Barselona Frenki de Yong oʻrniga Azzedine Ounahiga eʼtibor qaratmoqda
Kataloniyaning Barselona klubi yarim himoyachi Frenki de Yong tizzasidagi jarohati tufayli toʻrt-besh oyga safdan chiqqani sababli tarkibdagi kadrlar taqchilligini bartaraf etishga majbur boʻlmoqda. Bosh murabbiy Hansi Flick jamoasidagi yoʻqotishni toʻldirish maqsadida marokashlik 26 yoshli yarim himoyachi Azzedine Ounahini oʻz rejalariga kiritgan.
Kataloniyaning Barselona klubi yarim himoyachi Frenki de Yongning ogʻir jarohatidan soʻng transfer bozorida favqulodda choralar koʻrishga majbur boʻlmoqda. El Chiringuito va Mundo Deportivo nashrlari tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, bosh murabbiy Hansi Flick jamoasidagi kadrlar taqchilligini bartaraf etish maqsadida marokashlik yarim himoyachi Azzedine Ounahini oʻz rejalariga kiritgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Niderlandiyalik tajribali futbolchi Frenki de Yong tizzasidagi ichki yon bogʻlamining uzilishi oqibatida safdan chiqqan va taxminan toʻrt-besh oy davomida yashil maydonga tusha olmasligi aniqlangan. Klub tibbiy shtabi konservativ davolash usulini tanlagan. Ushbu yoʻqotish kataloniyaliklar tarkibini sezilarli darajada zaiflashtirdi, chunki yozda Mark Kasadoning ham ketishi yarim himoya chizigʻidagi imkoniyatlarni yanada qisqartirib yuborgan edi.
Moliyaviy cheklovlar va arzon muqobil variantBarselona klubining transfer bozoridagi harakatlari doimgidek qattiq moliyaviy cheklovlar ostida kechmoqda. Shu sababli, 26 yoshli Azzedine Ounahi jamoa rahbariyati uchun juda jozibali va tejamkor variant sifatida koʻrilmoqda. Oʻtgan mavsum soʻnggida Girona jamoasining La Ligani tark etgani sababli, futbolchining transfer narxi taxminan 10 million yevroni tashkil etishi kutilmoqda.
Aslida, marokashlik futbolchi Barselona eʼtiboriga ilk bor 2022 yilda Qatarda boʻlib oʻtgan jahon chempionatidan keyinoq tushgan edi. Oʻsha mundialda Marokash terma jamoasining yarim finalgacha boʻlgan tarixiy yurishida Ounahining sergʻayrat oʻyini va yuqori texnikasi mutaxassislarni hayratda qoldirgan edi. Jumladan, 1/8 finalda Ispaniya magʻlub etilganidan soʻng uning nomi Yevropada mashhur boʻlib ketgandi.
Raqobat va La Masia imkoniyatlariBiroq Barselona bu futbolchini qoʻlga kiritishda yagona daʼvogar emas. Girona quyi divizionga tushib ketganidan keyin boshqa klublar ham ushbu imkoniyatdan foydalanishga harakat qilmoqda. Jumladan, Real Betis jamoasi ham marokashlik yarim himoyachini oʻz safiga qoʻshib olish uchun jiddiy moliyaviy harakat qilishga tayyor ekani aytilmoqda. Futbolchi oʻz kelajagini tezroq aniqlashtirib olishni xohlayotgani sababli, kataloniyaliklar tezkor qaror qabul qilishlari talab etiladi.
Shu bilan birga, klub ichida muammoning yechimi transfer bozoridan emas, balki Ciutat Esportiva Joan Gamper bazasidan topilishi kerak, degan fikrlar ham yoʻq emas. La Masia akademiyasi soʻnggi yillarda Lamine Yamal va Pau Cubarsi kabi yosh yulduzlarni yetishtirib berib, oʻzining yuqori salohiyatini amalda koʻrsatib ulgurgan. Sharoit taqozosiga koʻra, klub yoshlarga tayanish orqali moliyaviy qiyinchiliklarni chetlab oʻtishi ham mumkin.
…