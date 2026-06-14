30 ta zarba yo‘llagan Turkiya terma jamoasi Avstraliyaga mag‘lub bo‘ldi...

·54·Sport
30 ta zarba yo‘llagan Turkiya terma jamoasi Avstraliyaga mag‘lub bo‘ldi...

Okean ortining muhtasham yashil maydonlarida start olgan futbol bo‘yicha tarixiy JCH-2026 musobaqasi o‘zining kutilmagan natijalari va haqiqiy dramalari bilan millionlab muxlislarni hayratda qoldirishda davom etmoqda. Diqqat markazidagi «D» guruhining 1-turi doirasida vakillarimiz va ko‘plab o‘zbek muxlislari chin dildan muxlislik qilayotgan Yevropaning mahoratli vakili — Turkiya milliy terma jamoasi yashil qit’a vakili bo‘lmish Avstraliya termasiga qarshi maydonga tushdi. Muxlislar uchun chinakam shiddatli va hayajonli kechgan ushbu to‘qnashuvda turkiyalik futbolchilar yaqqol ustunlikka ega bo‘lishganiga qaramay, yakunda omad «kengurular»ga kulib boqdi va o‘yin 0:2 hisobida yashil qit’a vakillarining foydasiga hal bo‘ldi.

Vinchenso Montella boshqaruvidagi «oy-yulduzlilar» musobaqani g‘alaba bilan boshlash uchun bor kuchlarini ishga solgan bo‘lsalar-da, raqib darvozasi oldidagi omadsizlik ularga qimmatga tushdi.

30 ta zarba va stadionni larzaga keltirgan omadsizlik statistikasi

Uchrashuv davomida Vinchenso Montella shogirdlari raqib maydonchasini tom ma’noda qamal qilib qo‘yishdi. O‘yin yakunlariga ko‘ra, Turkiya terma jamoasi vakillari Avstraliya darvozasi tomon naqd 30 ta zarba yo‘llashdi! Eng achinarlisi shundaki, mazkur shiddatli hujumlarning 8 tasi to‘g‘ridan to‘g‘ri raqib darvozasiga aniq borgan bo‘lsa-da, avstraliyaliklar posboni Metyu Rayan haqiqiy mahorat ko‘rsatib, birorta to‘pning ham to‘rga borib tushishiga yo‘l qo‘ymadi.

Aksincha, qarshi hujumda o‘ta aniq va tartibli harakat qilgan Avstraliya terma jamoasi uchrashuv davomida bor-yo‘g‘i 9 marotaba zarba berdi. Ulardan 4 tasi darvoza tomon aniq yo‘naltirilgan bo‘lib, shulardan 2 tasi gol bilan yakunlandi. Mana shu samaradorlik va taktik sovuqqonlik «kengurular»ga muhim 3 ochkoni taqdim etdi.

Quyidagi rasmiy bayonnoma va tahliliy jadval orqali Turkiya hamda Avstraliya terma jamoalarining o‘yindagi ko‘rsatkichlari va guruhdagi keyingi rejalari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Musobaqa va guruh maqomi

To‘qnash kelgan jamoalar

Yakuniy rasmiy hisob

Umumiy zarbalar (Turkiya / Avstraliya)

Darvozaga aniq borgan zarbalar

Navbatdagi 2-tur bahslari taqvimi

JCH-2026. «D» guruhi, 1-tur

Turkiya — Avstraliya

0 : 2

30 ta — 9 ta


(Turkiyaning yaqqol ustunligi)

8 ta — 4 ta

Turkiya — Paragvay


Avstraliya — AQSH

Tezkor tahlil va oldinda turgan hal qiluvchi bahslar

Mazkur mag‘lubiyatdan so‘ng, italiyalik mutaxassis Vinchenso Montella shogirdlari vaziyatni o‘nglash uchun xatolar ustida zudlik bilan ishlashlari talab etiladi. Boisi, «D» guruhida kurash soniya sayin keskinlashib bormoqda. Guruhning dastlabki bahsida musobaqa mezbonlaridan biri AQSH termasi Paragvayni 4:1 hisobida mag‘lub etgan edi.

Navbatdagi qaynoq bahslar taqvimi: Endilikda Turkiya milliy terma jamoasi guruhdagi vaziyatni o‘nglash va keyingi bosqich umidlarini saqlab qolish uchun 2-turda Janubiy Amerika vakili Paragvayga qarshi bahs olib boradi va bu o‘yinda turk qardoshlarimizga faqat va faqat g‘alaba zarur. Ilk turda muhim zafarni rasmiylashtirgan Avstraliya esa guruh peshqadami AQSH terma jamoasi bilan markaziy to‘qnashuvda kuch sinashadi.

Jahon chempionatining eng qaynoq bahslari, Turkiya terma jamoasining mundialdagi keyingi taqdiri, uchrashuvlar tahlili va sport olamiga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

TurkiyaAvstraliyaFIFA Jahon chempionatiVinsentsho MontellaMat Rayan
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Florentino Peres Rodrining «Real»ga transfer qilinishiga shaxsan taqiq qo‘ydiFlorentino Peres Rodrining «Real»ga transfer qilinishiga shaxsan taqiq qo‘ydiBugun, 10:23Qozog‘istonlik sobiq futbolchi O‘zbekistonning imkoniyatini baholadi...Qozog‘istonlik sobiq futbolchi O‘zbekistonning imkoniyatini baholadi...Bugun, 10:13Vitinya Portugaliya favorit emasligini, ammo chempionlikka da’vogarligini aytdiVitinya Portugaliya favorit emasligini, ammo chempionlikka da’vogarligini aytdiBugun, 09:47Oyiga 500 dollarga o‘ynagan bolakayning «Siti» yulduziga aylanishini kim o‘ylabdi?Oyiga 500 dollarga o‘ynagan bolakayning «Siti» yulduziga aylanishini kim o‘ylabdi?Bugun, 09:37Montella Avstraliyadan mag‘lubiyatdan keyin jamoasiga ishonch bildirdiMontella Avstraliyadan mag‘lubiyatdan keyin jamoasiga ishonch bildirdiBugun, 09:15Vinisius Marokash bilan o‘yindagi durang natijadan keyin bayonot berdiVinisius Marokash bilan o‘yindagi durang natijadan keyin bayonot berdiBugun, 09:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?