Redmi K100 Pro Max flagmani: texnik xususiyatlar va test natijalari

·26·Texno
Redmi K100 Pro Max flagmani: texnik xususiyatlar va test natijalari
Qisqacha

Taniqli insayder Digital Chat Station yaqinda taqdim etilishi kutilayotgan Redmi K100 Pro Max flagmanining jonli suratlari va dastlabki sinov natijalarini e'lon qildi. Yangi qurilma o'ta kuchli Snapdragon 8 Elite Gen 5 protsessori bilan jihozlangan bo'lib, xona haroratida o'tkazilgan AnTuTu testida 3,72 million ball to'pladi.

Taniqli insayder Digital Chat Station yaqinda taqdim etilishi kutilayotgan Redmi K100 Pro Max smartfonining jonli suratlari va dastlabki sinov natijalarini eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qurilma oʻta kuchli Snapdragon 8 Elite Gen 5 protsessori bilan jihozlangan boʻlib, u oʻzining yuqori unumdorligi va ilgʻor oʻyin imkoniyatlari bilan eʼtiborni tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Sinov jarayonida xona haroratida oʻtkazilgan AnTuTu testida smartfon 3,72 million ball toʻpladi. Shu bilan birga, GeekBench 7 dasturida bir oʻqimli rejimda 2965 ball, koʻp oʻqimli rejimda esa 10 064 ball qayd etildi. Qizigʻi shundaki, kompaniya rahbari Lu Vэйbin avvalroq qurilma AnTuTu'da 4,56 million ballgacha natija koʻrsatishini maʼlum qilgan edi, bu esa dastlabki natijalar orasida biroz tafovut borligini koʻrsatadi.

Oʻyin imkoniyatlari va ekran

Ishlab chiqaruvchi ushbu modelda oʻyin imkoniyatlariga alohida eʼtibor qaratgan. Redmi K100 Pro Max tarixda ilk bor 185 Hz chastotali ekranga ega boʻlib, tasvirni mustaqil qayta ishlashga moʻljallangan maxsus D2 chipi kadrlar interpolyatsiyasidan foydalanadi. Bu esa dinamik oʻyinlarda yuqori ravonlikni taʼminlaydi.

Sinovlar davomida turli oʻyinlarda quyidagi koʻrsatkichlar qayd etildi:

  • PUBG Mobile (yuqori ravonlik va kadrlar generatsiyasi): oʻrtacha 183,7 k/s (energiya sarfi 4 W)
  • Delta Force: 185 k/s (energiya sarfi 4,9 W)
  • Honor of Kings: 143,8 k/s (energiya sarfi 3,2 W)
  • Annihilation Ring (maksimal grafikada): 59,9 k/s (energiya sarfi 4,2 W)

Akkumulyator va taqdimot sanasi

Qurilmaning yana bir asosiy afzalliklaridan biri uning sigʻimli akkumulyatoridir. Xabarlarga koʻra, Redmi K100 Pro Max 9070 mAch sigʻimli batareya bilan taʼminlangan. Ishlab chiqaruvchilarning taʼkidlashicha, bu avvalgi modellarga nisbatan avtonom ishlash vaqtini naq 40 foizga oshirish imkonini beradi.

Shuningdek, smartfonda Bose ovoz tizimi ham oʻrnatilgan boʻlib, bu multimedia imkoniyatlarini yanada yaxshilaydi. Kutilishicha, uzoq kutilgan Redmi K100 Pro Max flagmanining rasmiy taqdimoti joriy yilning 11-avgustiga belgilangan.

RedmiXiaomiSmartfonTexnologiyaSnapdragon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Asus kompaniyasi yangi VM31 kompakt mini-PK qurilmasini taqdim etdiAsus kompaniyasi yangi VM31 kompakt mini-PK qurilmasini taqdim etdiBugun, 15:52Crussis e-Full 12.11 Pro X taqdim etildi: 12 ming yevrolik flagmanCrussis e-Full 12.11 Pro X taqdim etildi: 12 ming yevrolik flagmanBugun, 14:56Xitoyda 25 milliard dollarlik yirik atom energetikasi loyihalari boshlandiXitoyda 25 milliard dollarlik yirik atom energetikasi loyihalari boshlandiBugun, 14:21SpaceX 2026-yilda Falcon raketalarining 90-chi parvozini amalga oshirdiSpaceX 2026-yilda Falcon raketalarining 90-chi parvozini amalga oshirdiBugun, 13:57Steam statistikasida tarixiy oʻzgarishlar kuzatildiSteam statistikasida tarixiy oʻzgarishlar kuzatildiBugun, 13:28Samsung Galaxy Z Fold 8 ekranidagi asosiy muammo yana yuzaga chiqdiSamsung Galaxy Z Fold 8 ekranidagi asosiy muammo yana yuzaga chiqdiBugun, 12:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi