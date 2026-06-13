Mishel Salgado: Lamine Yamal va Lionel Messi oʻrtasidagi oʻxshashlik hayratlanarli

·0·Sport
Mishel Salgado: Lamine Yamal va Lionel Messi oʻrtasidagi oʻxshashlik hayratlanarli

Real Madrid va Ispaniya terma jamoasining sobiq himoyachisi Mishel Salgado Barselona yulduzi Lamine Yamal haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Uning taʼkidlashicha, yosh iqtidor egasi oʻzining texnik mahorati va maydondagi qoʻrqmasligi bilan afsonaviy Lionel Messi darajasiga yaqinlashmoqda. Salgado oʻsmir yoshdagi futbolchining oʻyin uslubi uni boshqa sayyoralik futbolchilar toifasiga kiritishiga ishonadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mundo Deportivo nashriga bergan intervyusida Salgado Ispaniya terma jamoasining yangi javohiri haqida toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, Lamine Yamal nafaqat yakkama-yakka kurashlarda, balki ikki yoki uch himoyachiga qarshi vaziyatlarda ham oʻzini yoʻqotib qoʻymaydi. Aynan shu xislat oʻz vaqtida Lionel Messi oʻyinining ajralmas qismi boʻlganini sobiq himoyachi alohida qayd etdi.

Har ikki futbolchi ham Barselona akademiyasi — La Masia tarbiyalanuvchilari hisoblanadi. Salgado bu muhit futbolchilarning erta ulgʻayishiga yordam berishini taʼkidladi. Lamine Yamal bor-yoʻgʻi 18 yoshda boʻlishiga qaramay, allaqachon uch bor La Liga gʻolibi, Yevro-2024 chempioni va 2025-yilgi Oltin toʻp sovrini uchun kurashda ikkinchi oʻrinni egallashga ulgurdi.

Salgado oʻz vaqtida Real Madrid kiyinish xonasida Lionel Messi haqida qanday gap-soʻzlar boʻlganini ham esladi. Uning aytishicha, Messi ilk El Klasiko bahsidayoq xet-trik qayd etib, oʻzining buyukligini isbotlagan edi. Endilikda Lamine Yamal ham xuddi shunday yoʻldan borib, Pele va Maradona kabi afsonalar darajasiga koʻtarilishi kutilmoqda.

Lamine YamalLionel MessiBarselonaReal MadridIspaniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Italiya sport vaziri Janni Infantinoning haziliga munosabat bildirdi...Italiya sport vaziri Janni Infantinoning haziliga munosabat bildirdi...Bugun, 17:12Luis de la Fuyente Jahon chempionatidagi asosiy favoritlar nomini aytdiLuis de la Fuyente Jahon chempionatidagi asosiy favoritlar nomini aytdiBugun, 17:05Levandovski faoliyatini AQSHning «Chikago Fayr» klubida davom ettiradiLevandovski faoliyatini AQSHning «Chikago Fayr» klubida davom ettiradiBugun, 16:57Geoff Hurst: Harry Kane Jahon chempionati finalida xet-trik qayd etishi mumkinGeoff Hurst: Harry Kane Jahon chempionati finalida xet-trik qayd etishi mumkinBugun, 16:52Liverpul Rio Ngumoha uchun Bavariya bilan kurashishga tayyorLiverpul Rio Ngumoha uchun Bavariya bilan kurashishga tayyorBugun, 16:37Kaka Real Madrid’dagi muvaffaqiyatsizligi sabablarini ochiqladiKaka Real Madrid’dagi muvaffaqiyatsizligi sabablarini ochiqladiBugun, 16:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi