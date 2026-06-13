Geoff Hurst: Harry Kane Jahon chempionati finalida xet-trik qayd etishi mumkin

·23·Sport
Geoff Hurst: Harry Kane Jahon chempionati finalida xet-trik qayd etishi mumkin

Angliya terma jamoasining 1966-yildagi afsonasi Sir Geoff Hurst milliy jamoa sardori Harry Kane uning tarixiy natijasini takrorlab, Jahon chempionati finalida xet-trik qayd etishiga ishonmoqda. Hurstning fikricha, aynan Bavariya hujumchisi Angliyaning 60 yillik sovrinsiz seriyasiga chek qoʻyadigan asosiy figura boʻladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Geoff Hurst hozirga qadar Jahon chempionati finalida gʻalaba keltiruvchi xet-trik qayd etgan yagona futbolchi boʻlib turibdi. U 1966-yili Gʻarbiy Germaniya ustidan qozonilgan 4:2 hisobidagi gʻalabada uchta gol urib, mamlakatga yagona chempionlikni taqdim etgan edi. Oʻsha tarkibdan hayot boʻlgan soʻnggi vakil sifatida Hurst oʻz rekordini Harry Kane bilan baham koʻrishga tayyorligini bildirdi.

Daily Mail nashriga bergan intervyusida Hurst shunday dedi: "Agar biz gʻalaba qozonsak, bu meni hayron qoldirmaydi. Kane finalda uchta gol urishiga ham shubham yoʻq. Men bunga hasad qilmayman, aksincha, bu yana sodir boʻlsa, mendan baxtliroq inson boʻlmaydi". Kane ayni damda 79 ta gol bilan Angliya tarixidagi eng yaxshi toʻpurar boʻlib turibdi.

Shu bilan birga, Hurst yangi bosh murabbiy Thomas Tuchel qoʻl ostidagi jamoada barcha masʼuliyat faqatgina 32 yoshli hujumchi zimmasiga tushmasligi kerakligini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, gʻalaba uchun faqat bir kishi emas, butun jamoa harakat qilishi lozim. Hurstning fikricha, klublar miqyosidagi muvaffaqiyatlaridan qatʼi nazar, Jahon chempionligini qoʻlga kiritish Kaneni butun dunyo koʻz oʻngida afsonaga aylantiradi.

AngliyaHarry KaneJahon ChempionatiBavariyaThomas Tuchel
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Anchelotti Braziliya termasining mundialdagi ilk o‘yini oldidan bayonot berdiAnchelotti Braziliya termasining mundialdagi ilk o‘yini oldidan bayonot berdiBugun, 17:24Mishel Salgado: Lamine Yamal va Lionel Messi oʻrtasidagi oʻxshashlik hayratlanarliMishel Salgado: Lamine Yamal va Lionel Messi oʻrtasidagi oʻxshashlik hayratlanarliBugun, 17:16Italiya sport vaziri Janni Infantinoning haziliga munosabat bildirdi...Italiya sport vaziri Janni Infantinoning haziliga munosabat bildirdi...Bugun, 17:12Luis de la Fuyente Jahon chempionatidagi asosiy favoritlar nomini aytdiLuis de la Fuyente Jahon chempionatidagi asosiy favoritlar nomini aytdiBugun, 17:05Levandovski faoliyatini AQSHning «Chikago Fayr» klubida davom ettiradiLevandovski faoliyatini AQSHning «Chikago Fayr» klubida davom ettiradiBugun, 16:57Liverpul Rio Ngumoha uchun Bavariya bilan kurashishga tayyorLiverpul Rio Ngumoha uchun Bavariya bilan kurashishga tayyorBugun, 16:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi