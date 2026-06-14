«Manchester Siti» «Chelsi» himoyachisini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi
Yevropa yashil maydonlarida navbatdagi mavsum yakunlanib, yozgi transferlar oynasi o‘z eshiklarini ochgan bir paytda, qit’aning eng kuchli grandlari o‘rtasidagi yashirin kurashlar allaqachon boshlanib ketdi. Ayniqsa, tarkibni kuchaytirish va kelasi mavsumda chempionlik shohsupasiga ko‘tarilishni maqsad qilgan ikki ulkan klub — Angliyaning «Manchester Siti» hamda Germaniyaning «Bavariya» jamoalari transfer bozorida jiddiy yurishni boshlashdi. Nufuzli insayderlik nashrlarining ma’lum qilishicha, har ikki grand Londonning «Chelsi» klubiga tegishli bo‘lgan mahoratli o‘ng qanot himoyachisi Malo Gyustoning transferi bo‘yicha rasmiy ravishda ma’lumot so‘rab, murojaat yo‘llagan.
Dunyo futbolidagi eng ishonchli sport portallaridan biri hisoblangan «TEAMtalk» tarqatgan xabarga ko‘ra, ushbu transfer so‘rovi London grandi rahbariyati tomonidan katta qarshiliklarga uchrashi kutilmoqda.
«Aristokratlar»ning qat’iy qarori va Xabi Alonso faktori
Qit’aning eng nufuzli jamoalaridan bo‘layotgan bunday jiddiy chorlovlarga qaramay, «aristokratlar» rahbariyati o‘zlarining 23 yoshli iqtidorli futbolchisini hech bir holatda qo‘yib yubormoqchi emaslar. Klub rahbarlari Malo Gyustoning londonliklar safida ko‘rsatayotgan o‘yinidan butunlay mamnun va uni sotuvga qo‘yish haqidagi takliflarni ko‘rib chiqishni ham istamayapti.
Bu yerdagi eng asosiy sabablardan biri sifatida — «Chelsi» klubi tizginini o‘z qo‘liga olgan yangi bosh murabbiy Xabi Alonsoning shaxsiy rejalari ko‘rsatilmoqda. Ispaniyalik mashhur mutaxassis kelasi mavsumda jamoaning asosiy taktik o‘yinini aynan Malo Gyustoning porloq iqtidori ustiga qurmoqchi va unga ishonchli ustun sifatida tayanmoqda. Shu boisdan londonliklar fransiyalik himoyachining jamoadagi yuksak o‘sishini munosib taqdirlash maqsadida, unga yanada yaxshilangan moliyaviy shartlar asosida yangi uzoq muddatli shartnoma taklif qilish bo‘yicha muzokaralarga shay turishibdi.
Quyidagi maxsus tahliliy jadval orqali Malo Gyustoning faoliyatiga oid muhim raqamlar, statistika va uning transfer qiymati bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Futbolchining ismi va millati
Unga qiziqayotgan Yevropa grandlari
«Chelsi»dagi yangi bosh murabbiyi
O‘tgan mavsumdagi umumiy statistikasi
Shartnoma muddati va yakuni
Taxminiy bozor qiymati (Transfermarkt)
Malo Gyusto
(Fransiya)
• «Manchester Siti» (Angliya)
• «Bavariya» (Germaniya)
Xabi Alonso
(Ispaniya)
49 ta uchrashuv,
3 ta gol va 5 ta golli uzatma
2030 yilning
yoziga qadar amal qiladi
35 million yevro
Malo Gyusto: Raqamlar va millionlik shartnoma ortidagi haqiqat
O‘tgan sermahsul mavsum fransiyalik yosh yulduz uchun faoliyatidagi eng yorqin davrlardan biri bo‘ldi desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Malo Gyusto «Chelsi» libosida barcha nufuzli musobaqalarda jami 49 ta rasmiy uchrashuvda maydonga tushib, mudofaada mustahkam turish bilan bir qatorda, hujumlarda ham faol bo‘ldi va o‘z hisobiga 3 ta gol hamda 5 ta samarali golli uzatmani yozdirib qo‘yishga muvaffaq bo‘ldi.
Hozirgi vaqtda iqtidorli futbolchining London klubi bilan amaldagi mehnat shartnomasi 2030 yilning yoziga qadar mo‘ljallangan bo‘lib, rahbariyat ushbu muddatni yanada uzaytirish ustida bosh qotirmoqda. Futbol olamining eng nufuzli baholash portali hisoblangan «Transfermarkt» ma’lumotlariga ko‘ra, ayni paytda fransiyalik himoyachining transfer bozoridagi naqd qiymati 35 million yevroni tashkil etmoqda. Biroq «Chelsi» uni bundan ancha yuqori mablag‘ga ham sotishni xayoliga keltirayotgani yo‘q.
Yevropa futbolidagi eng qaynoq yozgi transferlar, Xabi Alonso va Enso Mareskaning yangi taktik yurishlari, o‘yinlar sharhi va sport olamiga oid eng ishonchli, eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…