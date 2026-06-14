Karlo Anchelotti Marokash bilan uchrashuvdagi durangdan so‘ng bayonot berdi

·0·Sport
Karlo Anchelotti Marokash bilan uchrashuvdagi durangdan so‘ng bayonot berdi

AQSH, Kanada va Meksika yashil maydonlarida start olgan futbol bo‘yicha JCH-2026 musobaqasi ilk kunlardanoq millionlab muxlislarga kutilmagan va hayajonli lahzalarni taqdim etmoqda. «C» guruhining 1-turi doirasida dunyoning besh karra chempionlari — Braziliya milliy terma jamoasi Afrika qit’asining kuchli vakili Marokash bilan kuch sinashib, jangovar 1:1 hisobidagi durangga imzo chekkan edi. Ushbu qiziqarli va taktik bahs yakuniga yetgach, «pentakampeonlar» ustozi Karlo Anchelotti matbuot anjumanida ishtirok etib, shogirdlarining o‘yini va yo‘qotilgan ochkolar haqida kuyinb gapirdi.

Mashhur mahalliy Globo nashri xabariga ko‘ra, taniqli italiyalik mutaxassis jamoaning kamchiliklarini ochiq tan oldi.

«Bizda imkoniyatlar bo‘ldi, ammo hali ko‘p ishlashimiz kerak»

Karlo Anchelotti Marokash terma jamoasi ko‘rsatgan qarshilik va o‘z shogirdlarining harakatiga to‘xtalar ekan, shunday dedi:

«Afsuski, uchrashuvning dastlabki bo‘limida jamoamiz kutilgandek mazmunli o‘yin namoyish eta olmadi, yigitlar maydonda biroz bo‘shashishdi. Biroq ikkinchi taymga kelib, vaziyatni sezilarli darajada o‘nglashga va o‘yin tizginini o‘z qo‘limizga olishga muvaffaq bo‘ldik.

Bizda raqib darvozasini ishg‘ol qilish va g‘alabani ilib ketish uchun bir qator qulay imkoniyatlar yuzaga kelgandi, ammo ulardan unumli foydalana olmadik. Oldimizda turgan maqsadlarga erishish uchun hali ko‘p narsalarni yaxshilashimiz va o‘z ustimizda tinimsiz ishlashimiz zarurligini yaxshi anglab turibmiz».

Quyidagi maxsus tahliliy jadval orqali Braziliya terma jamoasining tarixiy rekordi va guruh bosqichidagi keyingi qaynoq bahslari taqvimi bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Terma jamoa nomi

Ilk turdagi raqib va natija

Rasmiy bayonot chop etgan manba

Tarixiy an’ana va rekord

2-turdagi uchrashuv va sanasi

3-turdagi hal qiluvchi bahs

Braziliya


(Pentakampeonlar)

Marokash


(1:1, durang)

Globo nashri


(Braziliya)

1934 yildan buyon JCH start o‘yinlarida mag‘lub bo‘lmagan

Gaitiga qarshi


(20 iyun kuni)

Shotlandiyaga qarshi


(25 iyun kuni)

Marokash


(Afrika vakili)

Braziliya


(1:1, durang)

Afrikaning eng shiddatli jamoalaridan biri

Shotlandiyaga qarshi


(20 iyun kuni)

Gaitiga qarshi


(25 iyun kuni)

Asrlarga tatigulik tarixiy an’ana va oldindagi hal qiluvchi uchrashuvlar

Garchi ushbu durang natija braziliyalik muxlislarni biroz xafa qilgan bo‘lsa-da, «sariq-yashillar» o‘zlarining qariyb bir asrlik buyuk an’analarini saqlab qolishga muvaffaq bo‘lishdi. Zero, Jahon chempionatlari tarixi tahlil qilinganda, Braziliya milliy terma jamoasi olis 1934 yildan buyon dunyo birinchiligining ochilish va ilk start uchrashuvlarida umuman mag‘lubiyat alamini totmay kelayotgan yagona grand hisoblanadi.

Navbatdagi qaynoq bahslar taqvimi: «C» guruhida intriga endi avjiga chiqmoqda. Ochko yo‘qotgan Karlo Anchelotti shogirdlari 2-tur doirasida joriy yilning 20 iyun kuni Gaiti terma jamoasiga qarshi maydonga tushsalar, guruh bosqichining so‘nggi 3-turida — 25 iyun sanasida Shotlandiya vakillari bilan kuch sinashadilar. Marokash terma jamoasi esa mos ravishda avvaliga 20 iyunda Shotlandiya bilan, so‘ngra 25 iyun kuni Gaiti termasiga qarshi yashil maydonda bahs olib boradi.

Jahon chempionatining eng qaynoq bahslari, Karlo Anchelottining eksklyuziv taktik yurishlari, o‘yinlar tahlili va sport olamiga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Marokash bosh murabbiyi Braziliya bilan durang o‘yindan keyin bayonot berdiMarokash bosh murabbiyi Braziliya bilan durang o‘yindan keyin bayonot berdiBugun, 07:32Muhammad Salah va Misr terma jamoasi: Jahon chempionatidagi omadsizlikka chek qoʻyiladimi?Muhammad Salah va Misr terma jamoasi: Jahon chempionatidagi omadsizlikka chek qoʻyiladimi?Bugun, 07:20Muhiddin Mamajonov jarohat sabab chempionlik kamarini boy berdi (video)Muhiddin Mamajonov jarohat sabab chempionlik kamarini boy berdi (video)Bugun, 07:02Octagon 87: Azamat Nuftillayev chempionlik kamarini himoya qildi (video)Octagon 87: Azamat Nuftillayev chempionlik kamarini himoya qildi (video)Bugun, 06:55Octagon 87: Jasur "Tayson" qozog‘istonlik raqibini nokautga uchratdi (video)Octagon 87: Jasur "Tayson" qozog‘istonlik raqibini nokautga uchratdi (video)Bugun, 06:36Avstraliya milliy terma jamoasi ilk turda Turkiya ustidan g‘alaba qozondiAvstraliya milliy terma jamoasi ilk turda Turkiya ustidan g‘alaba qozondiBugun, 06:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi