Redmi K100 Pro Max flagmani: texnik xususiyatlar va test natijalari
Taniqli insayder Digital Chat Station yaqinda taqdim etilishi kutilayotgan Redmi K100 Pro Max flagmanining jonli suratlari va dastlabki sinov natijalarini e'lon qildi. Yangi qurilma o'ta kuchli Snapdragon 8 Elite Gen 5 protsessori bilan jihozlangan bo'lib, xona haroratida o'tkazilgan AnTuTu testida 3,72 million ball to'pladi.
Taniqli insayder Digital Chat Station yaqinda taqdim etilishi kutilayotgan Redmi K100 Pro Max smartfonining jonli suratlari va dastlabki sinov natijalarini eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qurilma oʻta kuchli Snapdragon 8 Elite Gen 5 protsessori bilan jihozlangan boʻlib, u oʻzining yuqori unumdorligi va ilgʻor oʻyin imkoniyatlari bilan eʼtiborni tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Sinov jarayonida xona haroratida oʻtkazilgan AnTuTu testida smartfon 3,72 million ball toʻpladi. Shu bilan birga, GeekBench 7 dasturida bir oʻqimli rejimda 2965 ball, koʻp oʻqimli rejimda esa 10 064 ball qayd etildi. Qizigʻi shundaki, kompaniya rahbari Lu Vэйbin avvalroq qurilma AnTuTu'da 4,56 million ballgacha natija koʻrsatishini maʼlum qilgan edi, bu esa dastlabki natijalar orasida biroz tafovut borligini koʻrsatadi.
Oʻyin imkoniyatlari va ekranIshlab chiqaruvchi ushbu modelda oʻyin imkoniyatlariga alohida eʼtibor qaratgan. Redmi K100 Pro Max tarixda ilk bor 185 Hz chastotali ekranga ega boʻlib, tasvirni mustaqil qayta ishlashga moʻljallangan maxsus D2 chipi kadrlar interpolyatsiyasidan foydalanadi. Bu esa dinamik oʻyinlarda yuqori ravonlikni taʼminlaydi.
Sinovlar davomida turli oʻyinlarda quyidagi koʻrsatkichlar qayd etildi:
- PUBG Mobile (yuqori ravonlik va kadrlar generatsiyasi): oʻrtacha 183,7 k/s (energiya sarfi 4 W)
- Delta Force: 185 k/s (energiya sarfi 4,9 W)
- Honor of Kings: 143,8 k/s (energiya sarfi 3,2 W)
- Annihilation Ring (maksimal grafikada): 59,9 k/s (energiya sarfi 4,2 W)
Akkumulyator va taqdimot sanasiQurilmaning yana bir asosiy afzalliklaridan biri uning sigʻimli akkumulyatoridir. Xabarlarga koʻra, Redmi K100 Pro Max 9070 mAch sigʻimli batareya bilan taʼminlangan. Ishlab chiqaruvchilarning taʼkidlashicha, bu avvalgi modellarga nisbatan avtonom ishlash vaqtini naq 40 foizga oshirish imkonini beradi.
Shuningdek, smartfonda Bose ovoz tizimi ham oʻrnatilgan boʻlib, bu multimedia imkoniyatlarini yanada yaxshilaydi. Kutilishicha, uzoq kutilgan Redmi K100 Pro Max flagmanining rasmiy taqdimoti joriy yilning 11-avgustiga belgilangan.
…