Luis de la Fuyente Jahon chempionatidagi asosiy favoritlar nomini aytdi

·25·Sport
Luis de la Fuyente Jahon chempionatidagi asosiy favoritlar nomini aytdi

Ayni kunlarda Yer yuzining millionlab ishqibozlari qalbini olovdek yoqib, Okean orti yashil maydonlarida start olgan futbol bo‘yicha tarixiy JCH-2026 musobaqasi davom etmoqda. Do‘stona va qaynoq futbol muhiti hukm surayotgan bir paytda, mundial bosh kubogi qaysi mamlakatga nasib etishi borasidagi bahslar qizg‘in pallasiga kirdi. Ispaniya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Luis de la Fuyente Jahon chempionati oldidan o‘z jamoasiga berilayotgan favoritlik maqomi hamda boshqa da’vogarlar haqida to‘lqinlanib gapirib, muxlislar uchun o‘ta qiziqarli bayonot berdi.

Tajribali mutaxassisning fikricha, musobaqa boshlanishidan avval qog‘ozda favorit sifatida e’tirof etilish yashil maydonda jamoalarga hech qanday amaliy ustunlik yoki kafolat taqdim etmaydi.

«Biz Argentina yoki Braziliyadan ustunmizmi?»

Luis de la Fuyente matbuot anjumanida favoritlik haqidagi balandparvoz gaplarga real futbol nuqtayi nazaridan yondashib, shunday dedi:

«Yo‘q, aslo unday emas. Futbolda favorit bo‘lish o‘zi nimani anglatadi? Bu shunchaki stadion tashqarisidagi muxlislar va ekspertlar tomonidan aytilayotgan nazariy fikrlardir.

Agar vaziyatga xolis va samimiy nigoh bilan qaraydigan bo‘lsak, biz hozirgi kunda Fransiya, Braziliya yoki Argentina singari qudratli terma jamoalardan ko‘ra ko‘proq chempionlikka loyiqmizmi yoki ulardan ustunmizmi? Menimcha, yo‘q».

Ispaniyalik mutaxassis o‘z jamoasining Yevropa taxti sohibi ekanini g‘urur bilan eslatib o‘tar ekan, Jahon chempionatining qonun-qoidalari mutlaqo boshqacha bo‘lishiga ham urg‘u berdi.

Quyidagi maxsus tahliliy jadval orqali Ispaniya terma jamoasining JCH-2026 guruh bosqichidagi raqiblari va bosh murabbiy e’tirof etgan da’vogarlar bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Ispaniya termasining maqomi

Amaldagi Jahon chempioni

De la Fuyente tilga olgan asosiy favoritlar

Mundial kubogiga da’vogar jamoalar soni

Ispaniyaning JCH-2026 guruhdagi raqiblari

Amaldagi Yevropa chempioni


(Finalda Angliya mag‘lub etilgan)

Argentina milliy jamoasi

Fransiya, Braziliya, Argentina,


Angliya va Niderlandiya

Kamida 8-10 ta kuchli jamoa

Kabo-Verde


Urugvay


Saudiya Arabistoni

Kamida 8-10 ta jamoa bosh sovrin uchun jang qiladi!

Ispaniya ustozining fikriga ko‘ra, joriy dunyo birinchiligida chempionlik kubogini qo‘lga kiritish uchun misli ko‘rilmagan raqobat kuzatiladi va kamida 8-10 ta terma jamoa bosh sovrin uchun ayovsiz kurash olib boradi.

Murabbiyning kutilmagan bayonoti: «Bu yilgi turnirda kuch va mahorat bobida bir-biridan qolishmaydigan jamoalar juda ko‘p. Krishtianu Ronaldu yetakchiligidagi Portugaliya, jismonan baquvvat bo‘lgan Afrika qit’asi vakillari va boshqa ko‘plab termalar ham bosh sovringa loyiqdir. Ispaniya ham chempionlikni xohlaydimi? Albatta! Biroq bu bizning albatta zafar quchishimizni anglatmaydi. Futbol shunisi bilan go‘zalki, ba’zan maydonda raqibdan har jabhada kuchliroq bo‘lsangiz ham, kutilmaganda mag‘lubiyat alamiga dosh berishingiz mumkin. Biz o‘z salohiyatimizni yaxshi bilamiz va ushbu mundialda g‘olib bo‘lishga qodirmiz».

Eslatib o‘tamiz, «qizil furiya» musobaqaning guruh bosqichida Kabo-Verde, Janubiy Amerika grandi Urugvay hamda Osiyo vakili Saudiya Arabistoni terma jamoalariga qarshi yashil maydonda shiddatli bahslar olib boradi.

Jahon chempionatining eng qaynoq uchrashuvlari, terma jamoalar ustozlarining eksklyuziv fikrlari, uchrashuvlar tahlili va sport olamiga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Luis de la FuenteIspaniyaArgentinaBraziliyaFransiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Styuart Pirs Declan Rice’ni Angliya terma jamoasida yetakchilikni qoʻlga olishga chaqirdiStyuart Pirs Declan Rice’ni Angliya terma jamoasida yetakchilikni qoʻlga olishga chaqirdiBugun, 17:34Jahon chempionati oldidan Harry Kane va Jud Bellingemning butsasi oʻgʻirlandiJahon chempionati oldidan Harry Kane va Jud Bellingemning butsasi oʻgʻirlandiBugun, 17:33Anchelotti Braziliya termasining mundialdagi ilk o‘yini oldidan bayonot berdiAnchelotti Braziliya termasining mundialdagi ilk o‘yini oldidan bayonot berdiBugun, 17:24Mishel Salgado: Lamine Yamal va Lionel Messi oʻrtasidagi oʻxshashlik hayratlanarliMishel Salgado: Lamine Yamal va Lionel Messi oʻrtasidagi oʻxshashlik hayratlanarliBugun, 17:16Italiya sport vaziri Janni Infantinoning haziliga munosabat bildirdi...Italiya sport vaziri Janni Infantinoning haziliga munosabat bildirdi...Bugun, 17:12Levandovski faoliyatini AQSHning «Chikago Fayr» klubida davom ettiradiLevandovski faoliyatini AQSHning «Chikago Fayr» klubida davom ettiradiBugun, 16:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi