Muhammad Salah va Misr terma jamoasi: Jahon chempionatidagi omadsizlikka chek qoʻyiladimi?
Misr terma jamoasi va Liverpul klubining tirik afsonasi Muhammad Salah faoliyatidagi eng muhim vazifalardan birini bajarish arafasida turibdi. 33 yoshli hujumchi uchun Shimoliy Amerikada boʻlib oʻtadigan navbatdagi Jahon chempionati nafaqat navbatdagi turnir, balki oʻtmishdagi xatolar va omadsizliklar uchun revansh olish imkoniyatidir. Misrlik muxlislar oʻz qahramonidan tarixiy natija kutishmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Misr terma jamoasi oʻz tarixida bor-yoʻgʻi toʻrtinchi bor dunyo birinchiligida ishtirok etmoqda. 1990-yildan keyin jamoa uzoq vaqt katta sahnadan chetda qoldi. 2018-yilda Rossiyada oʻtgan turnir esa Muhammad Salah va uning jamoadoshlari uchun haqiqiy dahshatga aylangan edi. Oʻshanda "firʼavnlar" birorta ham ochko jamgʻara olmay, guruh bosqichidayoq musobaqani tark etishgan, ichki muhitdagi tartibsizliklar esa vaziyatni yanada ogʻirlashtirgan edi.
2018-yildagi jarohat va Kiyev fojiasiAslida Muhammad Salah 2018-yilgi Jahon chempionatiga faoliyatining eng yuqori choʻqqisida, Liverpul safida 60 ta golda ishtirok etgan holda yetib kelishi kerak edi. Biroq Chempionlar ligasi finalida Real Madridga qarshi kechgan bahs hammasini oʻzgartirib yubordi. Oʻshanda Madridliklar himoyachisi Sergio Ramos bilan toʻqnashuvdan soʻng Salah yelkasidan jiddiy jarohat olib, maydonni koʻz yoshlari bilan tark etgan edi.
Ushbu voqeadan soʻng hujumchining Rossiyadagi ishtiroki soʻroq ostida qoldi. Garchi u qisqa muddatda safga qaytgan boʻlsa-da, jismoniy holati oʻz darajasida emasligi sezilib qoldi. Misr futbol federatsiyasi va muxlislarining katta bosimi ostida oʻynagan yulduz futbolchi oʻzining bor salohiyatini namoyish eta olmadi. 2022-yilgi Qatarda oʻtgan turnirga Misrning saralashdan oʻta olmagani esa Salahni eng kuchga toʻlgan davrida Jahon chempionatisiz qoldirdi.
Soʻnggi imkoniyat va tarixiy missiyaHozirda Muhammad Salah faoliyatining yakuniy pallasiga yaqinlashmoqda. U Shimoliy Amerikadagi turnirga "missiya bilan kelgan inson" sifatida qaralmoqda. Misr terma jamoasi hali biror marta Jahon chempionatlarida gʻalaba qozonmaganini inobatga olsak, Salahning zimmasidagi masʼuliyat naqadar yuqori ekanini anglash qiyin emas.
Goal.com nashri tahliliga koʻra, Salah uchun bu turnir oʻz merosini mustahkamlash uchun soʻnggi imkoniyatdir. Liverpul bilan barcha sovrinlarni qoʻlga kiritgan hujumchi uchun vatan bayrogʻi ostida zafar quchish har qanday klub yutugʻidan ustunroq ahamiyatga ega. Misrliklar oʻz "qiroli"dan Rossiyadagi omadsiz xotiralarni oʻchirib tashlaydigan oʻyin kutishmoqda.
Xulosa oʻrnida aytish joizki, Muhammad Salahning xalqaro maydondagi yoʻli ziddiyatlarga boy boʻldi. U nafaqat Misr, balki butun arab dunyosining futbol ramzi hisoblanadi. Navbatdagi mundial uning buyuk futbolchilar qatoridagi oʻrnini belgilab beruvchi hal qiluvchi imtihon boʻladi.
…