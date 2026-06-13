Mishel Salgado: Lamine Yamal va Lionel Messi oʻrtasidagi oʻxshashlik hayratlanarli
Real Madrid va Ispaniya terma jamoasining sobiq himoyachisi Mishel Salgado Barselona yulduzi Lamine Yamal haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Uning taʼkidlashicha, yosh iqtidor egasi oʻzining texnik mahorati va maydondagi qoʻrqmasligi bilan afsonaviy Lionel Messi darajasiga yaqinlashmoqda. Salgado oʻsmir yoshdagi futbolchining oʻyin uslubi uni boshqa sayyoralik futbolchilar toifasiga kiritishiga ishonadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mundo Deportivo nashriga bergan intervyusida Salgado Ispaniya terma jamoasining yangi javohiri haqida toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, Lamine Yamal nafaqat yakkama-yakka kurashlarda, balki ikki yoki uch himoyachiga qarshi vaziyatlarda ham oʻzini yoʻqotib qoʻymaydi. Aynan shu xislat oʻz vaqtida Lionel Messi oʻyinining ajralmas qismi boʻlganini sobiq himoyachi alohida qayd etdi.
Har ikki futbolchi ham Barselona akademiyasi — La Masia tarbiyalanuvchilari hisoblanadi. Salgado bu muhit futbolchilarning erta ulgʻayishiga yordam berishini taʼkidladi. Lamine Yamal bor-yoʻgʻi 18 yoshda boʻlishiga qaramay, allaqachon uch bor La Liga gʻolibi, Yevro-2024 chempioni va 2025-yilgi Oltin toʻp sovrini uchun kurashda ikkinchi oʻrinni egallashga ulgurdi.
Salgado oʻz vaqtida Real Madrid kiyinish xonasida Lionel Messi haqida qanday gap-soʻzlar boʻlganini ham esladi. Uning aytishicha, Messi ilk El Klasiko bahsidayoq xet-trik qayd etib, oʻzining buyukligini isbotlagan edi. Endilikda Lamine Yamal ham xuddi shunday yoʻldan borib, Pele va Maradona kabi afsonalar darajasiga koʻtarilishi kutilmoqda.
…