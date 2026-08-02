Samsung Galaxy Z Fold 8 ekranidagi asosiy muammo yana yuzaga chiqdi
Samsung kompaniyasining yangi Galaxy Z Fold 8 buklanuvchi flagmani dastlabki haftalik sinovlar davomida o'zining asosiy kamchiligini yana namoyon qildi. Ixbt.com xabariga ko'ra, qurilma bir hafta davomida faol ishlatilgandan so'ng uning ekran markazidagi bukllama chizig'i avvalgidek sezilarli bo'lib qoldi.
Samsung kompaniyasining navbatdagi buklanuvchi flagmani Galaxy Z Fold 8 taqdimotidan ko'p o'tmay ilk sinovlar natijalari e'lon qilindi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, yangi qurilmaning asosiy o'ziga xos jihatlaridan biri bo'lgan Flex Titanium konstruksiyasi dastlabki haftadan keyanoq kutilgan natijani ko'rsatmadi va ekran markazidagi bukllama chizig'i sezilarli bo'lib qoldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Janubiy Koreya texnologiya giganti taqdimot marosimida yangi titaniumli tayanch tuzilmasi egiluvchan displey ostidagi buklan joyini deyarli ko'rinmas darajada tekislashi va uni ko'p marotaba ochib-yopishdan ishonchli himoya qilishini va'da qilgan edi. Darhaqiqat, yangi qurilma ilk bor qutidan chiqarilgan vaqtda uning yuzasi mukammal darajada tekisligi bilan mutaxassislarni hayratda qoldirgandi.
Bir haftalik foydalanishdan keyingi o'zgarishlarBiroq, qurilmani bir hafta davomida faol ishlatgan ilk sharhlovchilar va ekspertlar foydalanish jarayonida sezilarli o'zgarishlar yuzaga kelganini qayd etishdi. E'lon qilingan videoqo'llanmalar va taqqoslash materiallarida yangi Galaxy Z Fold 8 hamda Galaxy Z Fold 8 Ultra modellarining dastlabki holati va bir haftalik testdan o'tgan nusxalari o'rtasidagi farq yaqqol ko'rsatib berilgan.
Ushbu taqqoslashlarga ko'ra, smartfonlar bir hafta davomida ishlatilgach, ekran o'rtasidagi buklan joyi yana avvalgidek sezilarli bo'lib qolgan. Bu esa Samsung muhandislari tomonidan maqtanib o'tilgan texnologiya buklanuvchi gadjetlarning asosiy og'riqli nuqtasini to'laqonli bartaraf eta olmaganini ko'rsatadi.
Raqobatchilar bilan solishtirishSinov jarayonida nafaqat Samsung qurilmalari, balki bozordagi boshqa shu turdagi gadjetlar ham qiyoslab ko'rildi. Xususan, Oppo Find N6 buklanuvchi smartfoni ham xuddi shunday davomiylikdagi test jarayonidan o'tkazildi va raqobatchisiga nisbatan buklan joyini kamroq ifodalangan holda saqlab qolgani ma'lum bo'ldi.
Bu holat zamonaviy mobil sanoatda buklanuvchi ekranlar texnologiyasi hali ham mukammal emasligini va muhandislar oldida hal qilinishi lozim bo'lgan vazifalar talaygina ekanini yana bir bor tasdiqlaydi. Garchi titaniumli qotishma konstruksiya ekran mustahkamligini oshirsa-da, buklama muammosini uzoq muddatga yo'q qilishga ojizlik qildi.
Mazkur texnologiyaning real sharoitdagi samaradorligi va uning uzoq muddatli chidamliligi faqatgina bir necha oylik faol foydalanishdan keyin ҳамda Samsung kompaniyasining kelgusi avlod buklanuvchi qurilmalari namoyish etilgachgina to'liq oydinlashadi.
…