas Tuchel boshqaruvidagi jamoa uchun oʻta muhimligini taʼkidlashdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Angliya terma jamoasi Xorvatiyaga qarshi boʻlib oʻtadigan ochilish oʻyiniga tayyorgarlik koʻrayotgan bir paytda, Hendersonning tarkibdagi oʻrni jamoatchilik tomonidan qattiq tanqid qilinmoqda. Biroq Real Madrid yulduzi Bellingham va Aston Villa hujumchisi Rogers bu tanqidlarni mutlaqo asossiz deb hisoblaydi. Bellinghamning soʻzlariga koʻra, Henderson jamoa ichidagi muhitni ushlab turuvchi asosiy shaxsdir.
"U juda quvnoq inson va butun jamoani birlashtira oladi. Agar biror muammo yuzaga kelsa, u yoshidan qatʼi nazar har bir futbolchiga yordam beradi. U Angliya Premer-ligasi va Chempionlar ligasi gʻolibi boʻlgan sardor, lekin shunga qaramay mashgʻulotlarda tinimsiz mehnat qiladi. Uni tanqid qilayotganlar nima haqida gapirayotganini oʻzlari ham bilishmaydi. Biz uchun u qaydnomadagi birinchi raqamli ismdir", — dedi Bellingham.
Morgan Rogers ham jamoadoshining fikrlarini qoʻllab-quvvatlab, Hendersonni futbolda uchratgan eng yaxshi insoni deb atadi. Uning taʼkidlashicha, agar jamoaga kim kerakligi haqida soʻrovnoma oʻtkazilsa, Henderson har bir futbolchining kuchli beshligidan joy olgan boʻlardi. Hozirda Angliya terma jamoasi Dallasda boʻlib oʻtadigan Xorvatiyaga qarshi muhim bahsga tayyorgarlikni davom ettirmoqda.
…