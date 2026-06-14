Cristiano Ronaldo va Portugaliya terma jamoasi JCh-2026 oldidan Diogo Jota xotirasini yod etdi
Portugaliya terma jamoasi sardori Cristiano Ronaldo va uning jamoadoshlari 2026-yilgi jahon chempionati oldidan oʻtkazilayotgan mashgʻulotlarda oʻziga xos ramziy aksessuar bilan koʻrinish berishdi. Futbolchilar oʻtgan yili avtohalokat oqibatida fojiali ravishda vafot etgan sobiq jamoadoshlari Diogo Jota xotirasiga bagʻishlangan maxsus bilakuzuklarni taqib olishgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Shimoliy Amerikada oʻtadigan jahon birinchiligiga Mayami shahrida tayyorgarlik koʻrayotgan "Selesao" vakillari ushbu harakat orqali marhum hujumchining jamoa ruhidagi oʻrni naqadar baland ekanini koʻrsatishmoqda. Goal.com nashrining xabar berishicha, ushbu esdalik sovgʻasi Portugaliya Bosh vaziri Luis Montenegro tomonidan jamoa turnirga joʻnab ketishidan oldin shaxsan topshirilgan.
PSJ yarim himoyachisi Vitinha jurnalistlar bilan suhbatda ushbu bilakuzuklarning ahamiyati haqida toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, aksessuar FIFAning barcha texnik talablariga mos ravishda tayyorlangan boʻlib, futbolchilar uni nafaqat mashgʻulotlarda, balki rasmiy oʻyinlar paytida ham maydonga taqib tushishlari mumkin.
FIFA talablariga mos maxsus dizayn"Bosh vazir bizga ushbu bilakuzuklarni taqdim etganida, biz ularni maydonda ham ishlata olishimiz uchun barcha jihatlar hisobga olingan edi. Unda barcha futbolchilarning ismlari bilan birga Diogo Jota nomi ham alohida qayd etilgan. Biz buni katta mehr bilan qabul qildik va butun turnir davomida taqib yurishga qaror qildik", — deydi Vitinha.
Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Roberto Martinez ham Diogo Jota merosining jamoa ruhiyatiga taʼsiri haqida gapirdi. Murabbiyning fikricha, sobiq Liverpul hujumchisining xotirasi qiyin vaziyatlarda jamoaga qoʻshimcha kuch va masʼuliyat bagʻishlaydi. Jota oʻz faoliyati davomida terma jamoa safida 49 ta oʻyinda maydonga tushib, 14 ta gol urishga ulgurgan edi.
"Diogo biz uchun mayoq vazifasini oʻtaydi. Uning orzusi Portugaliya bilan sovrinlar yutish edi va u Millatlar ligasida bunga erishgan ham. Endi bizning zimmamizda uning jahon chempioni boʻlish haqidagi orzusini roʻyobga chiqarish masʼuliyati turibdi. U har qanday qiyin vaziyatda yechim topa oladigan iroda timsoli edi", — deya taʼkidladi Roberto Martinez.
Portugaliya terma jamoasi JCh-2026 guruh bosqichidagi ilk uchrashuvini kelasi haftada Kongo DR terma jamoasiga qarshi oʻtkazadi. Cristiano Ronaldo boshchiligidagi jamoa ushbu turnirda nafaqat gʻoliblik, balki oʻzlarining yaqin doʻstlari xotirasi uchun ham bor kuchlari bilan kurashishni maqsad qilgan.
…