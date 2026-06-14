Cristiano Ronaldo va Portugaliya terma jamoasi JCh-2026 oldidan Diogo Jota xotirasini yod etdi

·28·Sport
Cristiano Ronaldo va Portugaliya terma jamoasi JCh-2026 oldidan Diogo Jota xotirasini yod etdi

Portugaliya terma jamoasi sardori Cristiano Ronaldo va uning jamoadoshlari 2026-yilgi jahon chempionati oldidan oʻtkazilayotgan mashgʻulotlarda oʻziga xos ramziy aksessuar bilan koʻrinish berishdi. Futbolchilar oʻtgan yili avtohalokat oqibatida fojiali ravishda vafot etgan sobiq jamoadoshlari Diogo Jota xotirasiga bagʻishlangan maxsus bilakuzuklarni taqib olishgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Shimoliy Amerikada oʻtadigan jahon birinchiligiga Mayami shahrida tayyorgarlik koʻrayotgan "Selesao" vakillari ushbu harakat orqali marhum hujumchining jamoa ruhidagi oʻrni naqadar baland ekanini koʻrsatishmoqda. Goal.com nashrining xabar berishicha, ushbu esdalik sovgʻasi Portugaliya Bosh vaziri Luis Montenegro tomonidan jamoa turnirga joʻnab ketishidan oldin shaxsan topshirilgan.

PSJ yarim himoyachisi Vitinha jurnalistlar bilan suhbatda ushbu bilakuzuklarning ahamiyati haqida toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, aksessuar FIFAning barcha texnik talablariga mos ravishda tayyorlangan boʻlib, futbolchilar uni nafaqat mashgʻulotlarda, balki rasmiy oʻyinlar paytida ham maydonga taqib tushishlari mumkin.

FIFA talablariga mos maxsus dizayn

"Bosh vazir bizga ushbu bilakuzuklarni taqdim etganida, biz ularni maydonda ham ishlata olishimiz uchun barcha jihatlar hisobga olingan edi. Unda barcha futbolchilarning ismlari bilan birga Diogo Jota nomi ham alohida qayd etilgan. Biz buni katta mehr bilan qabul qildik va butun turnir davomida taqib yurishga qaror qildik", — deydi Vitinha.

Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Roberto Martinez ham Diogo Jota merosining jamoa ruhiyatiga taʼsiri haqida gapirdi. Murabbiyning fikricha, sobiq Liverpul hujumchisining xotirasi qiyin vaziyatlarda jamoaga qoʻshimcha kuch va masʼuliyat bagʻishlaydi. Jota oʻz faoliyati davomida terma jamoa safida 49 ta oʻyinda maydonga tushib, 14 ta gol urishga ulgurgan edi.

"Diogo biz uchun mayoq vazifasini oʻtaydi. Uning orzusi Portugaliya bilan sovrinlar yutish edi va u Millatlar ligasida bunga erishgan ham. Endi bizning zimmamizda uning jahon chempioni boʻlish haqidagi orzusini roʻyobga chiqarish masʼuliyati turibdi. U har qanday qiyin vaziyatda yechim topa oladigan iroda timsoli edi", — deya taʼkidladi Roberto Martinez.

Portugaliya terma jamoasi JCh-2026 guruh bosqichidagi ilk uchrashuvini kelasi haftada Kongo DR terma jamoasiga qarshi oʻtkazadi. Cristiano Ronaldo boshchiligidagi jamoa ushbu turnirda nafaqat gʻoliblik, balki oʻzlarining yaqin doʻstlari xotirasi uchun ham bor kuchlari bilan kurashishni maqsad qilgan.

Cristiano RonaldoPortugaliyaDiogo JotaJCh-2026Futbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Peres «Oltin to‘p» sohibi Usmon Dembeleni «Real»ga olib kelmoqchi...Peres «Oltin to‘p» sohibi Usmon Dembeleni «Real»ga olib kelmoqchi...Bugun, 10:47Vitaliy Denisov O‘zbekistonning mundialdagi imkoniyatini baholadi...Vitaliy Denisov O‘zbekistonning mundialdagi imkoniyatini baholadi...Bugun, 10:40Arsenal Marokashning yangi yulduzi Ayyoub Bouaddi uchun 70 million yevro sarflashga tayyorArsenal Marokashning yangi yulduzi Ayyoub Bouaddi uchun 70 million yevro sarflashga tayyorBugun, 10:32«Manchester Siti» «Chelsi» himoyachisini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi«Manchester Siti» «Chelsi» himoyachisini o‘z safiga qo‘shib olmoqchiBugun, 10:30Florentino Peres Rodrining «Real»ga transfer qilinishiga shaxsan taqiq qo‘ydiFlorentino Peres Rodrining «Real»ga transfer qilinishiga shaxsan taqiq qo‘ydiBugun, 10:23Qozog‘istonlik sobiq futbolchi O‘zbekistonning imkoniyatini baholadi...Qozog‘istonlik sobiq futbolchi O‘zbekistonning imkoniyatini baholadi...Bugun, 10:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?