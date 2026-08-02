102 yoshli yapon momodan sog‘lom va baxtli umr uchun 7 ta maslahat

·28·Salomatlik
102 yoshli yapon momodan sog‘lom va baxtli umr uchun 7 ta maslahat
Qisqacha

Yaponiyalik 102 yoshli momo sog'lom va baxtli umr kechirish uchun 7 ta muhim hayotiy maslahatni berdi. Uzoq umr ko'rish siriga erishish uchun har kuni kamida 30 daqiqa piyoda yurish, shakarsiz ko'k choy ichish hamda sabzavot va baliqni ko'proq iste'mol qilish tavsiya etiladi. Shuningdek, go'shtni haftasiga atigi bir marta yeyish, doimo kulimsirash, yotishdan oldin iliq vanna qabul qilish va yaqinlar bilan muloqot qilish muhimdir.

«Uzoq va mazmunli umr siri — doimiy harakat va yaxshi kayfiyatda»

Yaponiyalik 102 yoshli momo qanday maslahatlarga amal qilgan? 102 yoshgacha yashagan yapon momoning hayot sinovlaridan o‘tgan oddiy, ammo hayotiy maslahatlari — ular sizni ham uzoq yashashga ilhomlantiradi. Sog‘lom va mazmunli hayotning haqiqiy formulasi ushbu maqolada!

102 yoshli yapon momoning maslahatlari:

  • Har kuni kamida 30 daqiqa piyoda yuring. Toza havo va harakat — uzoq umr ko‘rishning asosi.

  • Shakarsiz ko‘k choy iching. Bu — qon tomirlari tozaligining siri.

  • Sabzavot va baliqni ko‘proq iste’mol qiling. Go‘shtni esa haftasiga atigi bir marta yeng.

  • Kulimsirang va yaxshi narsalar haqida o‘ylang. Salbiy fikrlar kasalliklardan ham tezroq qaritadi.

  • Uxlashdan oldin iliq vanna qabul qiling. Bu xotirjam va sifatli uxlashga yordam beradi.

  • Do‘stlaringiz va oilangiz bilan muloqot qiling. Yolg‘izlik sigaretadan ham tezroq halokatga yetaklaydi.

  • Qalbingizni quvontiradigan mashg‘ulot toping. Bog‘ parvarishlash, to‘qish yoki ashula aytish — barchasi qalbni yosh saqlaydi.

Siz bu maslahatlardan qaysi birini hayotingizga qo‘shgansiz? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani yaqinlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

Telegram
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

90 yoshgacha sog‘lom yashash sirlari: hayotingizni o‘zgartiruvchi 11 maslahat...90 yoshgacha sog‘lom yashash sirlari: hayotingizni o‘zgartiruvchi 11 maslahat...Bugun, 15:02Sut, sarimsoq va kivi: 12 maslahatdan qay biri ishlaydi?Sut, sarimsoq va kivi: 12 maslahatdan qay biri ishlaydi?Kecha, 00:27Sog‘lom qovug‘idan ayrilgan ayol 17 million dollarlik kompensatsiya undirdiSog‘lom qovug‘idan ayrilgan ayol 17 million dollarlik kompensatsiya undirdi30.07, 20:34Qorin sohasidagi yog‘larning asl sababi: undan qutulishning "g‘aroyib" usuliQorin sohasidagi yog‘larning asl sababi: undan qutulishning "g‘aroyib" usuli30.07, 20:29Kechqurun ko‘p yeyish tavsiya etilmaydigan 4 ta mevaKechqurun ko‘p yeyish tavsiya etilmaydigan 4 ta meva29.07, 14:25Tadqiqotlar ko‘rsatdi: o‘g‘il homila bilan homiladorlik nega qiyinroq kechadi?Tadqiqotlar ko‘rsatdi: o‘g‘il homila bilan homiladorlik nega qiyinroq kechadi?29.07, 13:43
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Sut, sarimsoq va kivi: 12 maslahatdan qay biri ishlaydi?
Sut, sarimsoq va kivi: 12 maslahatdan qay biri ishlaydi?
Qorin sohasidagi yog‘larning asl sababi: undan qutulishning "g‘aroyib" usuli
Qorin sohasidagi yog‘larning asl sababi: undan qutulishning "g‘aroyib" usuli
Keng sonlar sog‘liq belgisimi? Bunday ayollar erkaklarni ko‘proq o‘ziga tortadimi?
Keng sonlar sog‘liq belgisimi? Bunday ayollar erkaklarni ko‘proq o‘ziga tortadimi?
Olimlar suyaklarni yemirilishdan saqlaydigan eng muhim mahsulotlarni aytdi
Olimlar suyaklarni yemirilishdan saqlaydigan eng muhim mahsulotlarni aytdi
Buyrakda tosh paydo bo‘lishini kuchaytiruvchi beshta xavfli mahsulot
Buyrakda tosh paydo bo‘lishini kuchaytiruvchi beshta xavfli mahsulot
Hech narsa qilmaslik miyaga foyda keltiradimi? Olimlar javob berdi
Hech narsa qilmaslik miyaga foyda keltiradimi? Olimlar javob berdi
Miyani himoya qilish uchun bu mahsulotlardan ehtiyot bo‘ling
Miyani himoya qilish uchun bu mahsulotlardan ehtiyot bo‘ling
Ertalabki holsizlik va sustkashlikning 12 ta yashirin sababi...
Ertalabki holsizlik va sustkashlikning 12 ta yashirin sababi...