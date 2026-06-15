Niderlandiya Yaponiya bilan o‘yinda g‘alabani boy berdi (video)
2026 yilgi Jahon chempionatida F guruhi bahslari ham start oldi. Guruhning dastlabki uchrashuvida Yevropa futboli grandlaridan biri Niderlandiya Osiyoning kuchli jamoasi Yaponiyaga qarshi maydonga tushdi va qiziqarli bahs 2:2 hisobidagi durang bilan yakunlandi.
Arlingtonda bo‘lib o‘tgan uchrashuv muxlislarga haqiqiy mundial kayfiyatini taqdim etdi. Niderlandiya ikki marta hisobda oldinga chiqib oldi, ammo Yaponiya har safar javob qaytarishga kuch topdi. Ayniqsa, o‘yinning so‘nggi daqiqalarida kiritilgan gol “samuraylar”ga muhim ochko olib keldi.
Birinchi bo‘limda jamoalar ehtiyotkor harakat qildi. Niderlandiya to‘pni ko‘proq nazorat qilishga intildi, Yaponiya esa tezkor o‘tishlar va qanotlar orqali xavf tug‘dirishga harakat qildi. Har ikki jamoa ham himoyada tartibli o‘ynagani bois tanaffusgacha hisob ochilmadi.
Ikkinchi bo‘lim boshlanishi bilan o‘yin ancha jonlandi. 51-daqiqada Niderlandiya yetakchisi Virjil van Deyk o‘z so‘zini aytdi. Tajribali himoyachi raqib darvozasini ishg‘ol qilib, “qizg‘ishlar”ni hisobda oldinga olib chiqdi.
Biroq Yaponiya bunday zarbadan so‘ng tushkunlikka tushmadi. Oradan ko‘p o‘tmay, 57-daqiqada Nakamura aniq zarba bilan hisobni tenglashtirdi. Bu gol yapon futbolchilariga qo‘shimcha ishonch bag‘ishladi va uchrashuv yana ochiq tus oldi.
64-daqiqada Niderlandiya yana oldinga chiqib oldi. Bu safar Sammervill o‘z imkoniyatidan unumli foydalanib, hisobni 2:1 ko‘rinishiga keltirdi. Uning golidan keyin ko‘pchilik Niderlandiya o‘yinni nazorat qilib, g‘alabani saqlab qoladi, deb o‘yladi.
Ammo Yaponiya yana xarakter ko‘rsatdi. Osiyo grandi oxirigacha kurashdi va 89-daqiqada o‘z mehnati samarasini oldi. Daiti Kamada muhim gol urib, hisobni 2:2 qildi. Bu gol Yaponiyaga nafaqat bir ochko, balki guruhdagi keyingi o‘yinlar oldidan katta ruhiy kuch ham berdi.
JCH-2026. F guruhi. 1-tur
Niderlandiya — Yaponiya 2:2
14 iyun. Arlington
Gollar: van Deyk (51), Sammervill (64) — Nakamura (57), Kamada (89).
Niderlandiya — Verbryuggen, Dumfrts, van Hekke, van Deyk, van de Ven, Gravenberh (Ake, 81), de Yong, Reynders (Timber, 70), Sammervill (Kopmeyners, 70), Gakpo (Brobbi, 85), Malen (Depay, 70).
Yaponiya — Suzuki, Vatanabe (Tomiyasu, 75), Taniguti, Ito, Doan (Sugavara, 75), Kamada, Sano, Nakamura, Kubo (Ogava, 75), Maeda (Dzyunya, 64), Ueda (Shiogai, 84).
Ogohlantirishlar: Sammervill (61), Depay (83), van de Ven (90+1).
Bu durang F guruhidagi kurash ancha qiziq kechishini ko‘rsatdi. Niderlandiya qog‘ozda favoritlardan biri sifatida ko‘rilsa-da, Yaponiya o‘zining tartibli, intizomli va oxirigacha kurashadigan jamoa ekanini yana bir bor isbotladi.
Niderlandiya uchun bu natija biroz alamli bo‘ldi. Chunki jamoa ikki marta hisobda oldinga chiqdi, ammo har ikki holatda ham ustunlikni saqlab qola olmadi. Ayniqsa, 89-daqiqada o‘tkazib yuborilgan gol Ronald Kuman shogirdlari uchun jiddiy saboq bo‘ladi.
Yaponiya esa bu o‘yindan katta ruhiy ko‘tarinkilik bilan chiqdi. Osiyo jamoasi Yevropa grandiga qarshi mag‘lubiyatdan qutulib qoldi va guruhdagi imkoniyatlarini saqlab qoldi. Bunday xarakter katta turnirlarda juda muhim.
F guruhining ikkinchi uchrashuvida Shvetsiya va Tunis o‘zaro bahs olib boradi. Ushbu o‘yindan keyin guruhdagi dastlabki vaziyat yanada oydinlashadi.
Jahon chempionati endigina boshlandi, ammo Niderlandiya — Yaponiya bahsi allaqachon muxlislarga katta his-tuyg‘u taqdim etdi. Ikki bor ortda qolib, baribir durangga erishgan Yaponiya o‘zini jiddiy raqib sifatida ko‘rsatdi. Niderlandiya esa keyingi turlarda bunday xatolarni takrorlamaslikka harakat qiladi.
…