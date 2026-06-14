Shotlandiya terma jamoasi ilk turda Gaiti ustidan g‘alaba qozondi
Okean ortining yashil maydonlari mezbonlik qilayotgan futbol bo‘yicha tarixiy JCH-2026 musobaqasida shiddatli bahslar davom etmoqda. Do‘stona va qaynoq futbol muhiti hukm surayotgan bir paytda, «C» guruhining birinchi tur uchrashuvlari to‘liq yakuniga yetdi va kvartetdagi dastlabki yetakchilar nomi ma’lum bo‘ldi. Foksboro shahridagi muhtasham «Gillette Stadium» stadionida kechgan navbatdagi bahsda Yevropa vakili Shotlandiya milliy terma jamoasi Shimoliy Amerika qit’asidan tashrif buyurgan Gaiti termasiga qarshi saf tortdi.
Ochkolar suv va havodek zarur bo‘lgan mazkur to‘qnashuvda shotlandiyalik charm to‘p ustalari minimal hisobdagi muhim g‘alabani rasmiylashtirishdi.
Jon Makginndan yagona va g‘alabali gol
Uchrashuv kutilganidek ikki tomonning tinimsiz hujumlari va shiddatli kurashlari ostida boshlandi. Birinchi bo‘limning 28-daqiqasi o‘tayotgan bir paytda, Shotlandiya terma jamoasining tajribali yarim himoyachisi Jon Makginn raqib darvozasini aniq nishonga olib, stadionga yig‘ilgan minglab yevropalik ishqibozlarni quvonchga ko‘mdi.
O‘yinning qolgan daqiqalarida Gaiti futbolchilari muvozanatni tiklash uchun qanchalik harakat qilishmasin, Shotlandiya mudofaa chizig‘i va darvozaboni ishonchli harakat qilib, darvoza daxlsizligini saqlab qoldi. Shu tariqa, 1:0 hisobidagi zafar shotlandlarga dastlabki uch ochkoni taqdim etdi.
Quyidagi maxsus tahliliy jadval orqali «C» guruhidagi 1-tur o‘yinlari natijalari va turnir jadvalidagi joriy holat bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Guruh bosqichi va turi
To‘qnash kelgan jamoalar
Qayd etilgan rasmiy hisob
Gol muallifi va daqiqasi
Bahs bo‘lib o‘tgan stadion
Guruhdagi joriy yetakchi
«C» guruhi, 1-tur
Gaiti — Shotlandiya
0 : 1
Jon Makginn (28-daqiqa)
«Gillette Stadium»
(Foksboro)
Shotlandiya
(3 ochko bilan)
«C» guruhi, 1-tur
Braziliya — Marokash
1 : 1
—
—
—
«C» guruhidagi kutilmagan vaziyat: Braziliya ochko yo‘qotdi
Eslatib o‘tamiz, mazkur guruhning ochilish o‘yinida chinakam kutilmagan natija qayd etilgan edi. Musobaqaning bosh favoritlaridan biri hisoblangan Karlo Anchelotti boshqaruvidagi Braziliya milliy terma jamoasi Afrika vakili Marokashga qarshi bahs yuritib, 1:1 hisobidagi durangga imzo chekkan va qimmatli ochkolarni boy bergan edi.
Mana shu natija sababli, Gaitini mag‘lub etgan Shotlandiya terma jamoasi birinchi turdan so‘ng 3 ochko jamg‘argan holda «C» guruhida yakka peshqadamga aylanib oldi. Oldinda muxlislarni yanada qiziqarli va dramatik o‘yinlar kutmoqda.
Jahon chempionatining eng qaynoq bahslari, terma jamoalarning mundialdagi taqdiri, uchrashuvlar tahlili va sport olamiga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…