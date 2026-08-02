Ronaldu va Jorjina to‘yi: mehmonxonada sirli tayyorgarlik...

·98·Dunyo
Ronaldu va Jorjina to‘yi: mehmonxonada sirli tayyorgarlik...
Qisqacha

Krishtianu Ronaldu va Jorjina Rodriges o'n yillik munosabatlaridan so'ng 8 avgust kuni Portugaliyaning Madeyra orolida nikohdan o'tishi mumkinligi haqida xabarlar tarqaldi. The Sun nashrining yozishicha, diniy marosim Funshal soborida o'tkazilishi, shundan keyin mehmonlar Savoy Palace mehmonxonasiga yo'l olishi kutilmoqda.

Krishtianu Ronaldu va Jorjina Rodriges o‘n yillik munosabatlaridan so‘ng nihoyat nikohdan o‘tishga tayyorlanayotgan bo‘lishi mumkin. Britaniya nashri ma’lumotiga ko‘ra, marosim uchun futbolchining hayotida alohida o‘rin tutuvchi manzil tanlangan, mahalliy mehmonxonadagi g‘ayrioddiy cheklovlar esa xabarlarga yanada jiddiy tus berdi.

Biroq juftlik hozircha to‘yning aniq sanasi va manzilini rasman e’lon qilmagan. Shu sababli tarqalayotgan ma’lumotlar tasdiqlangan bayonot emas, OAV xabari sifatida baholanishi lozim.

To‘y 8 avgust kuni Madeyrada o‘tishi mumkin

The Sun nashrining yozishicha, Ronaldu va Jorjina 8 avgust, shanba kuni Portugaliyaning Madeyra orolida oila qurishni rejalashtirgan. Diniy marosim orol poytaxtidagi tarixiy Funshal soborida o‘tkazilishi aytilmoqda.

Shundan keyin mehmonlar besh yulduzli Savoy Palace mehmonxonasiga yo‘l olishi kutilmoqda. Xabarlarga ko‘ra, mehmonxonada dam olayotganlarga juma va shanba kunlari binoning ikki qavati hamda ayrim bar hududlari yopilishi haqida oldindan ma’lum qilingan. Aynan shu cheklovlar katta va maxfiy tadbirga tayyorgarlik ko‘rilayotgani haqidagi taxminlarni kuchaytirdi.

Nega aynan Madeyra tanlandi?

Madeyra Ronaldu uchun oddiy sayyohlik manzili emas. Futbolchi Funshalda tug‘ilib o‘sgan va professional sportdagi ulkan yo‘lini aynan shu oroldan boshlagan.

Portugaliya matbuotida juftlik 2026 yilgi jahon chempionatidan keyin Madeyrada nikohdan o‘tishi haqida avval ham xabarlar tarqalgan edi. Funshal sobori ehtimoliy marosim joyi, oroldagi hashamatli mehmonxonalardan biri esa to‘y bazmi manzili sifatida tilga olingan.

Shu ma’noda, Ronalduning hayotidagi eng muhim kunlardan birini tug‘ilib o‘sgan yurtida o‘tkazishi ramziy qaror bo‘lishi mumkin: jahon futboli cho‘qqisiga chiqqan yulduz yangi oilaviy bosqichni ham barchasi boshlangan joyda boshlamoqda.

O‘n yillik munosabatdan keyingi muhim qadam

Krishtianu va Jorjina 2016 yilda tanishgan. Oradan ko‘p o‘tmay ularning munosabatlari boshlangan va juftlik keyinchalik omma oldida birga ko‘rinish bera boshlagan.

2025 yil avgust oyida Jorjina katta olmosli uzuk suratini e’lon qilib, unashtiruv bo‘lib o‘tganini tasdiqlagan. Ronaldu keyinroq bu qarorni qabul qilishda qizlarining ham ta’siri bo‘lganini aytgan.

Hozirda juftlik besh nafar farzandni birgalikda tarbiyalamoqda. Jorjina Ronalduning avvalgi farzandlariga ham ona sifatida g‘amxo‘rlik qilib keladi, ularning ikki nafari — Alana Martina va Bella Esmeralda juftlikning umumiy farzandlaridir.

Asosiy savol hali ochiq qolmoqda

Mehmonxonadagi yopiq hududlar va xalqaro nashrlarda tarqalayotgan ma’lumotlarga qaramay, Ronaldu yoki Jorjinaning vakillari 8 avgust sanasini rasman tasdiqlagani haqida ishonchli ochiq bayonot yo‘q.

Bu esa ikki ehtimolni qoldiradi: yo juftlik yilning eng shov-shuvli to‘ylaridan birini maksimal darajada sir saqlamoqda, yoki mehmonxonadagi tayyorgarliklar boshqa xususiy tadbir bilan bog‘liq.

Har qanday holatda ham, Funshaldagi vaziyat yaqin kunlarda dunyo sport va shou-biznes matbuotining asosiy mavzularidan biriga aylanishi kutilmoqda. Ronalduning Madeyraga qaytishi oddiy to‘y emas, uning shaxsiy tarixidagi eng ramziy sahifalardan biri bo‘lishi mumkin.

Sizningcha, Ronaldu va Jorjina marosimni oxirgi lahzagacha sir saqlay oladimi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani yaqinlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

Cristiano RonaldoGeorgina RodríguezMadeiraFunchalSavoy Palace
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

14 cho‘qqini zabt etgan mashhur alpinist qor ko‘chkisida halok bo‘ldi14 cho‘qqini zabt etgan mashhur alpinist qor ko‘chkisida halok bo‘ldiBugun, 15:42Nyu-Yorkda aniqlangan xavfli kana virusi olimlarni xavotirga soldiNyu-Yorkda aniqlangan xavfli kana virusi olimlarni xavotirga soldiBugun, 15:41El-Nino xavfi: Akulalar yangi hududlarga bostirib kelmoqdaEl-Nino xavfi: Akulalar yangi hududlarga bostirib kelmoqdaBugun, 13:09Avstraliyada 150 yil avval olingan kitob yana kutubxonaga qaytdiAvstraliyada 150 yil avval olingan kitob yana kutubxonaga qaytdiBugun, 12:55Moskvada katta portlash: generalning tug‘ilgan kunida nima sodir bo‘ldi?Moskvada katta portlash: generalning tug‘ilgan kunida nima sodir bo‘ldi?Bugun, 12:31Marokashlik futbolchi qizning fojiali o‘limi: migratsiya inqirozi davom etmoqdaMarokashlik futbolchi qizning fojiali o‘limi: migratsiya inqirozi davom etmoqdaBugun, 12:08
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda