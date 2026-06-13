Bellingham va Rogers Jordan Hendersonni tanqidlardan himoya qildi

·25·Sport
Bellingham va Rogers Jordan Hendersonni tanqidlardan himoya qildi

Jud Bellingem va Morgan Rogers Angliya terma jamoasining Jahon chempionati uchun tarkibiga kiritilgan Jordan Henderson atrofidagi bahs-munozaralarga munosabat bildirib, tajribali yarim himoyachini himoya qilishdi. Har ikki futbolchi faxriy oʻyinchining jamoaga taʼsiri maydondagi harakatlaridan ancha yuqori ekanini, uning yetakchiligi va kamtarligi Thomas Tuchel boshqaruvidagi jamoa uchun oʻta muhimligini taʼkidlashdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Angliya terma jamoasi Xorvatiyaga qarshi boʻlib oʻtadigan ochilish oʻyiniga tayyorgarlik koʻrayotgan bir paytda, Hendersonning tarkibdagi oʻrni jamoatchilik tomonidan qattiq tanqid qilinmoqda. Biroq Real Madrid yulduzi Bellingham va Aston Villa hujumchisi Rogers bu tanqidlarni mutlaqo asossiz deb hisoblaydi. Bellinghamning soʻzlariga koʻra, Henderson jamoa ichidagi muhitni ushlab turuvchi asosiy shaxsdir.

"U juda quvnoq inson va butun jamoani birlashtira oladi. Agar biror muammo yuzaga kelsa, u yoshidan qatʼi nazar har bir futbolchiga yordam beradi. U Angliya Premer-ligasi va Chempionlar ligasi gʻolibi boʻlgan sardor, lekin shunga qaramay mashgʻulotlarda tinimsiz mehnat qiladi. Uni tanqid qilayotganlar nima haqida gapirayotganini oʻzlari ham bilishmaydi. Biz uchun u qaydnomadagi birinchi raqamli ismdir", — dedi Bellingham.

Morgan Rogers ham jamoadoshining fikrlarini qoʻllab-quvvatlab, Hendersonni futbolda uchratgan eng yaxshi insoni deb atadi. Uning taʼkidlashicha, agar jamoaga kim kerakligi haqida soʻrovnoma oʻtkazilsa, Henderson har bir futbolchining kuchli beshligidan joy olgan boʻlardi. Hozirda Angliya terma jamoasi Dallasda boʻlib oʻtadigan Xorvatiyaga qarshi muhim bahsga tayyorgarlikni davom ettirmoqda.

AngliyaJude BellinghamJordan HendersonJahon ChempionatiReal Madrid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Miroslav Klose oʻz rekordini Lionel Messi yangilashiga qarshi emasMiroslav Klose oʻz rekordini Lionel Messi yangilashiga qarshi emasBugun, 11:16Martines Krishtianu Ronalduning futbol tarixidagi o‘rnini yuqori baholadiMartines Krishtianu Ronalduning futbol tarixidagi o‘rnini yuqori baholadiBugun, 10:29Jaloliddin Masharipov jarohati haqida gapirdi: “Hozir hammasi yaxshi”Jaloliddin Masharipov jarohati haqida gapirdi: “Hozir hammasi yaxshi”Bugun, 10:19Barselona Lamine Yamal borasida Ispaniya terma jamoasiga qarshilik qila olmaydiBarselona Lamine Yamal borasida Ispaniya terma jamoasiga qarshilik qila olmaydiBugun, 10:15Karlo Anchelotti Marokashga qarshi bahs oldidan o‘z fikrlarini bildirdiKarlo Anchelotti Marokashga qarshi bahs oldidan o‘z fikrlarini bildirdiBugun, 10:11Arsenal yangi transferlar uchun katta mablagʻ sarflashga tayyorArsenal yangi transferlar uchun katta mablagʻ sarflashga tayyorBugun, 09:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi