Arsenal yulduzi Leah Williamson jarohatdan soʻng Ibizada hordiq chiqarmoqda

·0·Sport
Arsenal yulduzi Leah Williamson jarohatdan soʻng Ibizada hordiq chiqarmoqda

Arsenal va Angliya terma jamoasi himoyachisi Leah Williamson navbatdagi jarohatidan soʻng tiklanish jarayonini Ibiza orolida oʻtkazmoqda. Futbolchi ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida amerikalik model Elle Smith bilan birga tushgan suratlarini joylab, dam olish onlarini muxlislari bilan boʻlishdi. Williamson klub va terma jamoa miqyosidagi ogʻir mavsumdan soʻng qisqa tanaffusdan unumli foydalanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Angliya terma jamoasi sardori Sarina Wiegman boshchiligidagi soʻnggi yigʻinni jarohati sabab oʻtkazib yuborishga majbur boʻlgan edi. Markaziy himoyachi reabilitatsiya dasturini bajargan boʻlsa-da, tizzasidagi muammo tufayli Ispaniya va Ukrainaga qarshi oʻyinlarda ishtirok eta olmadi. Uning oʻrniga terma jamoaga Grace Fisk chaqirildi.

Sarina Wiegman himoyachining sogʻligʻini ehtiyot qilish muhimligini bir necha bor taʼkidlagan. Tibbiy shtab Leah Williamson toʻliq tiklanmaguncha tavakkal qilishni istamayapti. Arsenal yulduzi uzoq muddatli tizza jarohatidan qaytganidan beri mushaklar bilan bogʻliq muammolar tufayli muntazam oʻyin amaliyotiga ega boʻlishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda.

Williamson ham Arsenal, ham Angliya terma jamoasi uchun eng nufuzli shaxslardan biri boʻlib qolmoqda. 2025-26-yilgi mavsum boshidagi jarohatlar uning sport formasiga salbiy taʼsir koʻrsatdi. Shunga qaramay, u Renee Slegers va Sarina Wiegman rejalarida muhim boʻgʻin boʻlib qolmoqda. Hozirda futbolchining asosiy maqsadi 2026-27-yilgi mavsumga qadar toʻliq sogʻayib safga qaytishdir.

ArsenalAngliyaLeah WilliamsonFutbolAyollar Futboli
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bellingham va Rogers Jordan Hendersonni tanqidlardan himoya qildiBellingham va Rogers Jordan Hendersonni tanqidlardan himoya qildiBugun, 12:16Miroslav Klose oʻz rekordini Lionel Messi yangilashiga qarshi emasMiroslav Klose oʻz rekordini Lionel Messi yangilashiga qarshi emasBugun, 11:16Martines Krishtianu Ronalduning futbol tarixidagi o‘rnini yuqori baholadiMartines Krishtianu Ronalduning futbol tarixidagi o‘rnini yuqori baholadiBugun, 10:29Jaloliddin Masharipov jarohati haqida gapirdi: “Hozir hammasi yaxshi”Jaloliddin Masharipov jarohati haqida gapirdi: “Hozir hammasi yaxshi”Bugun, 10:19Barselona Lamine Yamal borasida Ispaniya terma jamoasiga qarshilik qila olmaydiBarselona Lamine Yamal borasida Ispaniya terma jamoasiga qarshilik qila olmaydiBugun, 10:15Karlo Anchelotti Marokashga qarshi bahs oldidan o‘z fikrlarini bildirdiKarlo Anchelotti Marokashga qarshi bahs oldidan o‘z fikrlarini bildirdiBugun, 10:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi