30 ta zarba yo‘llagan Turkiya terma jamoasi Avstraliyaga mag‘lub bo‘ldi...
Okean ortining muhtasham yashil maydonlarida start olgan futbol bo‘yicha tarixiy JCH-2026 musobaqasi o‘zining kutilmagan natijalari va haqiqiy dramalari bilan millionlab muxlislarni hayratda qoldirishda davom etmoqda. Diqqat markazidagi «D» guruhining 1-turi doirasida vakillarimiz va ko‘plab o‘zbek muxlislari chin dildan muxlislik qilayotgan Yevropaning mahoratli vakili — Turkiya milliy terma jamoasi yashil qit’a vakili bo‘lmish Avstraliya termasiga qarshi maydonga tushdi. Muxlislar uchun chinakam shiddatli va hayajonli kechgan ushbu to‘qnashuvda turkiyalik futbolchilar yaqqol ustunlikka ega bo‘lishganiga qaramay, yakunda omad «kengurular»ga kulib boqdi va o‘yin 0:2 hisobida yashil qit’a vakillarining foydasiga hal bo‘ldi.
Vinchenso Montella boshqaruvidagi «oy-yulduzlilar» musobaqani g‘alaba bilan boshlash uchun bor kuchlarini ishga solgan bo‘lsalar-da, raqib darvozasi oldidagi omadsizlik ularga qimmatga tushdi.
30 ta zarba va stadionni larzaga keltirgan omadsizlik statistikasi
Uchrashuv davomida Vinchenso Montella shogirdlari raqib maydonchasini tom ma’noda qamal qilib qo‘yishdi. O‘yin yakunlariga ko‘ra, Turkiya terma jamoasi vakillari Avstraliya darvozasi tomon naqd 30 ta zarba yo‘llashdi! Eng achinarlisi shundaki, mazkur shiddatli hujumlarning 8 tasi to‘g‘ridan to‘g‘ri raqib darvozasiga aniq borgan bo‘lsa-da, avstraliyaliklar posboni Metyu Rayan haqiqiy mahorat ko‘rsatib, birorta to‘pning ham to‘rga borib tushishiga yo‘l qo‘ymadi.
Aksincha, qarshi hujumda o‘ta aniq va tartibli harakat qilgan Avstraliya terma jamoasi uchrashuv davomida bor-yo‘g‘i 9 marotaba zarba berdi. Ulardan 4 tasi darvoza tomon aniq yo‘naltirilgan bo‘lib, shulardan 2 tasi gol bilan yakunlandi. Mana shu samaradorlik va taktik sovuqqonlik «kengurular»ga muhim 3 ochkoni taqdim etdi.
Quyidagi rasmiy bayonnoma va tahliliy jadval orqali Turkiya hamda Avstraliya terma jamoalarining o‘yindagi ko‘rsatkichlari va guruhdagi keyingi rejalari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Musobaqa va guruh maqomi
To‘qnash kelgan jamoalar
Yakuniy rasmiy hisob
Umumiy zarbalar (Turkiya / Avstraliya)
Darvozaga aniq borgan zarbalar
Navbatdagi 2-tur bahslari taqvimi
JCH-2026. «D» guruhi, 1-tur
Turkiya — Avstraliya
0 : 2
30 ta — 9 ta
(Turkiyaning yaqqol ustunligi)
8 ta — 4 ta
• Turkiya — Paragvay
• Avstraliya — AQSH
Tezkor tahlil va oldinda turgan hal qiluvchi bahslar
Mazkur mag‘lubiyatdan so‘ng, italiyalik mutaxassis Vinchenso Montella shogirdlari vaziyatni o‘nglash uchun xatolar ustida zudlik bilan ishlashlari talab etiladi. Boisi, «D» guruhida kurash soniya sayin keskinlashib bormoqda. Guruhning dastlabki bahsida musobaqa mezbonlaridan biri AQSH termasi Paragvayni 4:1 hisobida mag‘lub etgan edi.
Navbatdagi qaynoq bahslar taqvimi: Endilikda Turkiya milliy terma jamoasi guruhdagi vaziyatni o‘nglash va keyingi bosqich umidlarini saqlab qolish uchun 2-turda Janubiy Amerika vakili Paragvayga qarshi bahs olib boradi va bu o‘yinda turk qardoshlarimizga faqat va faqat g‘alaba zarur. Ilk turda muhim zafarni rasmiylashtirgan Avstraliya esa guruh peshqadami AQSH terma jamoasi bilan markaziy to‘qnashuvda kuch sinashadi.
Jahon chempionatining eng qaynoq bahslari, Turkiya terma jamoasining mundialdagi keyingi taqdiri, uchrashuvlar tahlili va sport olamiga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…