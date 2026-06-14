Ralf Rangnick Milan taklifini rad etib, Avstriya bilan shartnomani uzaytirdi

·18·Sport
Ralf Rangnick Milan taklifini rad etib, Avstriya bilan shartnomani uzaytirdi

Ralf Rangnick oʻz kelajagi borasidagi barcha mish-mishlarga nuqta qoʻyib, Avstriya terma jamoasi bilan yangi shartnoma imzoladi. Italiyaning Milan klubi tomonidan bildirilgan jiddiy qiziqishga qaramay, tajribali mutaxassis 2026-yilgi Jahon chempionatidan keyin ham terma jamoani boshqarishga qaror qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Avstriya futbol federatsiyasi (ÖFB) uchun ushbu kelashuv kutilmagan va muhim yangilik boʻldi. Yangi bitimga koʻra, Rangnick kamida 2027-yil yakuniga qadar oʻz lavozimida qoladi. Agar Avstriya Yevro-2028 turniriga yoʻllanmani qoʻlga kiritsa, shartnoma avtomatik tarzda musobaqa yakuniga qadar uzaytiriladi. Bu qaror San Siroda yangi loyihani boshlashni rejalashtirgan Milan rahbariyati uchun kutilmagan zarba boʻldi.

Manchester Yunayted sobiq murabbiyi may oyi oxirida Vena shahrida Milan rasmiylari bilan uchrashgan edi. Biroq, Rangnick A Seriyaga qaytishdan koʻra, terma jamoadagi barqarorlikni afzal koʻrdi. Muzokaralar davomida murabbiy nafaqat maosh, balki professional ish muhitini yaxshilash va maxsus texnik shtab shakllantirish shartlarini ham qoʻygan va federatsiya buni qabul qilgan.

Rangnick 2022-yilda jamoani qabul qilib olganidan beri Avstriya futbolini tubdan oʻzgartirdi. Yevro-2024 turnirida Turkiyaga magʻlub boʻlganiga qaramay, uning statistikasi hayratlanarli: 45 oʻyinda 27 gʻalaba va 8 durang. Uning har bir oʻyinda oʻrtacha 1.98 ochko toʻplashi 1945-yildan beri Avstriya murabbiylari orasidagi eng yaxshi koʻrsatkichdir.

Hozirda Avstriya terma jamoasi oʻz maydonida ketma-ket 14 oʻyindan beri magʻlubiyat nimaligini bilmay kelmoqda. Bu milliy rekord hisoblanadi va jamoaning Shimoliy Amerikadagi Jahon chempionati oldidan ruhiy holati yuqori ekanligidan dalolat beradi.

Ralf RangnickMilanAvstriyaFutbolTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Muhammad Salahdan soʻng Cody Gakpo ham Liverpulni tark etmoqchiMuhammad Salahdan soʻng Cody Gakpo ham Liverpulni tark etmoqchiBugun, 20:51FIFA JCH-2026 ishtirokchilari uchun maxsus ramziy shevronlarni joriy etdiFIFA JCH-2026 ishtirokchilari uchun maxsus ramziy shevronlarni joriy etdiBugun, 20:46Bradley Barcola PSJni tark etmoqchi: Arsenal va Liverpul kurashga qoʻshildiBradley Barcola PSJni tark etmoqchi: Arsenal va Liverpul kurashga qoʻshildiBugun, 20:30Mbappe PSJning Arsenal ustidan gʻalabasidan soʻng Salibaga tasalli berdiMbappe PSJning Arsenal ustidan gʻalabasidan soʻng Salibaga tasalli berdiBugun, 20:17Alvaro Arbeloa Angliya Premer-ligasiga yoʻl olmoqdaAlvaro Arbeloa Angliya Premer-ligasiga yoʻl olmoqdaBugun, 19:58Jahon chempionatining birinchi turida bugun shiddatli bahslar bo‘lib o‘tadiJahon chempionatining birinchi turida bugun shiddatli bahslar bo‘lib o‘tadiBugun, 19:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi