Geoff Hurst: Harry Kane Jahon chempionati finalida xet-trik qayd etishi mumkin
Angliya terma jamoasining 1966-yildagi afsonasi Sir Geoff Hurst milliy jamoa sardori Harry Kane uning tarixiy natijasini takrorlab, Jahon chempionati finalida xet-trik qayd etishiga ishonmoqda. Hurstning fikricha, aynan Bavariya hujumchisi Angliyaning 60 yillik sovrinsiz seriyasiga chek qoʻyadigan asosiy figura boʻladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Geoff Hurst hozirga qadar Jahon chempionati finalida gʻalaba keltiruvchi xet-trik qayd etgan yagona futbolchi boʻlib turibdi. U 1966-yili Gʻarbiy Germaniya ustidan qozonilgan 4:2 hisobidagi gʻalabada uchta gol urib, mamlakatga yagona chempionlikni taqdim etgan edi. Oʻsha tarkibdan hayot boʻlgan soʻnggi vakil sifatida Hurst oʻz rekordini Harry Kane bilan baham koʻrishga tayyorligini bildirdi.
Daily Mail nashriga bergan intervyusida Hurst shunday dedi: "Agar biz gʻalaba qozonsak, bu meni hayron qoldirmaydi. Kane finalda uchta gol urishiga ham shubham yoʻq. Men bunga hasad qilmayman, aksincha, bu yana sodir boʻlsa, mendan baxtliroq inson boʻlmaydi". Kane ayni damda 79 ta gol bilan Angliya tarixidagi eng yaxshi toʻpurar boʻlib turibdi.
Shu bilan birga, Hurst yangi bosh murabbiy Thomas Tuchel qoʻl ostidagi jamoada barcha masʼuliyat faqatgina 32 yoshli hujumchi zimmasiga tushmasligi kerakligini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, gʻalaba uchun faqat bir kishi emas, butun jamoa harakat qilishi lozim. Hurstning fikricha, klublar miqyosidagi muvaffaqiyatlaridan qatʼi nazar, Jahon chempionligini qoʻlga kiritish Kaneni butun dunyo koʻz oʻngida afsonaga aylantiradi.
…