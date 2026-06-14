Alvaro Arbeloa Angliya Premer-ligasiga yoʻl olmoqda

·26·Sport
Alvaro Arbeloa Angliya Premer-ligasiga yoʻl olmoqda

"Fulxem" jamoasi yangi bosh murabbiy qidiruvini jadallashtirdi va "Real Madrid" sobiq ustozi Alvaro Arbeloa bilan muzokaralarning yakuniy bosqichiga kirdi. Ispaniyalik mutaxassis Marco Silva oʻrnini egallash uchun asosiy nomzodga aylandi. London klubi rahbariyati Arbeloa orqali jamoaning Angliya Premer-ligasidagi barqarorligini saqlab qolishni koʻzlamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

talkSPORT nashri xabariga koʻra, "Fulxem" allaqachon Silva oʻrniga munosib nomzodni topgan va Arbeloa hozirda "Kreyven Kottej"da ish boshlash uchun yaqqol favorit hisoblanadi. 43 yoshli mutaxassis yanvar oyida Xabi Alonso ketganidan soʻng "Real Madrid"da vaqtinchalik murabbiy sifatida ishlagan edi. Biroq, Joze Mourinyo Madridga qaytishi munosabati bilan Arbeloa seshanba kuni rasman klubni tark etdi.

Dastlab "Fulxem"ning asosiy nishoni "Ipsvich Taun"dan ketgan Kieran McKenna edi. Ammo shimoliy irlandiyalik murabbiy futboldan tanaffus olishini eʼlon qilgach, Londonliklar oʻz eʼtiborini Arbeloaga qaratishdi. Klub rahbariyati uning Yevropa futbolidagi katta tajribasiga ishonch bildirmoqda.

Shuningdek, nomzodlar orasida "Chelsi" afsonasi Frank Lampard va "Palmeyras" ustozi Abel Ferreira ham bor edi. Hatto Manchester Yunayted sobiq murabbiyi Ruben Amorim varianti ham koʻrib chiqilgan, biroq u ayni damda Milan bilan muzokaralar olib bormoqda.

FulhamReal MadridAlvaro ArbeloaAngliya Premer-ligasiTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mbappe PSJning Arsenal ustidan gʻalabasidan soʻng Salibaga tasalli berdiMbappe PSJning Arsenal ustidan gʻalabasidan soʻng Salibaga tasalli berdiBugun, 20:17Jahon chempionatining birinchi turida bugun shiddatli bahslar bo‘lib o‘tadiJahon chempionatining birinchi turida bugun shiddatli bahslar bo‘lib o‘tadiBugun, 19:05Endrick oʻzini Cristiano Ronaldo bilan solishtirdiEndrick oʻzini Cristiano Ronaldo bilan solishtirdiKecha, 18:57Arbeloa «Fulxem» klubi bosh murabbiyi etib tayinlanishi kutilmoqdaArbeloa «Fulxem» klubi bosh murabbiyi etib tayinlanishi kutilmoqdaKecha, 18:49Braziliya prezidenti terma jamoani chempionlik shohsupasiga chorladiBraziliya prezidenti terma jamoani chempionlik shohsupasiga chorladiKecha, 18:43Ruben Amorim Milan bosh murabbiyiga aylanishi kutilmoqdaRuben Amorim Milan bosh murabbiyiga aylanishi kutilmoqdaKecha, 17:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi