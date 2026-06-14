O‘zbekiston — Kolumbiya uchrashuvini Entoni Teylor boshqaradi

·39·Sport
O‘zbekiston — Kolumbiya uchrashuvini Entoni Teylor boshqaradi

AQSH, Kanada va Meksika mezbonlik qilayotgan 2026 yilgi Jahon chempionatida guruh bosqichi bahslari davom etmoqda. Musobaqaning “K” guruhidan o‘rin olgan O‘zbekiston milliy terma jamoasi ilk turda Kolumbiyaga qarshi maydonga tushadi.

Ushbu muhim bellashuv uchun hakamlar brigadasi ma’lum qilindi. FIFA qaroriga ko‘ra, O‘zbekiston — Kolumbiya uchrashuvini angliyalik taniqli hakam Entoni Teylor boshqarib boradi.

Unga qanotlarda hamyurtlari Gari Besvik va Adam Nann yordam beradi. To‘rtinchi hakam vazifasi esa Kosta-Rika vakili Xuan Kalderonga topshirilgan. Zaxira yordamchi hakam sifatida Xuan Karlos Mora ishlaydi.

Ma’lumot uchun, O‘zbekiston va Kolumbiya terma jamoalari o‘rtasidagi o‘yin 18 iyun kuni Toshkent vaqti bilan soat 07:00 da start oladi. Uchrashuv Mexiko shahridagi stadionda bo‘lib o‘tadi.

O‘zbekiston milliy terma jamoasi o‘z tarixida ilk bor Jahon chempionatida ishtirok etmoqda. Shu bois Kolumbiyaga qarshi bahs nafaqat guruhdagi dastlabki o‘yin, balki o‘zbek futboli uchun tarixiy uchrashuv sifatida ham katta ahamiyat kasb etadi.

O‘zbekiston — Kolumbiya uchrashuvini Entoni Teylor boshqaradi

Anthony TaylorOʻzbekistonKolumbiyaFIFAMehiko
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Bavariya» Maykl Olise bilan shartnomani uzaytirmoqchi...«Bavariya» Maykl Olise bilan shartnomani uzaytirmoqchi...Bugun, 16:00Arsenal nishonidagi Ayyoub Bouaddi: Marokashlik iqtidor Premer-ligaga oʻtadimi?Arsenal nishonidagi Ayyoub Bouaddi: Marokashlik iqtidor Premer-ligaga oʻtadimi?Bugun, 13:31Ruslan Pimenov: O‘zbekiston terma jamoasi guruhdan chiqa olmaydi...Ruslan Pimenov: O‘zbekiston terma jamoasi guruhdan chiqa olmaydi...Bugun, 13:10Cristiano Ronaldo va Portugaliya terma jamoasi JCh-2026 oldidan Diogo Jota xotirasini yod etdiCristiano Ronaldo va Portugaliya terma jamoasi JCh-2026 oldidan Diogo Jota xotirasini yod etdiBugun, 11:10Peres «Oltin to‘p» sohibi Usmon Dembeleni «Real»ga olib kelmoqchi...Peres «Oltin to‘p» sohibi Usmon Dembeleni «Real»ga olib kelmoqchi...Bugun, 10:47Vitaliy Denisov O‘zbekistonning mundialdagi imkoniyatini baholadi...Vitaliy Denisov O‘zbekistonning mundialdagi imkoniyatini baholadi...Bugun, 10:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?