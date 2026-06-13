Ruben Amorim Milan bosh murabbiyiga aylanishi kutilmoqda
Milan rahbariyati Manchester Yunayted sobiq ustozi Ruben Amorim bilan oʻtkazilgan yangi muzokaralardan soʻng, uni bosh murabbiylikka asosiy nomzod sifatida belgiladi. Portugaliyalik mutaxassis San Siroda yangi taktik davrni boshlash uchun boshqa nomzodlarni ortda qoldirib, poygada peshqadamga aylandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
La Gazzetta dello Sport nashrining xabar berishicha, Milan Amorimga ikki yillik shartnoma taklif qilgan boʻlib, unda kelishuvni yana bir mavsumga uzaytirish bandi ham mavjud. Klub xoʻjayini Gerry Cardinale oʻtgan mavsumdagi muvaffaqiyatsizliklardan soʻng jamoada barqarorlikni taʼminlash niyatida. Ralf Rangnick bilan bogʻliq rejalarning oʻzgarishi klub ierarxiyasiga Amorim nomzodiga koʻproq eʼtibor qaratish imkonini berdi.
Avvalroq favorit sifatida koʻrilgan Oliver Glasnerning imkoniyatlari keskin pasayib ketdi. Rangnickning klub texnik yoʻnalishiga taʼsiri kamayishi ortidan uning tavsiyasi boʻlgan Glasner roʻyxatda pastga tushdi. Milan rahbariyati endilikda tajovuzkor oʻyin uslubi, yuqori himoya chizigʻi va toʻpni tezkor qaytarib olishga asoslangan taktikani afzal koʻrmoqda.
Amorimdan tashqari, nomzodlar orasida Matthias Jaissle ham bor, biroq uning Al-Ahli bilan shartnomasidagi 6 million yevrolik tovon puli Milan uchun moliyaviy qiyinchilik tugʻdirishi mumkin. Shuningdek, Real Madrid bilan xayrlashgan Alvaro Arbeloa varianti ham koʻrib chiqilmoqda.
Ruben Amorim ikki yil avval ham Milan radarida boʻlgan edi, biroq oʻshanda klub Paulo Fonseca nomzodini tanlagan. Endilikda portugaliyalik murabbiy A Seriyada oʻzini koʻrsatish va Angliyadagi omadsiz davrdan soʻng oʻz obroʻsini tiklash imkoniyatiga ega boʻlishi mumkin.
…