Arsenal Marokashning yangi yulduzi Ayyoub Bouaddi uchun 70 million yevro sarflashga tayyor

·0·Sport
Arsenal Marokashning yangi yulduzi Ayyoub Bouaddi uchun 70 million yevro sarflashga tayyor

Londonning Arsenal klubi tarkibni kuchaytirish va kelajak uchun poydevor yaratish maqsadida transfer bozorida faollashdi. Mikel Arteta boshchiligidagi "toʻpchilar" ayni damda jahon futbolining eng istiqbolli iqtidorlaridan biri, Marokash terma jamoasi va Lill yarim himoyachisi Ayyoub Bouaddi uchun jiddiy kurashga kirishgan. 18 yoshli futbolchining JCh-2026 turniridagi yorqin oʻyinlari Yevropa grandlari eʼtiborini oʻziga tortmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashrining xabar berishicha, Arsenal rahbariyati allaqachon Lill klubi bilan aloqaga chiqqan. Marokashlik iqtidorning Braziliya terma jamoasiga qarshi uchrashuvdagi ishonchli harakatlari uning transfer qiymati keskin oshishiga sabab boʻldi. Sky Sports Switzerland maʼlumotlariga koʻra, London klubi skautlari Bouaddini oʻtgan yilning yanvar oyidan buyon kuzatib kelmoqda va uning atrofidagilar bilan muntazam aloqada boʻlib turibdi.

Mikel Artetaning maxsus rejasi

Arsenal bosh murabbiyi Mikel Arteta yosh yarim himoyachining texnik imkoniyatlari va maydon markazidagi universal harakatlarini yuqori baholamoqda. Klub vakillari Bouaddi va uning agentlariga futbolchi Londonga koʻchib oʻtgan taqdirda, darhol asosiy tarkibning muhim boʻlagiga aylanishiga vaʼda bergan. Aynan mana shu omil — yaʼni muntazam oʻyin amaliyoti kafolati futbolchining yakuniy qaroriga ijobiy taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda.

Hozirda muzokaralar ijobiy pallaga kirgan boʻlsa-da, moliyaviy masalalar transferning amalga oshishiga toʻsqinlik qilishi mumkin. Lill oʻzining eng qimmatli aktivini arzon narxga qoʻyib yubormoqchi emas. Fransuz klubi Ayyoub Bouaddi uchun 70 million yevro (taxminan 60,4 million funt) miqdorida tovon puli talab qilmoqda. Bu summa 18 yoshli futbolchi uchun ancha yuqori koʻrinsa-da, uning salohiyati bu xarajatni oqlashi aytilmoqda.

Jahon chempionatidagi yutuqlar

Marokash terma jamoasining Shimoliy Amerikadagi mundialda koʻrsatayotgan oʻyinlari Bouaddining nufuzini yanada oshirdi. Braziliya bilan boʻlgan 1:1 hisobidagi durang oʻyinda u maydon markazida dunyoning eng tajribali yarim himoyachilariga qarshi munosib qarshilik koʻrsatdi. Mutaxassislar uning toʻp bilan ishlashdagi vazminligi va oʻyinni oʻqiy olish qobiliyatini alohida eʼtirof etishmoqda.

Lill rahbariyati jahon chempionati davom etayotgan bir paytda shoshilinch qaror qabul qilmoqchi emas. Chunki futbolchining muvaffaqiyatli oʻyinlari davom etsa, uning narxi yanada koʻtarilishi mumkin. Arsenal esa boshqa raqobatchilar, xususan, Angliya Premer-ligasining boshqa gigantlari aralashmasidan avvalroq kelishuvni yakunlashga intilmoqda. Tomonlar oʻrtasidagi navbatdagi muzokaralar mundial yakunlanganidan soʻng oʻtkazilishi rejalashtirilgan.

ArsenalAyyoub BouaddiTransferAngliya Premer-ligasiMarokash
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vitaliy Denisov O‘zbekistonning mundialdagi imkoniyatini baholadi...Vitaliy Denisov O‘zbekistonning mundialdagi imkoniyatini baholadi...Bugun, 10:40«Manchester Siti» «Chelsi» himoyachisini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi«Manchester Siti» «Chelsi» himoyachisini o‘z safiga qo‘shib olmoqchiBugun, 10:30Florentino Peres Rodrining «Real»ga transfer qilinishiga shaxsan taqiq qo‘ydiFlorentino Peres Rodrining «Real»ga transfer qilinishiga shaxsan taqiq qo‘ydiBugun, 10:23Qozog‘istonlik sobiq futbolchi O‘zbekistonning imkoniyatini baholadi...Qozog‘istonlik sobiq futbolchi O‘zbekistonning imkoniyatini baholadi...Bugun, 10:13Vitinya Portugaliya favorit emasligini, ammo chempionlikka da’vogarligini aytdiVitinya Portugaliya favorit emasligini, ammo chempionlikka da’vogarligini aytdiBugun, 09:47Oyiga 500 dollarga o‘ynagan bolakayning «Siti» yulduziga aylanishini kim o‘ylabdi?Oyiga 500 dollarga o‘ynagan bolakayning «Siti» yulduziga aylanishini kim o‘ylabdi?Bugun, 09:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?