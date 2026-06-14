Avstraliya milliy terma jamoasi ilk turda Turkiya ustidan g‘alaba qozondi
Okean ortining muhtasham yashil maydonlari mezbonlik qilayotgan futbol bo‘yicha tarixiy JCH-2026 musobaqasida qizg‘in va dramalarga boy bahslar davom etmoqda. Millionlar o‘yini ishqibozlari katta hayajon bilan kuzatayotgan «D» guruhida birinchi tur uchrashuvlari to‘liq yakuniga yetdi. Vankuver shahridagi muhtasham va ko‘rkam «BC Place» stadionida kechgan kvartetning ikkinchi to‘qnashuvida Osiyo qit’asi sha’nini himoya qilayotgan shiddatli Avstraliya milliy terma jamoasi Yevropaning noqulay hamda mahoratli vakili bo‘lmish Turkiya termasiga qarshi maydonga tushdi.
Har ikki tomon muxlislari stadionda qaynoq futbol muhitini yaratib bergan ushbu uchrashuvda avstraliyalik «kengurular» taktik jihatdan mukammal o‘yin namoyish etib, 2:0 hisobidagi ishonchli va chiroyli g‘alabani qo‘lga kiritishdi.
Irankunda va Metkalfning gollari «kengurular»ga zafar keltirdi
Uchrashuv dastlabki daqiqalardan o‘zaro shiddatli hujumlar va xavfli vaziyatlar bilan boshlandi. Birinchi bo‘limning 27-daqiqasi o‘tayotgan bir paytda, Avstraliya futbolining porloq iqtidori Nestori Irankunda turkiyaliklar mudofaasini yorib kirib, aniq zarba bilan hisobni ochdi — 1:0.
Turkiya terma jamoasi tarkibidagi Hakan Chalxono‘g‘li va Arda Guler singari yulduzlar muvozanatni tiklash uchun qanchalik harakat qilishmasin, Metyu Rayan darvozasi daxlsiz qoldi. Bahsning 75-daqiqasida esa avstraliyaliklarning tajribali vakili Konnor Metkalf chiroyli kombinatsiyani gol bilan yakunlab, uchrashuvdagi yakuniy nuqtani qo‘ydi — 2:0.
Quyidagi rasmiy bayonnoma orqali Avstraliya va Turkiya terma jamoalarining boshlang‘ich tarkiblari hamda guruhdagi joriy holat bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Musobaqa va guruh maqomi
To‘qnash kelgan jamoalar
Qayd etilgan yakuniy hisob
Gol mualliflari va daqiqalari
Uchrashuv bo‘lib o‘tgan stadion
Guruhdagi dastlabki bahs natijasi
JCH-2026. «D» guruhi, 1-tur
Avstraliya — Turkiya
2 : 0
• Irankunda (27-daqiqa)
• Metkalf (75-daqiqa)
«BC Place»
(Vankuver)
AQSH — Paragvay 4:1
(Mezbonlarning yirik zafari)
Jamoalarning maydondagi boshlang‘ich tarkiblari:
Avstraliya: Rayan, Souttar, Sirkati, Burgess, Italiano, Irvin, O'Nill, Bos, Irankunda, Ture, Metkalf.
Turkiya: Chakir, Chelik, Bardakchi, Demiral, Kadio‘g‘li, Yuksek, Chalxono‘g‘li, Yilmaz, Guler, Kokchu, Akturko‘g‘li.
«D» guruhidagi vaziyat: Ikki grand peshqadamlikka erishdi
Eslatib o‘tamiz, ushbu kvartetning ochilish o‘yinida ham muxlislar yirik hisobdagi gollar shousiga guvoh bo‘lishgan edi. Musobaqa mezbonlaridan biri hisoblangan AQSH terma jamoasi Janubiy Amerika vakili Paragvayni ayab o‘tirmay, 4:1 hisobida mag‘lubiyatga uchratgandi.
Birinchi tur bahslari to‘liq yakunlangach, «D» guruhida to‘plar nisbatiga ko‘ra AQSH terma jamoasi birinchi, Turkiya ustidan ishonchli zafar quchgan Avstraliya termasi esa 3 ochko bilan ikkinchi pog‘onani band etib turibdi. Oldinda bizni yanada keskin va hal qiluvchi uchrashuvlar kutmoqda.
Jahon chempionatining eng qaynoq bahslari, Osiyo terma jamoalarining mundialdagi muvaffaqiyatli yurishlari, uchrashuvlar tahlili va sport olamiga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…