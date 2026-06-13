Luis de la Fuyente Jahon chempionatidagi asosiy favoritlar nomini aytdi
Ayni kunlarda Yer yuzining millionlab ishqibozlari qalbini olovdek yoqib, Okean orti yashil maydonlarida start olgan futbol bo‘yicha tarixiy JCH-2026 musobaqasi davom etmoqda. Do‘stona va qaynoq futbol muhiti hukm surayotgan bir paytda, mundial bosh kubogi qaysi mamlakatga nasib etishi borasidagi bahslar qizg‘in pallasiga kirdi. Ispaniya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Luis de la Fuyente Jahon chempionati oldidan o‘z jamoasiga berilayotgan favoritlik maqomi hamda boshqa da’vogarlar haqida to‘lqinlanib gapirib, muxlislar uchun o‘ta qiziqarli bayonot berdi.
Tajribali mutaxassisning fikricha, musobaqa boshlanishidan avval qog‘ozda favorit sifatida e’tirof etilish yashil maydonda jamoalarga hech qanday amaliy ustunlik yoki kafolat taqdim etmaydi.
«Biz Argentina yoki Braziliyadan ustunmizmi?»
Luis de la Fuyente matbuot anjumanida favoritlik haqidagi balandparvoz gaplarga real futbol nuqtayi nazaridan yondashib, shunday dedi:
«Yo‘q, aslo unday emas. Futbolda favorit bo‘lish o‘zi nimani anglatadi? Bu shunchaki stadion tashqarisidagi muxlislar va ekspertlar tomonidan aytilayotgan nazariy fikrlardir.
Agar vaziyatga xolis va samimiy nigoh bilan qaraydigan bo‘lsak, biz hozirgi kunda Fransiya, Braziliya yoki Argentina singari qudratli terma jamoalardan ko‘ra ko‘proq chempionlikka loyiqmizmi yoki ulardan ustunmizmi? Menimcha, yo‘q».
Ispaniyalik mutaxassis o‘z jamoasining Yevropa taxti sohibi ekanini g‘urur bilan eslatib o‘tar ekan, Jahon chempionatining qonun-qoidalari mutlaqo boshqacha bo‘lishiga ham urg‘u berdi.
Quyidagi maxsus tahliliy jadval orqali Ispaniya terma jamoasining JCH-2026 guruh bosqichidagi raqiblari va bosh murabbiy e’tirof etgan da’vogarlar bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Ispaniya termasining maqomi
Amaldagi Jahon chempioni
De la Fuyente tilga olgan asosiy favoritlar
Mundial kubogiga da’vogar jamoalar soni
Ispaniyaning JCH-2026 guruhdagi raqiblari
Amaldagi Yevropa chempioni
(Finalda Angliya mag‘lub etilgan)
Argentina milliy jamoasi
Fransiya, Braziliya, Argentina,
Angliya va Niderlandiya
Kamida 8-10 ta kuchli jamoa
• Kabo-Verde
• Urugvay
• Saudiya Arabistoni
Kamida 8-10 ta jamoa bosh sovrin uchun jang qiladi!
Ispaniya ustozining fikriga ko‘ra, joriy dunyo birinchiligida chempionlik kubogini qo‘lga kiritish uchun misli ko‘rilmagan raqobat kuzatiladi va kamida 8-10 ta terma jamoa bosh sovrin uchun ayovsiz kurash olib boradi.
Murabbiyning kutilmagan bayonoti: «Bu yilgi turnirda kuch va mahorat bobida bir-biridan qolishmaydigan jamoalar juda ko‘p. Krishtianu Ronaldu yetakchiligidagi Portugaliya, jismonan baquvvat bo‘lgan Afrika qit’asi vakillari va boshqa ko‘plab termalar ham bosh sovringa loyiqdir. Ispaniya ham chempionlikni xohlaydimi? Albatta! Biroq bu bizning albatta zafar quchishimizni anglatmaydi. Futbol shunisi bilan go‘zalki, ba’zan maydonda raqibdan har jabhada kuchliroq bo‘lsangiz ham, kutilmaganda mag‘lubiyat alamiga dosh berishingiz mumkin. Biz o‘z salohiyatimizni yaxshi bilamiz va ushbu mundialda g‘olib bo‘lishga qodirmiz».
Eslatib o‘tamiz, «qizil furiya» musobaqaning guruh bosqichida Kabo-Verde, Janubiy Amerika grandi Urugvay hamda Osiyo vakili Saudiya Arabistoni terma jamoalariga qarshi yashil maydonda shiddatli bahslar olib boradi.
Jahon chempionatining eng qaynoq uchrashuvlari, terma jamoalar ustozlarining eksklyuziv fikrlari, uchrashuvlar tahlili va sport olamiga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…