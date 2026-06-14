Bradley Barcola PSJni tark etmoqchi: Arsenal va Liverpul kurashga qoʻshildi

·0·Sport
Bradley Barcola PSJni tark etmoqchi: Arsenal va Liverpul kurashga qoʻshildi

PSJ hujumchisi Bradley Barcola joriy yozgi transfer oynasida Parijni tark etish istagini bildirdi. Bu xabar Angliya Premer-ligasining gigant klublari oʻrtasida haqiqiy poygani keltirib chiqardi. Arsenal va Liverpul vingerning holatini diqqat bilan kuzatib bormoqda, chunki futbolchi Fransiya poytaxtidan uzoqda yangi chaqiruvlarni qidirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Fransiya terma jamoasi aʼzosi oʻtgan mavsumda Parijda turlicha natijalarga erishganidan soʻng klubdan ketishga qaror qilgan. Barcola oʻtgan mavsumda PSJ safida chempionatda 21 ta oʻyinda asosiy tarkibda maydonga tushdi va Chempionlar ligasi bahslarida ham faol ishtirok etdi. Hozirda 23 yoshli futbolchi taxminan 60 million funt sterlingga baholanmoqda va uning amaldagi shartnomasi yana ikki yil davom etadi.

Arsenal ustozi Mikel Arteta hujum chizigʻini kuchaytirish va rotatsiya uchun sifatli variantlar qoʻshish maqsadida Bradley Barcola nomzodini asosiy maqsadlardan biri sifatida koʻrmoqda. Londonliklar Morgan Rogers va Christos Tzolis kabi futbolchilarga ham qiziqish bildirgan edi, biroq Barcolaning yuqori saviyadagi tajribasi uni "kanonirlar" uchun jozibadorroq qilmoqda.

Liverpul ham yangi murabbiy Andoni Iraola qoʻl ostida yangi davrni boshlar ekan, hujum chizigʻini mustahkamlashga muhtoj. Muhammad Salah ketganidan soʻng va chap qanotda barqarorlik yetishmayotgan bir paytda, "mersisaydliklar" Barcola variantiga jiddiy eʼtibor qaratishgan. Garchi PSJ rasman futbolchi sotilmasligini aytayotgan boʻlsa-da, klub allaqachon uning oʻrniga munosib nomzod qidirishni boshlagan.

Xabarlarga koʻra, Luis Enrique Barselona hujumchisi Ferran Torresni Barcola uchun ideal oʻrinbosar sifatida koʻrmoqda. Torres va Enrique Ispaniya terma jamoasidagi birgalikdagi faoliyati orqali bir-birini yaxshi taniydi. Agar PSJ Barselona bilan kelishuvga erisha olsa, bu Bradley Barcolaning Emirates Stadium yoki Enfildga koʻchib oʻtishiga yoʻl ochib berishi mumkin.

PSJArsenalLiverpulBarselonaTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mbappe PSJning Arsenal ustidan gʻalabasidan soʻng Salibaga tasalli berdiMbappe PSJning Arsenal ustidan gʻalabasidan soʻng Salibaga tasalli berdiBugun, 20:17Alvaro Arbeloa Angliya Premer-ligasiga yoʻl olmoqdaAlvaro Arbeloa Angliya Premer-ligasiga yoʻl olmoqdaBugun, 19:58Jahon chempionatining birinchi turida bugun shiddatli bahslar bo‘lib o‘tadiJahon chempionatining birinchi turida bugun shiddatli bahslar bo‘lib o‘tadiBugun, 19:05Endrick oʻzini Cristiano Ronaldo bilan solishtirdiEndrick oʻzini Cristiano Ronaldo bilan solishtirdiKecha, 18:57Arbeloa «Fulxem» klubi bosh murabbiyi etib tayinlanishi kutilmoqdaArbeloa «Fulxem» klubi bosh murabbiyi etib tayinlanishi kutilmoqdaKecha, 18:49Braziliya prezidenti terma jamoani chempionlik shohsupasiga chorladiBraziliya prezidenti terma jamoani chempionlik shohsupasiga chorladiKecha, 18:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi