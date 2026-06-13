Arsenal yulduzi Leah Williamson jarohatdan soʻng Ibizada hordiq chiqarmoqda
Arsenal va Angliya terma jamoasi himoyachisi Leah Williamson navbatdagi jarohatidan soʻng tiklanish jarayonini Ibiza orolida oʻtkazmoqda. Futbolchi ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida amerikalik model Elle Smith bilan birga tushgan suratlarini joylab, dam olish onlarini muxlislari bilan boʻlishdi. Williamson klub va terma jamoa miqyosidagi ogʻir mavsumdan soʻng qisqa tanaffusdan unumli foydalanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Angliya terma jamoasi sardori Sarina Wiegman boshchiligidagi soʻnggi yigʻinni jarohati sabab oʻtkazib yuborishga majbur boʻlgan edi. Markaziy himoyachi reabilitatsiya dasturini bajargan boʻlsa-da, tizzasidagi muammo tufayli Ispaniya va Ukrainaga qarshi oʻyinlarda ishtirok eta olmadi. Uning oʻrniga terma jamoaga Grace Fisk chaqirildi.
Sarina Wiegman himoyachining sogʻligʻini ehtiyot qilish muhimligini bir necha bor taʼkidlagan. Tibbiy shtab Leah Williamson toʻliq tiklanmaguncha tavakkal qilishni istamayapti. Arsenal yulduzi uzoq muddatli tizza jarohatidan qaytganidan beri mushaklar bilan bogʻliq muammolar tufayli muntazam oʻyin amaliyotiga ega boʻlishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda.
Williamson ham Arsenal, ham Angliya terma jamoasi uchun eng nufuzli shaxslardan biri boʻlib qolmoqda. 2025-26-yilgi mavsum boshidagi jarohatlar uning sport formasiga salbiy taʼsir koʻrsatdi. Shunga qaramay, u Renee Slegers va Sarina Wiegman rejalarida muhim boʻgʻin boʻlib qolmoqda. Hozirda futbolchining asosiy maqsadi 2026-27-yilgi mavsumga qadar toʻliq sogʻayib safga qaytishdir.
…