Alvaro Arbeloa Angliya Premer-ligasiga yoʻl olmoqda
"Fulxem" jamoasi yangi bosh murabbiy qidiruvini jadallashtirdi va "Real Madrid" sobiq ustozi Alvaro Arbeloa bilan muzokaralarning yakuniy bosqichiga kirdi. Ispaniyalik mutaxassis Marco Silva oʻrnini egallash uchun asosiy nomzodga aylandi. London klubi rahbariyati Arbeloa orqali jamoaning Angliya Premer-ligasidagi barqarorligini saqlab qolishni koʻzlamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
talkSPORT nashri xabariga koʻra, "Fulxem" allaqachon Silva oʻrniga munosib nomzodni topgan va Arbeloa hozirda "Kreyven Kottej"da ish boshlash uchun yaqqol favorit hisoblanadi. 43 yoshli mutaxassis yanvar oyida Xabi Alonso ketganidan soʻng "Real Madrid"da vaqtinchalik murabbiy sifatida ishlagan edi. Biroq, Joze Mourinyo Madridga qaytishi munosabati bilan Arbeloa seshanba kuni rasman klubni tark etdi.
Dastlab "Fulxem"ning asosiy nishoni "Ipsvich Taun"dan ketgan Kieran McKenna edi. Ammo shimoliy irlandiyalik murabbiy futboldan tanaffus olishini eʼlon qilgach, Londonliklar oʻz eʼtiborini Arbeloaga qaratishdi. Klub rahbariyati uning Yevropa futbolidagi katta tajribasiga ishonch bildirmoqda.
Shuningdek, nomzodlar orasida "Chelsi" afsonasi Frank Lampard va "Palmeyras" ustozi Abel Ferreira ham bor edi. Hatto Manchester Yunayted sobiq murabbiyi Ruben Amorim varianti ham koʻrib chiqilgan, biroq u ayni damda Milan bilan muzokaralar olib bormoqda.
…