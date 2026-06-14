Avstraliya milliy terma jamoasi ilk turda Turkiya ustidan g‘alaba qozondi

·96·Sport
Avstraliya milliy terma jamoasi ilk turda Turkiya ustidan g‘alaba qozondi

Okean ortining muhtasham yashil maydonlari mezbonlik qilayotgan futbol bo‘yicha tarixiy JCH-2026 musobaqasida qizg‘in va dramalarga boy bahslar davom etmoqda. Millionlar o‘yini ishqibozlari katta hayajon bilan kuzatayotgan «D» guruhida birinchi tur uchrashuvlari to‘liq yakuniga yetdi. Vankuver shahridagi muhtasham va ko‘rkam «BC Place» stadionida kechgan kvartetning ikkinchi to‘qnashuvida Osiyo qit’asi sha’nini himoya qilayotgan shiddatli Avstraliya milliy terma jamoasi Yevropaning noqulay hamda mahoratli vakili bo‘lmish Turkiya termasiga qarshi maydonga tushdi.

Har ikki tomon muxlislari stadionda qaynoq futbol muhitini yaratib bergan ushbu uchrashuvda avstraliyalik «kengurular» taktik jihatdan mukammal o‘yin namoyish etib, 2:0 hisobidagi ishonchli va chiroyli g‘alabani qo‘lga kiritishdi.

Irankunda va Metkalfning gollari «kengurular»ga zafar keltirdi

Uchrashuv dastlabki daqiqalardan o‘zaro shiddatli hujumlar va xavfli vaziyatlar bilan boshlandi. Birinchi bo‘limning 27-daqiqasi o‘tayotgan bir paytda, Avstraliya futbolining porloq iqtidori Nestori Irankunda turkiyaliklar mudofaasini yorib kirib, aniq zarba bilan hisobni ochdi — 1:0.

Turkiya terma jamoasi tarkibidagi Hakan Chalxono‘g‘li va Arda Guler singari yulduzlar muvozanatni tiklash uchun qanchalik harakat qilishmasin, Metyu Rayan darvozasi daxlsiz qoldi. Bahsning 75-daqiqasida esa avstraliyaliklarning tajribali vakili Konnor Metkalf chiroyli kombinatsiyani gol bilan yakunlab, uchrashuvdagi yakuniy nuqtani qo‘ydi — 2:0.

Quyidagi rasmiy bayonnoma orqali Avstraliya va Turkiya terma jamoalarining boshlang‘ich tarkiblari hamda guruhdagi joriy holat bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Musobaqa va guruh maqomi

To‘qnash kelgan jamoalar

Qayd etilgan yakuniy hisob

Gol mualliflari va daqiqalari

Uchrashuv bo‘lib o‘tgan stadion

Guruhdagi dastlabki bahs natijasi

JCH-2026. «D» guruhi, 1-tur

Avstraliya — Turkiya

2 : 0

Irankunda (27-daqiqa)


Metkalf (75-daqiqa)

«BC Place»


(Vankuver)

AQSH — Paragvay 4:1


(Mezbonlarning yirik zafari)

Jamoalarning maydondagi boshlang‘ich tarkiblari:

  • Avstraliya: Rayan, Souttar, Sirkati, Burgess, Italiano, Irvin, O'Nill, Bos, Irankunda, Ture, Metkalf.

  • Turkiya: Chakir, Chelik, Bardakchi, Demiral, Kadio‘g‘li, Yuksek, Chalxono‘g‘li, Yilmaz, Guler, Kokchu, Akturko‘g‘li.

«D» guruhidagi vaziyat: Ikki grand peshqadamlikka erishdi

Eslatib o‘tamiz, ushbu kvartetning ochilish o‘yinida ham muxlislar yirik hisobdagi gollar shousiga guvoh bo‘lishgan edi. Musobaqa mezbonlaridan biri hisoblangan AQSH terma jamoasi Janubiy Amerika vakili Paragvayni ayab o‘tirmay, 4:1 hisobida mag‘lubiyatga uchratgandi.

Birinchi tur bahslari to‘liq yakunlangach, «D» guruhida to‘plar nisbatiga ko‘ra AQSH terma jamoasi birinchi, Turkiya ustidan ishonchli zafar quchgan Avstraliya termasi esa 3 ochko bilan ikkinchi pog‘onani band etib turibdi. Oldinda bizni yanada keskin va hal qiluvchi uchrashuvlar kutmoqda.

Jahon chempionatining eng qaynoq bahslari, Osiyo terma jamoalarining mundialdagi muvaffaqiyatli yurishlari, uchrashuvlar tahlili va sport olamiga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

AvstraliyaTurkiyaVankuverNestory IrankundaConnor Metcalfe
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Muhammad Salah va Misr terma jamoasi: Jahon chempionatidagi omadsizlikka chek qoʻyiladimi?Muhammad Salah va Misr terma jamoasi: Jahon chempionatidagi omadsizlikka chek qoʻyiladimi?Bugun, 07:20Muhiddin Mamajonov jarohat sabab chempionlik kamarini boy berdi (video)Muhiddin Mamajonov jarohat sabab chempionlik kamarini boy berdi (video)Bugun, 07:02Octagon 87: Azamat Nuftillayev chempionlik kamarini himoya qildi (video)Octagon 87: Azamat Nuftillayev chempionlik kamarini himoya qildi (video)Bugun, 06:55Octagon 87: Jasur "Tayson" qozog‘istonlik raqibini nokautga uchratdi (video)Octagon 87: Jasur "Tayson" qozog‘istonlik raqibini nokautga uchratdi (video)Bugun, 06:36Qatar terma jamoasi Shveysariya bilan bahsda 1 ochkoga ega bo‘ldi (video)Qatar terma jamoasi Shveysariya bilan bahsda 1 ochkoga ega bo‘ldi (video)Bugun, 06:07Braziliya milliy terma jamoasi ilk turda Marokash bilan durang o‘ynadiBraziliya milliy terma jamoasi ilk turda Marokash bilan durang o‘ynadiBugun, 05:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi