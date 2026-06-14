Mbappe PSJning Arsenal ustidan gʻalabasidan soʻng Salibaga tasalli berdi
Fransiya terma jamoasi sardori Kylian Mbappe Chempionlar ligasi doirasida PSJning Arsenal ustidan qozongan gʻalabasidan soʻng kiyinish xonasidagi muhit haqida gapirib berdi. Real Madrid yulduzi magʻlubiyatga uchragan William Saliba va gʻolib parijliklar oʻrtasidagi hissiyotlar muvozanatini saqlash borasidagi fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
"Men darhol PSJdagi jamoadoshlarimni tabrikladim. Chempionlar ligasida yutqazgan besh kishiga qaraganda, bir kishiga (Saliba) tasalli berish osonroq. Ularning erishgan natijasi ajoyib. Men Chempionlar ligasi finalida yutqazish nimaligini bilaman, shuning uchun Salibani qoʻllab-quvvatlashga harakat qildik. Jamoada kayfiyat aʼlo darajada va bor eʼtiborimizni Jahon chempionatiga qaratganmiz", — dedi Mbappe matbuot anjumanida.
Hozirda Real Madrid hujum chizigʻini boshqarayotgan Mbappe shaxsiy rekordlardan koʻra jamoaviy muvaffaqiyat muhimligini taʼkidladi. U Jahon chempionatlari tarixidagi eng yaxshi toʻpurarlar roʻyxatida Miroslav Klose rekordiga yaqinlashib kelayotgan boʻlsa-da, asosiy maqsadi Fransiya bilan yana oltin medallarni qoʻlga kiritish ekanini aytdi.
"Toʻpurarlar roʻyxatida ekanligim yoqimli, ammo men uchun eng muhimi Fransiya bilan Jahon chempionligini qaytarishdir. Jismoniy holatim aʼlo darajada va terma jamoaga yordam berishga tayyorman. Bizni oldinda qiyin yoʻl kutayotganini tushunib turibmiz, ammo finalga chiqish uchun bor kuchimizni ishga solamiz", — deya qoʻshimcha qildi hujumchi.
…