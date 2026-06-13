Ruben Amorim Milan bosh murabbiyiga aylanishi kutilmoqda

·41·Sport
Ruben Amorim Milan bosh murabbiyiga aylanishi kutilmoqda

Milan rahbariyati Manchester Yunayted sobiq ustozi Ruben Amorim bilan oʻtkazilgan yangi muzokaralardan soʻng, uni bosh murabbiylikka asosiy nomzod sifatida belgiladi. Portugaliyalik mutaxassis San Siroda yangi taktik davrni boshlash uchun boshqa nomzodlarni ortda qoldirib, poygada peshqadamga aylandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

La Gazzetta dello Sport nashrining xabar berishicha, Milan Amorimga ikki yillik shartnoma taklif qilgan boʻlib, unda kelishuvni yana bir mavsumga uzaytirish bandi ham mavjud. Klub xoʻjayini Gerry Cardinale oʻtgan mavsumdagi muvaffaqiyatsizliklardan soʻng jamoada barqarorlikni taʼminlash niyatida. Ralf Rangnick bilan bogʻliq rejalarning oʻzgarishi klub ierarxiyasiga Amorim nomzodiga koʻproq eʼtibor qaratish imkonini berdi.

Avvalroq favorit sifatida koʻrilgan Oliver Glasnerning imkoniyatlari keskin pasayib ketdi. Rangnickning klub texnik yoʻnalishiga taʼsiri kamayishi ortidan uning tavsiyasi boʻlgan Glasner roʻyxatda pastga tushdi. Milan rahbariyati endilikda tajovuzkor oʻyin uslubi, yuqori himoya chizigʻi va toʻpni tezkor qaytarib olishga asoslangan taktikani afzal koʻrmoqda.

Amorimdan tashqari, nomzodlar orasida Matthias Jaissle ham bor, biroq uning Al-Ahli bilan shartnomasidagi 6 million yevrolik tovon puli Milan uchun moliyaviy qiyinchilik tugʻdirishi mumkin. Shuningdek, Real Madrid bilan xayrlashgan Alvaro Arbeloa varianti ham koʻrib chiqilmoqda.

Ruben Amorim ikki yil avval ham Milan radarida boʻlgan edi, biroq oʻshanda klub Paulo Fonseca nomzodini tanlagan. Endilikda portugaliyalik murabbiy A Seriyada oʻzini koʻrsatish va Angliyadagi omadsiz davrdan soʻng oʻz obroʻsini tiklash imkoniyatiga ega boʻlishi mumkin.

MilanRuben AmorimA SeriyaTransferlarFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jahon chempionatining birinchi turida bugun shiddatli bahslar bo‘lib o‘tadiJahon chempionatining birinchi turida bugun shiddatli bahslar bo‘lib o‘tadiBugun, 19:05Endrick oʻzini Cristiano Ronaldo bilan solishtirdiEndrick oʻzini Cristiano Ronaldo bilan solishtirdiKecha, 18:57Arbeloa «Fulxem» klubi bosh murabbiyi etib tayinlanishi kutilmoqdaArbeloa «Fulxem» klubi bosh murabbiyi etib tayinlanishi kutilmoqdaKecha, 18:49Braziliya prezidenti terma jamoani chempionlik shohsupasiga chorladiBraziliya prezidenti terma jamoani chempionlik shohsupasiga chorladiKecha, 18:43Styuart Pirs Declan Rice’ni Angliya terma jamoasida yetakchilikni qoʻlga olishga chaqirdiStyuart Pirs Declan Rice’ni Angliya terma jamoasida yetakchilikni qoʻlga olishga chaqirdiKecha, 17:34Jahon chempionati oldidan Harry Kane va Jud Bellingemning butsasi oʻgʻirlandiJahon chempionati oldidan Harry Kane va Jud Bellingemning butsasi oʻgʻirlandiKecha, 17:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi