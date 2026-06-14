Shotlandiya terma jamoasi ilk turda Gaiti ustidan g‘alaba qozondi

·0·Sport
Shotlandiya terma jamoasi ilk turda Gaiti ustidan g‘alaba qozondi

Okean ortining yashil maydonlari mezbonlik qilayotgan futbol bo‘yicha tarixiy JCH-2026 musobaqasida shiddatli bahslar davom etmoqda. Do‘stona va qaynoq futbol muhiti hukm surayotgan bir paytda, «C» guruhining birinchi tur uchrashuvlari to‘liq yakuniga yetdi va kvartetdagi dastlabki yetakchilar nomi ma’lum bo‘ldi. Foksboro shahridagi muhtasham «Gillette Stadium» stadionida kechgan navbatdagi bahsda Yevropa vakili Shotlandiya milliy terma jamoasi Shimoliy Amerika qit’asidan tashrif buyurgan Gaiti termasiga qarshi saf tortdi.

Ochkolar suv va havodek zarur bo‘lgan mazkur to‘qnashuvda shotlandiyalik charm to‘p ustalari minimal hisobdagi muhim g‘alabani rasmiylashtirishdi.

Jon Makginndan yagona va g‘alabali gol

Uchrashuv kutilganidek ikki tomonning tinimsiz hujumlari va shiddatli kurashlari ostida boshlandi. Birinchi bo‘limning 28-daqiqasi o‘tayotgan bir paytda, Shotlandiya terma jamoasining tajribali yarim himoyachisi Jon Makginn raqib darvozasini aniq nishonga olib, stadionga yig‘ilgan minglab yevropalik ishqibozlarni quvonchga ko‘mdi.

O‘yinning qolgan daqiqalarida Gaiti futbolchilari muvozanatni tiklash uchun qanchalik harakat qilishmasin, Shotlandiya mudofaa chizig‘i va darvozaboni ishonchli harakat qilib, darvoza daxlsizligini saqlab qoldi. Shu tariqa, 1:0 hisobidagi zafar shotlandlarga dastlabki uch ochkoni taqdim etdi.

Quyidagi maxsus tahliliy jadval orqali «C» guruhidagi 1-tur o‘yinlari natijalari va turnir jadvalidagi joriy holat bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Guruh bosqichi va turi

To‘qnash kelgan jamoalar

Qayd etilgan rasmiy hisob

Gol muallifi va daqiqasi

Bahs bo‘lib o‘tgan stadion

Guruhdagi joriy yetakchi

«C» guruhi, 1-tur

Gaiti — Shotlandiya

0 : 1

Jon Makginn (28-daqiqa)

«Gillette Stadium»


(Foksboro)

Shotlandiya


(3 ochko bilan)

«C» guruhi, 1-tur

Braziliya — Marokash

1 : 1

«C» guruhidagi kutilmagan vaziyat: Braziliya ochko yo‘qotdi

Eslatib o‘tamiz, mazkur guruhning ochilish o‘yinida chinakam kutilmagan natija qayd etilgan edi. Musobaqaning bosh favoritlaridan biri hisoblangan Karlo Anchelotti boshqaruvidagi Braziliya milliy terma jamoasi Afrika vakili Marokashga qarshi bahs yuritib, 1:1 hisobidagi durangga imzo chekkan va qimmatli ochkolarni boy bergan edi.

Mana shu natija sababli, Gaitini mag‘lub etgan Shotlandiya terma jamoasi birinchi turdan so‘ng 3 ochko jamg‘argan holda «C» guruhida yakka peshqadamga aylanib oldi. Oldinda muxlislarni yanada qiziqarli va dramatik o‘yinlar kutmoqda.

Jahon chempionatining eng qaynoq bahslari, terma jamoalarning mundialdagi taqdiri, uchrashuvlar tahlili va sport olamiga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

ShotlandiyaGaitiJon MakkinnFoksboroGillette Stadium
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Braziliya Marokash bilan o‘yinda g‘alabani qo‘ldan chiqardiBraziliya Marokash bilan o‘yinda g‘alabani qo‘ldan chiqardiBugun, 00:10Ralf Rangnick Milan taklifini rad etib, Avstriya bilan shartnomani uzaytirdiRalf Rangnick Milan taklifini rad etib, Avstriya bilan shartnomani uzaytirdiBugun, 21:11Muhammad Salahdan soʻng Cody Gakpo ham Liverpulni tark etmoqchiMuhammad Salahdan soʻng Cody Gakpo ham Liverpulni tark etmoqchiBugun, 20:51FIFA JCH-2026 ishtirokchilari uchun maxsus ramziy shevronlarni joriy etdiFIFA JCH-2026 ishtirokchilari uchun maxsus ramziy shevronlarni joriy etdiBugun, 20:46Bradley Barcola PSJni tark etmoqchi: Arsenal va Liverpul kurashga qoʻshildiBradley Barcola PSJni tark etmoqchi: Arsenal va Liverpul kurashga qoʻshildiBugun, 20:30Mbappe PSJning Arsenal ustidan gʻalabasidan soʻng Salibaga tasalli berdiMbappe PSJning Arsenal ustidan gʻalabasidan soʻng Salibaga tasalli berdiBugun, 20:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi