Nagelsmann Kyurasao ustidan 7:1 hisobidagi g‘alabadan so‘ng nimalar dedi?

·0·Sport
Nagelsmann Kyurasao ustidan 7:1 hisobidagi g‘alabadan so‘ng nimalar dedi?

Shimoliy Amerika yashil maydonlari mezbonlik qilayotgan 2026 yilgi jahon chempionatining guruh bosqichi ilk kunlardanyoq kutilmagan natijalar va sergol uchrashuvlar bilan start oldi. Musobaqaning bosh favoritlaridan biri hisoblangan Germaniya milliy terma jamoasi dunyo birinchiligidagi o‘z yurishini dahshatli va vahimali g‘alaba bilan boshladi. «Ye» guruhining 1-turi doirasida kechgan bahsda nemis «mashinasi» Kyurasao terma jamoasini 7:1 hisobida tor-mor etdi va turnirdagi ilk 3 ochkosini naqd qilib, guruh peshqadamiga aylanib oldi.

Mazkur uchrashuv yakunlanganidan so‘ng, Germaniya terma jamoasi ustozi Yulian Nagelsmann FIFA (FIFA) rasmiy saytiga eksklyuziv intervyu berib, o‘yin haqidagi issiq taassurotlari va ichki hissiyotlari bilan o‘rtoqlashdi.

Raqibning kutilmagan zarbasi va nemislarning uyg‘onishi

Garchi yakuniy hisob yirik ko‘rinish olgan bo‘lsa-da, yosh va taktik jihatdan kuchli mutaxassis Nagelsmann o‘yin davomida jamoasi ma’lum bir qiyinchiliklarga duch kelganini yashirib o‘tirmadi. Uning ta’kidlashicha, raqib futbolchilari kutilmaganda hisobni tenglashtirishga muvaffaq bo‘lgan vaziyatda, nemis futbolchilariga o‘zlarining asl o‘yin uslubini qayta tiklab olish uchun biroz vaqt kerak bo‘lgan.

Yulian Nagelsmannning uchrashuv haqidagi tahliliy fikrlari:

«Tan olish kerak, raqib jamoa muvozanatni tiklaganidan so‘ng, maydonda o‘z o‘yinimizni qayta topib, nazoratni qo‘lga olishimiz uchun bir necha daqiqa talab etildi. Kyurasao shunchaki oddiy jamoa emasligini, ular ham chiroyli futbol o‘ynay olishini amalda ko‘rsatib berdi. Shaxsan men ularning ushbu guruh bosqichida kechadigan keyingi uchrashuvlarini katta qiziqish va e’tibor bilan kuzatib boraman».

Quyidagi maxsus tahliliy markaz jadvali orqali Germaniya va Kyurasao o‘rtasidagi JCH-2026 bahsi tafsilotlari hamda gol mualliflari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Musobaqa va guruh bosqichi

Uchrashuvning yakuniy rasmiy hisobi

Germaniya terma jamoasining ochkolari

Nagelsmann shogirdlari safidagi dubl muallifi

Gol urib, zafarga hissa qo‘shgan boshqa yulduzlar

Raqibning guruhdagi keyingi maqomi

JCH-2026, «E» guruhi


(1-tur bahsi)

7 : 1


(Germaniya g‘alabasi)

3 ochko


(Guruh peshqadami)

Kay Xavers


(Ikkita gol)

• L. Nmecha, N. Shlotterbek


• J. Musiala, Braun, D. Undav

Imkoniyatlarini hali yo‘qotgani yo‘q

«Yettita gol — bu ajoyib ko‘rsatkich!»

Germaniya bosh murabbiyi o‘z jamoasining hujum chizig‘idagi vaziyatlardan unumli foydalanish qobiliyatiga va ko‘rsatilgan mazmunli o‘yinga yuqori baho berdi. Uning fikricha, bunday yirik musobaqalarni ruhiy ustunlik bilan boshlash kelajakdagi o‘yinlar uchun juda katta poydevor bo‘ladi.

«Raqib darvozasiga naqd yetti marotaba yo‘l topa olganimizdan juda ham xursandman va bu natija meni qoniqtiradi. Bundan tashqari, yigitlarning maydondagi harakatlari, ko‘rsatgan kombinatsion o‘yinlari deyarli to‘liq ma’noda menga manzur bo‘ldi. Har qanday nufuzli turnirni mana shunday ishonchli g‘alaba bilan boshlab olish jamoaviy ruhni ko‘tarish uchun o‘ta muhim. Vakillarimiz bu vazifani a’lo darajada uddalaganidan mamnunman», — deya o‘z so‘zini yakunladi nemislar ustozi. Ma’lumot o‘rnida, ushbu uchrashuvda Kay Xavers dubl qayd etgan bo‘lsa, Lukas Nmecha, Niko Shlotterbek, Jamol Musiala, Braun va Denis Undavlar bir marotabadan raqib to‘rini silkitib, yirik zafarni ta’minlashdi.

Jahon chempionatining eng qaynoq nafasi, grand jamoalarning to‘qnashuvlari, murabbiylarning maxsus taktik rejalari va sport olamiga oid eng ishonchli, eksklyuziv yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Niderlandiya Yaponiya bilan o‘yinda g‘alabani boy berdi (video)Niderlandiya Yaponiya bilan o‘yinda g‘alabani boy berdi (video)Bugun, 00:08Germaniya Kyurasaoni 7:1 hisobida mag‘lubiyatga uchratdiGermaniya Kyurasaoni 7:1 hisobida mag‘lubiyatga uchratdiBugun, 19:04Germaniya JCh-2026ni yirik gʻalaba bilan boshladi: Kyurasao tor-mor etildiGermaniya JCh-2026ni yirik gʻalaba bilan boshladi: Kyurasao tor-mor etildiKecha, 18:53Joze Mourino Sami Xedirani «Real»ga qaytarishga harakat qilmoqdaJoze Mourino Sami Xedirani «Real»ga qaytarishga harakat qilmoqdaKecha, 18:20«Barselona» Bredli Barkolya uchun «PSJ»ga rasmiy taklif yubordi«Barselona» Bredli Barkolya uchun «PSJ»ga rasmiy taklif yubordiKecha, 18:07Manuyel Noyer beshinchi jahon chempionatida maydonga tushdiManuyel Noyer beshinchi jahon chempionatida maydonga tushdiKecha, 17:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?