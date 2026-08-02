Samsung Galaxy Z Fold 8 ekranidagi asosiy muammo yana yuzaga chiqdi

·24·Texno
Samsung Galaxy Z Fold 8 ekranidagi asosiy muammo yana yuzaga chiqdi
Qisqacha

Samsung kompaniyasining yangi Galaxy Z Fold 8 buklanuvchi flagmani dastlabki haftalik sinovlar davomida o'zining asosiy kamchiligini yana namoyon qildi. Ixbt.com xabariga ko'ra, qurilma bir hafta davomida faol ishlatilgandan so'ng uning ekran markazidagi bukllama chizig'i avvalgidek sezilarli bo'lib qoldi.

Samsung kompaniyasining navbatdagi buklanuvchi flagmani Galaxy Z Fold 8 taqdimotidan ko'p o'tmay ilk sinovlar natijalari e'lon qilindi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, yangi qurilmaning asosiy o'ziga xos jihatlaridan biri bo'lgan Flex Titanium konstruksiyasi dastlabki haftadan keyanoq kutilgan natijani ko'rsatmadi va ekran markazidagi bukllama chizig'i sezilarli bo'lib qoldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Janubiy Koreya texnologiya giganti taqdimot marosimida yangi titaniumli tayanch tuzilmasi egiluvchan displey ostidagi buklan joyini deyarli ko'rinmas darajada tekislashi va uni ko'p marotaba ochib-yopishdan ishonchli himoya qilishini va'da qilgan edi. Darhaqiqat, yangi qurilma ilk bor qutidan chiqarilgan vaqtda uning yuzasi mukammal darajada tekisligi bilan mutaxassislarni hayratda qoldirgandi.

Bir haftalik foydalanishdan keyingi o'zgarishlar

Biroq, qurilmani bir hafta davomida faol ishlatgan ilk sharhlovchilar va ekspertlar foydalanish jarayonida sezilarli o'zgarishlar yuzaga kelganini qayd etishdi. E'lon qilingan videoqo'llanmalar va taqqoslash materiallarida yangi Galaxy Z Fold 8 hamda Galaxy Z Fold 8 Ultra modellarining dastlabki holati va bir haftalik testdan o'tgan nusxalari o'rtasidagi farq yaqqol ko'rsatib berilgan.

Ushbu taqqoslashlarga ko'ra, smartfonlar bir hafta davomida ishlatilgach, ekran o'rtasidagi buklan joyi yana avvalgidek sezilarli bo'lib qolgan. Bu esa Samsung muhandislari tomonidan maqtanib o'tilgan texnologiya buklanuvchi gadjetlarning asosiy og'riqli nuqtasini to'laqonli bartaraf eta olmaganini ko'rsatadi.

Raqobatchilar bilan solishtirish

Sinov jarayonida nafaqat Samsung qurilmalari, balki bozordagi boshqa shu turdagi gadjetlar ham qiyoslab ko'rildi. Xususan, Oppo Find N6 buklanuvchi smartfoni ham xuddi shunday davomiylikdagi test jarayonidan o'tkazildi va raqobatchisiga nisbatan buklan joyini kamroq ifodalangan holda saqlab qolgani ma'lum bo'ldi.

Bu holat zamonaviy mobil sanoatda buklanuvchi ekranlar texnologiyasi hali ham mukammal emasligini va muhandislar oldida hal qilinishi lozim bo'lgan vazifalar talaygina ekanini yana bir bor tasdiqlaydi. Garchi titaniumli qotishma konstruksiya ekran mustahkamligini oshirsa-da, buklama muammosini uzoq muddatga yo'q qilishga ojizlik qildi.

Mazkur texnologiyaning real sharoitdagi samaradorligi va uning uzoq muddatli chidamliligi faqatgina bir necha oylik faol foydalanishdan keyin ҳамda Samsung kompaniyasining kelgusi avlod buklanuvchi qurilmalari namoyish etilgachgina to'liq oydinlashadi.

SamsungGalaxy Z Fold 8SmartfonlarTexnologiyalarGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hisense toʻrt yillik tanaffusdan keyin ikki ekranli E-Ink smartfonini taqdim etdiHisense toʻrt yillik tanaffusdan keyin ikki ekranli E-Ink smartfonini taqdim etdiBugun, 11:26Boeing 737 MAX 7 va MAX 737 MAX 10 sinovlarini yakunladiBoeing 737 MAX 7 va MAX 737 MAX 10 sinovlarini yakunladiBugun, 09:54Honor Play11 Pro: 7000 mAch batareya va 1,5K ekran bilan taqdim etildiHonor Play11 Pro: 7000 mAch batareya va 1,5K ekran bilan taqdim etildiBugun, 06:58Avtohalokatga uchragan GeForce RTX 5060 Ti muvaffaqiyatli tiklandiAvtohalokatga uchragan GeForce RTX 5060 Ti muvaffaqiyatli tiklandiBugun, 06:23AQShda suv taʼminoti tizimlariga uyushtirilgan kiberhujumlar fosh etildiAQShda suv taʼminoti tizimlariga uyushtirilgan kiberhujumlar fosh etildiBugun, 05:51Snapdragon 8 Elite protsessori kuchli sovutish bilan barcha raqobatchilarni ortda qoldirdiSnapdragon 8 Elite protsessori kuchli sovutish bilan barcha raqobatchilarni ortda qoldirdiBugun, 05:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi