Ronaldu va Jorjina to‘yi: mehmonxonada sirli tayyorgarlik...
Krishtianu Ronaldu va Jorjina Rodriges o'n yillik munosabatlaridan so'ng 8 avgust kuni Portugaliyaning Madeyra orolida nikohdan o'tishi mumkinligi haqida xabarlar tarqaldi. The Sun nashrining yozishicha, diniy marosim Funshal soborida o'tkazilishi, shundan keyin mehmonlar Savoy Palace mehmonxonasiga yo'l olishi kutilmoqda.
Krishtianu Ronaldu va Jorjina Rodriges o‘n yillik munosabatlaridan so‘ng nihoyat nikohdan o‘tishga tayyorlanayotgan bo‘lishi mumkin. Britaniya nashri ma’lumotiga ko‘ra, marosim uchun futbolchining hayotida alohida o‘rin tutuvchi manzil tanlangan, mahalliy mehmonxonadagi g‘ayrioddiy cheklovlar esa xabarlarga yanada jiddiy tus berdi.
Biroq juftlik hozircha to‘yning aniq sanasi va manzilini rasman e’lon qilmagan. Shu sababli tarqalayotgan ma’lumotlar tasdiqlangan bayonot emas, OAV xabari sifatida baholanishi lozim.
To‘y 8 avgust kuni Madeyrada o‘tishi mumkin
The Sun nashrining yozishicha, Ronaldu va Jorjina 8 avgust, shanba kuni Portugaliyaning Madeyra orolida oila qurishni rejalashtirgan. Diniy marosim orol poytaxtidagi tarixiy Funshal soborida o‘tkazilishi aytilmoqda.
Shundan keyin mehmonlar besh yulduzli Savoy Palace mehmonxonasiga yo‘l olishi kutilmoqda. Xabarlarga ko‘ra, mehmonxonada dam olayotganlarga juma va shanba kunlari binoning ikki qavati hamda ayrim bar hududlari yopilishi haqida oldindan ma’lum qilingan. Aynan shu cheklovlar katta va maxfiy tadbirga tayyorgarlik ko‘rilayotgani haqidagi taxminlarni kuchaytirdi.
Nega aynan Madeyra tanlandi?
Madeyra Ronaldu uchun oddiy sayyohlik manzili emas. Futbolchi Funshalda tug‘ilib o‘sgan va professional sportdagi ulkan yo‘lini aynan shu oroldan boshlagan.
Portugaliya matbuotida juftlik 2026 yilgi jahon chempionatidan keyin Madeyrada nikohdan o‘tishi haqida avval ham xabarlar tarqalgan edi. Funshal sobori ehtimoliy marosim joyi, oroldagi hashamatli mehmonxonalardan biri esa to‘y bazmi manzili sifatida tilga olingan.
Shu ma’noda, Ronalduning hayotidagi eng muhim kunlardan birini tug‘ilib o‘sgan yurtida o‘tkazishi ramziy qaror bo‘lishi mumkin: jahon futboli cho‘qqisiga chiqqan yulduz yangi oilaviy bosqichni ham barchasi boshlangan joyda boshlamoqda.
O‘n yillik munosabatdan keyingi muhim qadam
Krishtianu va Jorjina 2016 yilda tanishgan. Oradan ko‘p o‘tmay ularning munosabatlari boshlangan va juftlik keyinchalik omma oldida birga ko‘rinish bera boshlagan.
2025 yil avgust oyida Jorjina katta olmosli uzuk suratini e’lon qilib, unashtiruv bo‘lib o‘tganini tasdiqlagan. Ronaldu keyinroq bu qarorni qabul qilishda qizlarining ham ta’siri bo‘lganini aytgan.
Hozirda juftlik besh nafar farzandni birgalikda tarbiyalamoqda. Jorjina Ronalduning avvalgi farzandlariga ham ona sifatida g‘amxo‘rlik qilib keladi, ularning ikki nafari — Alana Martina va Bella Esmeralda juftlikning umumiy farzandlaridir.
Asosiy savol hali ochiq qolmoqda
Mehmonxonadagi yopiq hududlar va xalqaro nashrlarda tarqalayotgan ma’lumotlarga qaramay, Ronaldu yoki Jorjinaning vakillari 8 avgust sanasini rasman tasdiqlagani haqida ishonchli ochiq bayonot yo‘q.
Bu esa ikki ehtimolni qoldiradi: yo juftlik yilning eng shov-shuvli to‘ylaridan birini maksimal darajada sir saqlamoqda, yoki mehmonxonadagi tayyorgarliklar boshqa xususiy tadbir bilan bog‘liq.
Har qanday holatda ham, Funshaldagi vaziyat yaqin kunlarda dunyo sport va shou-biznes matbuotining asosiy mavzularidan biriga aylanishi kutilmoqda. Ronalduning Madeyraga qaytishi oddiy to‘y emas, uning shaxsiy tarixidagi eng ramziy sahifalardan biri bo‘lishi mumkin.
Sizningcha, Ronaldu va Jorjina marosimni oxirgi lahzagacha sir saqlay oladimi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani yaqinlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…