Karlo Anchelotti Marokash bilan uchrashuvdagi durangdan so‘ng bayonot berdi
AQSH, Kanada va Meksika yashil maydonlarida start olgan futbol bo‘yicha JCH-2026 musobaqasi ilk kunlardanoq millionlab muxlislarga kutilmagan va hayajonli lahzalarni taqdim etmoqda. «C» guruhining 1-turi doirasida dunyoning besh karra chempionlari — Braziliya milliy terma jamoasi Afrika qit’asining kuchli vakili Marokash bilan kuch sinashib, jangovar 1:1 hisobidagi durangga imzo chekkan edi. Ushbu qiziqarli va taktik bahs yakuniga yetgach, «pentakampeonlar» ustozi Karlo Anchelotti matbuot anjumanida ishtirok etib, shogirdlarining o‘yini va yo‘qotilgan ochkolar haqida kuyinb gapirdi.
Mashhur mahalliy Globo nashri xabariga ko‘ra, taniqli italiyalik mutaxassis jamoaning kamchiliklarini ochiq tan oldi.
«Bizda imkoniyatlar bo‘ldi, ammo hali ko‘p ishlashimiz kerak»
Karlo Anchelotti Marokash terma jamoasi ko‘rsatgan qarshilik va o‘z shogirdlarining harakatiga to‘xtalar ekan, shunday dedi:
«Afsuski, uchrashuvning dastlabki bo‘limida jamoamiz kutilgandek mazmunli o‘yin namoyish eta olmadi, yigitlar maydonda biroz bo‘shashishdi. Biroq ikkinchi taymga kelib, vaziyatni sezilarli darajada o‘nglashga va o‘yin tizginini o‘z qo‘limizga olishga muvaffaq bo‘ldik.
Bizda raqib darvozasini ishg‘ol qilish va g‘alabani ilib ketish uchun bir qator qulay imkoniyatlar yuzaga kelgandi, ammo ulardan unumli foydalana olmadik. Oldimizda turgan maqsadlarga erishish uchun hali ko‘p narsalarni yaxshilashimiz va o‘z ustimizda tinimsiz ishlashimiz zarurligini yaxshi anglab turibmiz».
Quyidagi maxsus tahliliy jadval orqali Braziliya terma jamoasining tarixiy rekordi va guruh bosqichidagi keyingi qaynoq bahslari taqvimi bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Terma jamoa nomi
Ilk turdagi raqib va natija
Rasmiy bayonot chop etgan manba
Tarixiy an’ana va rekord
2-turdagi uchrashuv va sanasi
3-turdagi hal qiluvchi bahs
Braziliya
(Pentakampeonlar)
Marokash
(1:1, durang)
Globo nashri
(Braziliya)
1934 yildan buyon JCH start o‘yinlarida mag‘lub bo‘lmagan
• Gaitiga qarshi
(20 iyun kuni)
• Shotlandiyaga qarshi
(25 iyun kuni)
Marokash
(Afrika vakili)
Braziliya
(1:1, durang)
—
Afrikaning eng shiddatli jamoalaridan biri
• Shotlandiyaga qarshi
(20 iyun kuni)
• Gaitiga qarshi
(25 iyun kuni)
Asrlarga tatigulik tarixiy an’ana va oldindagi hal qiluvchi uchrashuvlar
Garchi ushbu durang natija braziliyalik muxlislarni biroz xafa qilgan bo‘lsa-da, «sariq-yashillar» o‘zlarining qariyb bir asrlik buyuk an’analarini saqlab qolishga muvaffaq bo‘lishdi. Zero, Jahon chempionatlari tarixi tahlil qilinganda, Braziliya milliy terma jamoasi olis 1934 yildan buyon dunyo birinchiligining ochilish va ilk start uchrashuvlarida umuman mag‘lubiyat alamini totmay kelayotgan yagona grand hisoblanadi.
Navbatdagi qaynoq bahslar taqvimi: «C» guruhida intriga endi avjiga chiqmoqda. Ochko yo‘qotgan Karlo Anchelotti shogirdlari 2-tur doirasida joriy yilning 20 iyun kuni Gaiti terma jamoasiga qarshi maydonga tushsalar, guruh bosqichining so‘nggi 3-turida — 25 iyun sanasida Shotlandiya vakillari bilan kuch sinashadilar. Marokash terma jamoasi esa mos ravishda avvaliga 20 iyunda Shotlandiya bilan, so‘ngra 25 iyun kuni Gaiti termasiga qarshi yashil maydonda bahs olib boradi.
Jahon chempionatining eng qaynoq bahslari, Karlo Anchelottining eksklyuziv taktik yurishlari, o‘yinlar tahlili va sport olamiga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…