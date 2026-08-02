102 yoshli yapon momodan sog‘lom va baxtli umr uchun 7 ta maslahat
Yaponiyalik 102 yoshli momo sog'lom va baxtli umr kechirish uchun 7 ta muhim hayotiy maslahatni berdi. Uzoq umr ko'rish siriga erishish uchun har kuni kamida 30 daqiqa piyoda yurish, shakarsiz ko'k choy ichish hamda sabzavot va baliqni ko'proq iste'mol qilish tavsiya etiladi. Shuningdek, go'shtni haftasiga atigi bir marta yeyish, doimo kulimsirash, yotishdan oldin iliq vanna qabul qilish va yaqinlar bilan muloqot qilish muhimdir.
«Uzoq va mazmunli umr siri — doimiy harakat va yaxshi kayfiyatda»
Yaponiyalik 102 yoshli momo qanday maslahatlarga amal qilgan? 102 yoshgacha yashagan yapon momoning hayot sinovlaridan o‘tgan oddiy, ammo hayotiy maslahatlari — ular sizni ham uzoq yashashga ilhomlantiradi. Sog‘lom va mazmunli hayotning haqiqiy formulasi ushbu maqolada!
102 yoshli yapon momoning maslahatlari:
Har kuni kamida 30 daqiqa piyoda yuring. Toza havo va harakat — uzoq umr ko‘rishning asosi.
Shakarsiz ko‘k choy iching. Bu — qon tomirlari tozaligining siri.
Sabzavot va baliqni ko‘proq iste’mol qiling. Go‘shtni esa haftasiga atigi bir marta yeng.
Kulimsirang va yaxshi narsalar haqida o‘ylang. Salbiy fikrlar kasalliklardan ham tezroq qaritadi.
Uxlashdan oldin iliq vanna qabul qiling. Bu xotirjam va sifatli uxlashga yordam beradi.
Do‘stlaringiz va oilangiz bilan muloqot qiling. Yolg‘izlik sigaretadan ham tezroq halokatga yetaklaydi.
Qalbingizni quvontiradigan mashg‘ulot toping. Bog‘ parvarishlash, to‘qish yoki ashula aytish — barchasi qalbni yosh saqlaydi.
Siz bu maslahatlardan qaysi birini hayotingizga qo‘shgansiz? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani yaqinlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…