Joze Fonte nima uchun Cristiano Ronaldo Lionel Messi’dan ustunligini aytdi
Portugaliya terma jamoasining sobiq himoyachisi Joze Fonte Cristiano Ronaldo’ni futbol tarixidagi eng buyuk oʻyinchi deb atadi. Yevro-2016 gʻolibi oʻz fikrini hujumchining yuqori saviyadagi uzoq yillik faoliyati va barqarorligi bilan izohladi. Fonte Portugaliya futbol federatsiyasi tomonidan taqdirlanganidan soʻng, CR7 uning faoliyatiga qanchalik katta taʼsir koʻrsatganini soʻzlab berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
"Cristiano — uzoq umr koʻrish va barqarorlikning eng oliy namunasidir; eng yuqori saviyada undan buyukrogʻi yoʻq", — deya Fontening soʻzlarini keltirmoqda O Jogo nashri. Sobiq himoyachining taʼkidlashicha, Ronaldo bilan bir jamoada toʻp surish orqali u ilgari hech qachon koʻrmagan tajribalarni oʻrgangan va gʻoyalar almashgan. Fonte Ronaldoning hali ham yuqori standartlarni saqlab qolayotganini alohida eʼtirof etdi.
Garchi faoliyatining soʻnggi bosqichida boʻlsa-da, faxriy hujumchi terma jamoaning asosiy figurasi boʻlib qolmoqda. Fonte Portugaliyaning 2026-yilgi Jahon chempionatidagi imkoniyatlarini ham yuqori baholadi. Uning soʻzlariga koʻra, futbolchilar oʻzlariga ishonishadi va butun mamlakat ularni qoʻllab-quvvatlaydi. Portugaliya terma jamoasi Shimoliy Amerikada oʻtadigan turnirda gʻoliblik uchun asosiy daʼvogarlardan biri boʻlishi kutilmoqda.
Cristiano Ronaldo oʻz faoliyatidagi yagona yetishmayotgan sovrin — Jahon chempionligi uchun kurashni davom ettiradi. Portugaliya terma jamoasi guruh bosqichidagi yurishini 17-iyun kuni Kongo DRga qarshi oʻyin bilan boshlaydi. Shundan soʻng, 23-iyun kuni ular Oʻzbekiston terma jamoasiga qarshi maydonga tushishadi va guruh bosqichini Kolumbiya bilan oʻyin orqali yakunlashadi.
…