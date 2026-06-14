Bradley Barcola PSJni tark etmoqchi: Arsenal va Liverpul kurashga qoʻshildi
PSJ hujumchisi Bradley Barcola joriy yozgi transfer oynasida Parijni tark etish istagini bildirdi. Bu xabar Angliya Premer-ligasining gigant klublari oʻrtasida haqiqiy poygani keltirib chiqardi. Arsenal va Liverpul vingerning holatini diqqat bilan kuzatib bormoqda, chunki futbolchi Fransiya poytaxtidan uzoqda yangi chaqiruvlarni qidirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Fransiya terma jamoasi aʼzosi oʻtgan mavsumda Parijda turlicha natijalarga erishganidan soʻng klubdan ketishga qaror qilgan. Barcola oʻtgan mavsumda PSJ safida chempionatda 21 ta oʻyinda asosiy tarkibda maydonga tushdi va Chempionlar ligasi bahslarida ham faol ishtirok etdi. Hozirda 23 yoshli futbolchi taxminan 60 million funt sterlingga baholanmoqda va uning amaldagi shartnomasi yana ikki yil davom etadi.
Arsenal ustozi Mikel Arteta hujum chizigʻini kuchaytirish va rotatsiya uchun sifatli variantlar qoʻshish maqsadida Bradley Barcola nomzodini asosiy maqsadlardan biri sifatida koʻrmoqda. Londonliklar Morgan Rogers va Christos Tzolis kabi futbolchilarga ham qiziqish bildirgan edi, biroq Barcolaning yuqori saviyadagi tajribasi uni "kanonirlar" uchun jozibadorroq qilmoqda.
Liverpul ham yangi murabbiy Andoni Iraola qoʻl ostida yangi davrni boshlar ekan, hujum chizigʻini mustahkamlashga muhtoj. Muhammad Salah ketganidan soʻng va chap qanotda barqarorlik yetishmayotgan bir paytda, "mersisaydliklar" Barcola variantiga jiddiy eʼtibor qaratishgan. Garchi PSJ rasman futbolchi sotilmasligini aytayotgan boʻlsa-da, klub allaqachon uning oʻrniga munosib nomzod qidirishni boshlagan.
Xabarlarga koʻra, Luis Enrique Barselona hujumchisi Ferran Torresni Barcola uchun ideal oʻrinbosar sifatida koʻrmoqda. Torres va Enrique Ispaniya terma jamoasidagi birgalikdagi faoliyati orqali bir-birini yaxshi taniydi. Agar PSJ Barselona bilan kelishuvga erisha olsa, bu Bradley Barcolaning Emirates Stadium yoki Enfildga koʻchib oʻtishiga yoʻl ochib berishi mumkin.
…