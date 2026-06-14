«Manchester Siti» «Chelsi» himoyachisini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi

·0·Sport
«Manchester Siti» «Chelsi» himoyachisini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi

Yevropa yashil maydonlarida navbatdagi mavsum yakunlanib, yozgi transferlar oynasi o‘z eshiklarini ochgan bir paytda, qit’aning eng kuchli grandlari o‘rtasidagi yashirin kurashlar allaqachon boshlanib ketdi. Ayniqsa, tarkibni kuchaytirish va kelasi mavsumda chempionlik shohsupasiga ko‘tarilishni maqsad qilgan ikki ulkan klub — Angliyaning «Manchester Siti» hamda Germaniyaning «Bavariya» jamoalari transfer bozorida jiddiy yurishni boshlashdi. Nufuzli insayderlik nashrlarining ma’lum qilishicha, har ikki grand Londonning «Chelsi» klubiga tegishli bo‘lgan mahoratli o‘ng qanot himoyachisi Malo Gyustoning transferi bo‘yicha rasmiy ravishda ma’lumot so‘rab, murojaat yo‘llagan.

Dunyo futbolidagi eng ishonchli sport portallaridan biri hisoblangan «TEAMtalk» tarqatgan xabarga ko‘ra, ushbu transfer so‘rovi London grandi rahbariyati tomonidan katta qarshiliklarga uchrashi kutilmoqda.

«Aristokratlar»ning qat’iy qarori va Xabi Alonso faktori

Qit’aning eng nufuzli jamoalaridan bo‘layotgan bunday jiddiy chorlovlarga qaramay, «aristokratlar» rahbariyati o‘zlarining 23 yoshli iqtidorli futbolchisini hech bir holatda qo‘yib yubormoqchi emaslar. Klub rahbarlari Malo Gyustoning londonliklar safida ko‘rsatayotgan o‘yinidan butunlay mamnun va uni sotuvga qo‘yish haqidagi takliflarni ko‘rib chiqishni ham istamayapti.

Bu yerdagi eng asosiy sabablardan biri sifatida — «Chelsi» klubi tizginini o‘z qo‘liga olgan yangi bosh murabbiy Xabi Alonsoning shaxsiy rejalari ko‘rsatilmoqda. Ispaniyalik mashhur mutaxassis kelasi mavsumda jamoaning asosiy taktik o‘yinini aynan Malo Gyustoning porloq iqtidori ustiga qurmoqchi va unga ishonchli ustun sifatida tayanmoqda. Shu boisdan londonliklar fransiyalik himoyachining jamoadagi yuksak o‘sishini munosib taqdirlash maqsadida, unga yanada yaxshilangan moliyaviy shartlar asosida yangi uzoq muddatli shartnoma taklif qilish bo‘yicha muzokaralarga shay turishibdi.

Quyidagi maxsus tahliliy jadval orqali Malo Gyustoning faoliyatiga oid muhim raqamlar, statistika va uning transfer qiymati bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Futbolchining ismi va millati

Unga qiziqayotgan Yevropa grandlari

«Chelsi»dagi yangi bosh murabbiyi

O‘tgan mavsumdagi umumiy statistikasi

Shartnoma muddati va yakuni

Taxminiy bozor qiymati (Transfermarkt)

Malo Gyusto


(Fransiya)

«Manchester Siti» (Angliya)


«Bavariya» (Germaniya)

Xabi Alonso


(Ispaniya)

49 ta uchrashuv,


3 ta gol va 5 ta golli uzatma

2030 yilning


yoziga qadar amal qiladi

35 million yevro

Malo Gyusto: Raqamlar va millionlik shartnoma ortidagi haqiqat

O‘tgan sermahsul mavsum fransiyalik yosh yulduz uchun faoliyatidagi eng yorqin davrlardan biri bo‘ldi desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Malo Gyusto «Chelsi» libosida barcha nufuzli musobaqalarda jami 49 ta rasmiy uchrashuvda maydonga tushib, mudofaada mustahkam turish bilan bir qatorda, hujumlarda ham faol bo‘ldi va o‘z hisobiga 3 ta gol hamda 5 ta samarali golli uzatmani yozdirib qo‘yishga muvaffaq bo‘ldi.

Hozirgi vaqtda iqtidorli futbolchining London klubi bilan amaldagi mehnat shartnomasi 2030 yilning yoziga qadar mo‘ljallangan bo‘lib, rahbariyat ushbu muddatni yanada uzaytirish ustida bosh qotirmoqda. Futbol olamining eng nufuzli baholash portali hisoblangan «Transfermarkt» ma’lumotlariga ko‘ra, ayni paytda fransiyalik himoyachining transfer bozoridagi naqd qiymati 35 million yevroni tashkil etmoqda. Biroq «Chelsi» uni bundan ancha yuqori mablag‘ga ham sotishni xayoliga keltirayotgani yo‘q.

Yevropa futbolidagi eng qaynoq yozgi transferlar, Xabi Alonso va Enso Mareskaning yangi taktik yurishlari, o‘yinlar sharhi va sport olamiga oid eng ishonchli, eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Florentino Peres Rodrining «Real»ga transfer qilinishiga shaxsan taqiq qo‘ydiFlorentino Peres Rodrining «Real»ga transfer qilinishiga shaxsan taqiq qo‘ydiBugun, 10:23Qozog‘istonlik sobiq futbolchi O‘zbekistonning imkoniyatini baholadi...Qozog‘istonlik sobiq futbolchi O‘zbekistonning imkoniyatini baholadi...Bugun, 10:13Vitinya Portugaliya favorit emasligini, ammo chempionlikka da’vogarligini aytdiVitinya Portugaliya favorit emasligini, ammo chempionlikka da’vogarligini aytdiBugun, 09:47Oyiga 500 dollarga o‘ynagan bolakayning «Siti» yulduziga aylanishini kim o‘ylabdi?Oyiga 500 dollarga o‘ynagan bolakayning «Siti» yulduziga aylanishini kim o‘ylabdi?Bugun, 09:3730 ta zarba yo‘llagan Turkiya terma jamoasi Avstraliyaga mag‘lub bo‘ldi...30 ta zarba yo‘llagan Turkiya terma jamoasi Avstraliyaga mag‘lub bo‘ldi...Bugun, 09:22Montella Avstraliyadan mag‘lubiyatdan keyin jamoasiga ishonch bildirdiMontella Avstraliyadan mag‘lubiyatdan keyin jamoasiga ishonch bildirdiBugun, 09:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?