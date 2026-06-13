Joze Fonte nima uchun Cristiano Ronaldo Lionel Messi’dan ustunligini aytdi

·50·Sport
Joze Fonte nima uchun Cristiano Ronaldo Lionel Messi’dan ustunligini aytdi

Portugaliya terma jamoasining sobiq himoyachisi Joze Fonte Cristiano Ronaldo’ni futbol tarixidagi eng buyuk oʻyinchi deb atadi. Yevro-2016 gʻolibi oʻz fikrini hujumchining yuqori saviyadagi uzoq yillik faoliyati va barqarorligi bilan izohladi. Fonte Portugaliya futbol federatsiyasi tomonidan taqdirlanganidan soʻng, CR7 uning faoliyatiga qanchalik katta taʼsir koʻrsatganini soʻzlab berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

"Cristiano — uzoq umr koʻrish va barqarorlikning eng oliy namunasidir; eng yuqori saviyada undan buyukrogʻi yoʻq", — deya Fontening soʻzlarini keltirmoqda O Jogo nashri. Sobiq himoyachining taʼkidlashicha, Ronaldo bilan bir jamoada toʻp surish orqali u ilgari hech qachon koʻrmagan tajribalarni oʻrgangan va gʻoyalar almashgan. Fonte Ronaldoning hali ham yuqori standartlarni saqlab qolayotganini alohida eʼtirof etdi.

Garchi faoliyatining soʻnggi bosqichida boʻlsa-da, faxriy hujumchi terma jamoaning asosiy figurasi boʻlib qolmoqda. Fonte Portugaliyaning 2026-yilgi Jahon chempionatidagi imkoniyatlarini ham yuqori baholadi. Uning soʻzlariga koʻra, futbolchilar oʻzlariga ishonishadi va butun mamlakat ularni qoʻllab-quvvatlaydi. Portugaliya terma jamoasi Shimoliy Amerikada oʻtadigan turnirda gʻoliblik uchun asosiy daʼvogarlardan biri boʻlishi kutilmoqda.

Cristiano Ronaldo oʻz faoliyatidagi yagona yetishmayotgan sovrin — Jahon chempionligi uchun kurashni davom ettiradi. Portugaliya terma jamoasi guruh bosqichidagi yurishini 17-iyun kuni Kongo DRga qarshi oʻyin bilan boshlaydi. Shundan soʻng, 23-iyun kuni ular Oʻzbekiston terma jamoasiga qarshi maydonga tushishadi va guruh bosqichini Kolumbiya bilan oʻyin orqali yakunlashadi.

Cristiano RonaldoLionel MessiPortugaliyaJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ueyn Runi Manchester Yunaytedni Skott Maktomineyni qaytarishga chaqirdiUeyn Runi Manchester Yunaytedni Skott Maktomineyni qaytarishga chaqirdiBugun, 13:55Lamin Yamal Jahon chempionatining ilk bahsigacha safga qaytadimi?Lamin Yamal Jahon chempionatining ilk bahsigacha safga qaytadimi?Bugun, 13:09Arsenal yulduzi Leah Williamson jarohatdan soʻng Ibizada hordiq chiqarmoqdaArsenal yulduzi Leah Williamson jarohatdan soʻng Ibizada hordiq chiqarmoqdaBugun, 12:56Bellingham va Rogers Jordan Hendersonni tanqidlardan himoya qildiBellingham va Rogers Jordan Hendersonni tanqidlardan himoya qildiBugun, 12:16Miroslav Klose oʻz rekordini Lionel Messi yangilashiga qarshi emasMiroslav Klose oʻz rekordini Lionel Messi yangilashiga qarshi emasBugun, 11:16Martines Krishtianu Ronalduning futbol tarixidagi o‘rnini yuqori baholadiMartines Krishtianu Ronalduning futbol tarixidagi o‘rnini yuqori baholadiBugun, 10:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi