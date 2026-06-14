Arsenal Marokashning yangi yulduzi Ayyoub Bouaddi uchun 70 million yevro sarflashga tayyor
Londonning Arsenal klubi tarkibni kuchaytirish va kelajak uchun poydevor yaratish maqsadida transfer bozorida faollashdi. Mikel Arteta boshchiligidagi "toʻpchilar" ayni damda jahon futbolining eng istiqbolli iqtidorlaridan biri, Marokash terma jamoasi va Lill yarim himoyachisi Ayyoub Bouaddi uchun jiddiy kurashga kirishgan. 18 yoshli futbolchining JCh-2026 turniridagi yorqin oʻyinlari Yevropa grandlari eʼtiborini oʻziga tortmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashrining xabar berishicha, Arsenal rahbariyati allaqachon Lill klubi bilan aloqaga chiqqan. Marokashlik iqtidorning Braziliya terma jamoasiga qarshi uchrashuvdagi ishonchli harakatlari uning transfer qiymati keskin oshishiga sabab boʻldi. Sky Sports Switzerland maʼlumotlariga koʻra, London klubi skautlari Bouaddini oʻtgan yilning yanvar oyidan buyon kuzatib kelmoqda va uning atrofidagilar bilan muntazam aloqada boʻlib turibdi.
Mikel Artetaning maxsus rejasiArsenal bosh murabbiyi Mikel Arteta yosh yarim himoyachining texnik imkoniyatlari va maydon markazidagi universal harakatlarini yuqori baholamoqda. Klub vakillari Bouaddi va uning agentlariga futbolchi Londonga koʻchib oʻtgan taqdirda, darhol asosiy tarkibning muhim boʻlagiga aylanishiga vaʼda bergan. Aynan mana shu omil — yaʼni muntazam oʻyin amaliyoti kafolati futbolchining yakuniy qaroriga ijobiy taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda.
Hozirda muzokaralar ijobiy pallaga kirgan boʻlsa-da, moliyaviy masalalar transferning amalga oshishiga toʻsqinlik qilishi mumkin. Lill oʻzining eng qimmatli aktivini arzon narxga qoʻyib yubormoqchi emas. Fransuz klubi Ayyoub Bouaddi uchun 70 million yevro (taxminan 60,4 million funt) miqdorida tovon puli talab qilmoqda. Bu summa 18 yoshli futbolchi uchun ancha yuqori koʻrinsa-da, uning salohiyati bu xarajatni oqlashi aytilmoqda.
Jahon chempionatidagi yutuqlarMarokash terma jamoasining Shimoliy Amerikadagi mundialda koʻrsatayotgan oʻyinlari Bouaddining nufuzini yanada oshirdi. Braziliya bilan boʻlgan 1:1 hisobidagi durang oʻyinda u maydon markazida dunyoning eng tajribali yarim himoyachilariga qarshi munosib qarshilik koʻrsatdi. Mutaxassislar uning toʻp bilan ishlashdagi vazminligi va oʻyinni oʻqiy olish qobiliyatini alohida eʼtirof etishmoqda.
Lill rahbariyati jahon chempionati davom etayotgan bir paytda shoshilinch qaror qabul qilmoqchi emas. Chunki futbolchining muvaffaqiyatli oʻyinlari davom etsa, uning narxi yanada koʻtarilishi mumkin. Arsenal esa boshqa raqobatchilar, xususan, Angliya Premer-ligasining boshqa gigantlari aralashmasidan avvalroq kelishuvni yakunlashga intilmoqda. Tomonlar oʻrtasidagi navbatdagi muzokaralar mundial yakunlanganidan soʻng oʻtkazilishi rejalashtirilgan.
…