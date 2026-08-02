Barselona Frenki de Yong oʻrniga Azzedine Ounahiga eʼtibor qaratmoqda

·30·Sport
Barselona Frenki de Yong oʻrniga Azzedine Ounahiga eʼtibor qaratmoqda
Qisqacha

Kataloniyaning Barselona klubi yarim himoyachi Frenki de Yong tizzasidagi jarohati tufayli toʻrt-besh oyga safdan chiqqani sababli tarkibdagi kadrlar taqchilligini bartaraf etishga majbur boʻlmoqda. Bosh murabbiy Hansi Flick jamoasidagi yoʻqotishni toʻldirish maqsadida marokashlik 26 yoshli yarim himoyachi Azzedine Ounahini oʻz rejalariga kiritgan.

Kataloniyaning Barselona klubi yarim himoyachi Frenki de Yongning ogʻir jarohatidan soʻng transfer bozorida favqulodda choralar koʻrishga majbur boʻlmoqda. El Chiringuito va Mundo Deportivo nashrlari tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, bosh murabbiy Hansi Flick jamoasidagi kadrlar taqchilligini bartaraf etish maqsadida marokashlik yarim himoyachi Azzedine Ounahini oʻz rejalariga kiritgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Niderlandiyalik tajribali futbolchi Frenki de Yong tizzasidagi ichki yon bogʻlamining uzilishi oqibatida safdan chiqqan va taxminan toʻrt-besh oy davomida yashil maydonga tusha olmasligi aniqlangan. Klub tibbiy shtabi konservativ davolash usulini tanlagan. Ushbu yoʻqotish kataloniyaliklar tarkibini sezilarli darajada zaiflashtirdi, chunki yozda Mark Kasadoning ham ketishi yarim himoya chizigʻidagi imkoniyatlarni yanada qisqartirib yuborgan edi.

Moliyaviy cheklovlar va arzon muqobil variant

Barselona klubining transfer bozoridagi harakatlari doimgidek qattiq moliyaviy cheklovlar ostida kechmoqda. Shu sababli, 26 yoshli Azzedine Ounahi jamoa rahbariyati uchun juda jozibali va tejamkor variant sifatida koʻrilmoqda. Oʻtgan mavsum soʻnggida Girona jamoasining La Ligani tark etgani sababli, futbolchining transfer narxi taxminan 10 million yevroni tashkil etishi kutilmoqda.

Aslida, marokashlik futbolchi Barselona eʼtiboriga ilk bor 2022 yilda Qatarda boʻlib oʻtgan jahon chempionatidan keyinoq tushgan edi. Oʻsha mundialda Marokash terma jamoasining yarim finalgacha boʻlgan tarixiy yurishida Ounahining sergʻayrat oʻyini va yuqori texnikasi mutaxassislarni hayratda qoldirgan edi. Jumladan, 1/8 finalda Ispaniya magʻlub etilganidan soʻng uning nomi Yevropada mashhur boʻlib ketgandi.

Raqobat va La Masia imkoniyatlari

Biroq Barselona bu futbolchini qoʻlga kiritishda yagona daʼvogar emas. Girona quyi divizionga tushib ketganidan keyin boshqa klublar ham ushbu imkoniyatdan foydalanishga harakat qilmoqda. Jumladan, Real Betis jamoasi ham marokashlik yarim himoyachini oʻz safiga qoʻshib olish uchun jiddiy moliyaviy harakat qilishga tayyor ekani aytilmoqda. Futbolchi oʻz kelajagini tezroq aniqlashtirib olishni xohlayotgani sababli, kataloniyaliklar tezkor qaror qabul qilishlari talab etiladi.

Shu bilan birga, klub ichida muammoning yechimi transfer bozoridan emas, balki Ciutat Esportiva Joan Gamper bazasidan topilishi kerak, degan fikrlar ham yoʻq emas. La Masia akademiyasi soʻnggi yillarda Lamine Yamal va Pau Cubarsi kabi yosh yulduzlarni yetishtirib berib, oʻzining yuqori salohiyatini amalda koʻrsatib ulgurgan. Sharoit taqozosiga koʻra, klub yoshlarga tayanish orqali moliyaviy qiyinchiliklarni chetlab oʻtishi ham mumkin.

BarselonaAzzedine OunahiFrenki de YongLa LigaTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joshua Zirkzee Yuventusga oʻtishga rozilik bildirdiJoshua Zirkzee Yuventusga oʻtishga rozilik bildirdiBugun, 17:36Julian Alvares faoliyatini qayerda davom ettirmoqchiJulian Alvares faoliyatini qayerda davom ettirmoqchiBugun, 16:58Mateus Fernandes nima uchun Manchester Yunaytedni rad etgani maʼlum boʻldiMateus Fernandes nima uchun Manchester Yunaytedni rad etgani maʼlum boʻldiBugun, 16:55Yuventus Emiliano Martines transferidan voz kechdiYuventus Emiliano Martines transferidan voz kechdiBugun, 16:18Chelsi Atalanta himoyachisi uchun kurashga qoʻshildiChelsi Atalanta himoyachisi uchun kurashga qoʻshildiBugun, 16:10Kevin De Bruyne "Galatasaray" safiga oʻtishi mumkinKevin De Bruyne "Galatasaray" safiga oʻtishi mumkinBugun, 15:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda