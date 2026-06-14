Muhammad Salah va Misr terma jamoasi: Jahon chempionatidagi omadsizlikka chek qoʻyiladimi?

·0·Sport
Muhammad Salah va Misr terma jamoasi: Jahon chempionatidagi omadsizlikka chek qoʻyiladimi?

Misr terma jamoasi va Liverpul klubining tirik afsonasi Muhammad Salah faoliyatidagi eng muhim vazifalardan birini bajarish arafasida turibdi. 33 yoshli hujumchi uchun Shimoliy Amerikada boʻlib oʻtadigan navbatdagi Jahon chempionati nafaqat navbatdagi turnir, balki oʻtmishdagi xatolar va omadsizliklar uchun revansh olish imkoniyatidir. Misrlik muxlislar oʻz qahramonidan tarixiy natija kutishmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Misr terma jamoasi oʻz tarixida bor-yoʻgʻi toʻrtinchi bor dunyo birinchiligida ishtirok etmoqda. 1990-yildan keyin jamoa uzoq vaqt katta sahnadan chetda qoldi. 2018-yilda Rossiyada oʻtgan turnir esa Muhammad Salah va uning jamoadoshlari uchun haqiqiy dahshatga aylangan edi. Oʻshanda "firʼavnlar" birorta ham ochko jamgʻara olmay, guruh bosqichidayoq musobaqani tark etishgan, ichki muhitdagi tartibsizliklar esa vaziyatni yanada ogʻirlashtirgan edi.

2018-yildagi jarohat va Kiyev fojiasi

Aslida Muhammad Salah 2018-yilgi Jahon chempionatiga faoliyatining eng yuqori choʻqqisida, Liverpul safida 60 ta golda ishtirok etgan holda yetib kelishi kerak edi. Biroq Chempionlar ligasi finalida Real Madridga qarshi kechgan bahs hammasini oʻzgartirib yubordi. Oʻshanda Madridliklar himoyachisi Sergio Ramos bilan toʻqnashuvdan soʻng Salah yelkasidan jiddiy jarohat olib, maydonni koʻz yoshlari bilan tark etgan edi.

Ushbu voqeadan soʻng hujumchining Rossiyadagi ishtiroki soʻroq ostida qoldi. Garchi u qisqa muddatda safga qaytgan boʻlsa-da, jismoniy holati oʻz darajasida emasligi sezilib qoldi. Misr futbol federatsiyasi va muxlislarining katta bosimi ostida oʻynagan yulduz futbolchi oʻzining bor salohiyatini namoyish eta olmadi. 2022-yilgi Qatarda oʻtgan turnirga Misrning saralashdan oʻta olmagani esa Salahni eng kuchga toʻlgan davrida Jahon chempionatisiz qoldirdi.

Soʻnggi imkoniyat va tarixiy missiya

Hozirda Muhammad Salah faoliyatining yakuniy pallasiga yaqinlashmoqda. U Shimoliy Amerikadagi turnirga "missiya bilan kelgan inson" sifatida qaralmoqda. Misr terma jamoasi hali biror marta Jahon chempionatlarida gʻalaba qozonmaganini inobatga olsak, Salahning zimmasidagi masʼuliyat naqadar yuqori ekanini anglash qiyin emas.

Goal.com nashri tahliliga koʻra, Salah uchun bu turnir oʻz merosini mustahkamlash uchun soʻnggi imkoniyatdir. Liverpul bilan barcha sovrinlarni qoʻlga kiritgan hujumchi uchun vatan bayrogʻi ostida zafar quchish har qanday klub yutugʻidan ustunroq ahamiyatga ega. Misrliklar oʻz "qiroli"dan Rossiyadagi omadsiz xotiralarni oʻchirib tashlaydigan oʻyin kutishmoqda.

Xulosa oʻrnida aytish joizki, Muhammad Salahning xalqaro maydondagi yoʻli ziddiyatlarga boy boʻldi. U nafaqat Misr, balki butun arab dunyosining futbol ramzi hisoblanadi. Navbatdagi mundial uning buyuk futbolchilar qatoridagi oʻrnini belgilab beruvchi hal qiluvchi imtihon boʻladi.

Muhammad SalahMisrJahon ChempionatiLiverpulFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Muhiddin Mamajonov jarohat sabab chempionlik kamarini boy berdi (video)Muhiddin Mamajonov jarohat sabab chempionlik kamarini boy berdi (video)Bugun, 07:02Octagon 87: Azamat Nuftillayev chempionlik kamarini himoya qildi (video)Octagon 87: Azamat Nuftillayev chempionlik kamarini himoya qildi (video)Bugun, 06:55Octagon 87: Jasur "Tayson" qozog‘istonlik raqibini nokautga uchratdi (video)Octagon 87: Jasur "Tayson" qozog‘istonlik raqibini nokautga uchratdi (video)Bugun, 06:36Avstraliya milliy terma jamoasi ilk turda Turkiya ustidan g‘alaba qozondiAvstraliya milliy terma jamoasi ilk turda Turkiya ustidan g‘alaba qozondiBugun, 06:15Qatar terma jamoasi Shveysariya bilan bahsda 1 ochkoga ega bo‘ldi (video)Qatar terma jamoasi Shveysariya bilan bahsda 1 ochkoga ega bo‘ldi (video)Bugun, 06:07Braziliya milliy terma jamoasi ilk turda Marokash bilan durang o‘ynadiBraziliya milliy terma jamoasi ilk turda Marokash bilan durang o‘ynadiBugun, 05:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi