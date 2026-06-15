Nagelsmann Kyurasao ustidan 7:1 hisobidagi g‘alabadan so‘ng nimalar dedi?
Shimoliy Amerika yashil maydonlari mezbonlik qilayotgan 2026 yilgi jahon chempionatining guruh bosqichi ilk kunlardanyoq kutilmagan natijalar va sergol uchrashuvlar bilan start oldi. Musobaqaning bosh favoritlaridan biri hisoblangan Germaniya milliy terma jamoasi dunyo birinchiligidagi o‘z yurishini dahshatli va vahimali g‘alaba bilan boshladi. «Ye» guruhining 1-turi doirasida kechgan bahsda nemis «mashinasi» Kyurasao terma jamoasini 7:1 hisobida tor-mor etdi va turnirdagi ilk 3 ochkosini naqd qilib, guruh peshqadamiga aylanib oldi.
Mazkur uchrashuv yakunlanganidan so‘ng, Germaniya terma jamoasi ustozi Yulian Nagelsmann FIFA (FIFA) rasmiy saytiga eksklyuziv intervyu berib, o‘yin haqidagi issiq taassurotlari va ichki hissiyotlari bilan o‘rtoqlashdi.
Raqibning kutilmagan zarbasi va nemislarning uyg‘onishi
Garchi yakuniy hisob yirik ko‘rinish olgan bo‘lsa-da, yosh va taktik jihatdan kuchli mutaxassis Nagelsmann o‘yin davomida jamoasi ma’lum bir qiyinchiliklarga duch kelganini yashirib o‘tirmadi. Uning ta’kidlashicha, raqib futbolchilari kutilmaganda hisobni tenglashtirishga muvaffaq bo‘lgan vaziyatda, nemis futbolchilariga o‘zlarining asl o‘yin uslubini qayta tiklab olish uchun biroz vaqt kerak bo‘lgan.
Yulian Nagelsmannning uchrashuv haqidagi tahliliy fikrlari:
«Tan olish kerak, raqib jamoa muvozanatni tiklaganidan so‘ng, maydonda o‘z o‘yinimizni qayta topib, nazoratni qo‘lga olishimiz uchun bir necha daqiqa talab etildi. Kyurasao shunchaki oddiy jamoa emasligini, ular ham chiroyli futbol o‘ynay olishini amalda ko‘rsatib berdi. Shaxsan men ularning ushbu guruh bosqichida kechadigan keyingi uchrashuvlarini katta qiziqish va e’tibor bilan kuzatib boraman».
Quyidagi maxsus tahliliy markaz jadvali orqali Germaniya va Kyurasao o‘rtasidagi JCH-2026 bahsi tafsilotlari hamda gol mualliflari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Musobaqa va guruh bosqichi
Uchrashuvning yakuniy rasmiy hisobi
Germaniya terma jamoasining ochkolari
Nagelsmann shogirdlari safidagi dubl muallifi
Gol urib, zafarga hissa qo‘shgan boshqa yulduzlar
Raqibning guruhdagi keyingi maqomi
JCH-2026, «E» guruhi
(1-tur bahsi)
7 : 1
(Germaniya g‘alabasi)
3 ochko
(Guruh peshqadami)
Kay Xavers
(Ikkita gol)
• L. Nmecha, N. Shlotterbek
• J. Musiala, Braun, D. Undav
Imkoniyatlarini hali yo‘qotgani yo‘q
«Yettita gol — bu ajoyib ko‘rsatkich!»
Germaniya bosh murabbiyi o‘z jamoasining hujum chizig‘idagi vaziyatlardan unumli foydalanish qobiliyatiga va ko‘rsatilgan mazmunli o‘yinga yuqori baho berdi. Uning fikricha, bunday yirik musobaqalarni ruhiy ustunlik bilan boshlash kelajakdagi o‘yinlar uchun juda katta poydevor bo‘ladi.
«Raqib darvozasiga naqd yetti marotaba yo‘l topa olganimizdan juda ham xursandman va bu natija meni qoniqtiradi. Bundan tashqari, yigitlarning maydondagi harakatlari, ko‘rsatgan kombinatsion o‘yinlari deyarli to‘liq ma’noda menga manzur bo‘ldi. Har qanday nufuzli turnirni mana shunday ishonchli g‘alaba bilan boshlab olish jamoaviy ruhni ko‘tarish uchun o‘ta muhim. Vakillarimiz bu vazifani a’lo darajada uddalaganidan mamnunman», — deya o‘z so‘zini yakunladi nemislar ustozi. Ma’lumot o‘rnida, ushbu uchrashuvda Kay Xavers dubl qayd etgan bo‘lsa, Lukas Nmecha, Niko Shlotterbek, Jamol Musiala, Braun va Denis Undavlar bir marotabadan raqib to‘rini silkitib, yirik zafarni ta’minlashdi.
Jahon chempionatining eng qaynoq nafasi, grand jamoalarning to‘qnashuvlari, murabbiylarning maxsus taktik rejalari va sport olamiga oid eng ishonchli, eksklyuziv yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…