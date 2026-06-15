Xavers Kyurasao bilan bahsning eng yaxshi futbolchisi deb e’tirof etildi

·0·Sport
Xavers Kyurasao bilan bahsning eng yaxshi futbolchisi deb e’tirof etildi

Shimoliy Amerika yashil maydonlarida start olgan JCH-2026 musobaqasi ilk kunlardanoq futbol muxlislariga haqiqiy gollar shousini taqdim etmoqda. Avvalroq xabar berganimizdek, «E» guruhining 1-turida turnir bosh favoritlaridan biri hisoblangan Germaniya terma jamoasi Kyurasao ustidan 7:1 hisobida irodali va yirik g‘alabani qo‘lga kiritgan edi. Xalqaro futbol assotsiatsiyasi (FIFA) rasmiy saytining bergan ma’lumotiga ko‘ra, ushbu sermahsul va shiddatli bahsning eng mazmunli o‘yin ko‘rsatgan «eng yaxshi futbolchisi» (Man of the Match) nomi aniqlandi. Bu sharafga nemislarning tajribali hujumchisi Kay Xavers loyiq deb topildi.

Nemis «mashinasi»ning to‘puraridan ajoyib benefis

Bugungi kunda 29 yoshni qarshilagan mahoratli forvard uchrashuv davomida o‘zining yuqori darajadagi mahoratini namoyish etib, raqib darvozasiga ikkita ajoyib gol kiritishga muvaffaq bo‘ldi. Xaversning ushbu dubli nemis «mashinasi»ning musobaqadagi ilk dahshatli zafariga juda munosib poydevor bo‘lib xizmat qildi:

  • Birinchi zarba: Murabbiylar rejasini a’lo darajada bajargan Kay, dastlab birinchi bo‘limning asosiy vaqtiga hakam tomonidan qo‘shib berilgan daqiqalarda penaltidan gol urdi va jamoasini xotirjamlik bilan tanaffusga olib chiqdi.

  • Ikkinchi zarba: Uchrashuv taqdiri deyarli hal bo‘lib ulgurgan bir paytda, bahsning so‘nggi daqiqalari ostida Xavers yana bir bor sahnaga chiqdi va o‘zining ikkinchi, jamoasining esa yakuniy gollaridan birini raqib to‘riga joylab qo‘ydi.

Quyidagi maxsus sport tahlili jadvali orqali «E» guruhidagi ayni paytdagi turnir jadvali, keyingi tur taqvimi va ushbu guruhning boshqa vakillari haqidagi ma’lumotlar bilan tanishib chiqishingiz mumkin:

Guruhdagi maqom va jamoalar

Joriy to‘plangan ochkolar

Navbatdagi 2-tur bahslari

Uchrashuvlar bo‘lib o‘tadigan rasmiy sana

Guruhning boshqa kuchli vakillari

Bahsdagi boshqa gol mualliflari

Germaniya


(Yaqqol peshqadam)

3 ochko

Germaniya – Kot-d'Ivuar

2026 yil 20 iyun

Ekvador

L. Nmecha, N. Shlotterbek, J. Musiala, Braun, D. Undav

Kyurasao


(Autsayder maqomida)

0 ochko

Kyurasao – Ekvador

2026 yil 21 iyun

Kot-d'Ivuar

Komenensiya


(Kyurasao safidagi yagona gol)

«E» guruhida kurash qizg‘in: Oldinda bizni nimalar kutmoqda?

Ushbu yirik zafardan so‘ng Yulian Nagelsmann shogirdlari 3 ochko hamda to‘plar nisbatidagi ulkan farq evaziga «E» guruhining mutlaq peshqadamiga aylanib olishdi. To‘plar rekordini boy bergan Kyurasao esa hozircha ochkosiz jadvalning eng so‘nggi pog‘onasini band etib turibdi. Ammo ular uchun hali hech narsa yo‘qolgan emas.

Mazkur to‘rtlikning ikkinchi juftligida Janubiy Amerika vakili Ekvador hamda Afrika qit’asining shiddatli jamoasi Kot-d'Ivuar o‘zaro bahs olib borishdi. Ushbu uchrashuvda Kot-d'Ivuar milliy jamoasi Ekvador ustidan 1:0 hisobidagi g‘alabani qo‘lga kiritdi. Yagona golga 90-daqiqada Amad Diallo mualliflik qildi.

Eslatib o‘tamiz, Kyurasaoga qarshi uchrashuvda Germaniya terma jamoasi tarkibida Lukas Nmecha, Niko Shlotterbek, Jamol Musiala, Braun va Denis Undavlar ham bittadan gol urib, o‘z nomlarini tabloga yozdirib qo‘yishgan edi. Kyurasaoliklarning tarixiy yuzini esa yagona javob to‘pini kiritgan Komenensiya saqlab qoldi. Oldinda bizni yanada shiddatli 2-tur bahslari kutmoqda!

Jahon chempionatining eng qaynoq nafasi, uchrashuvlarning eng yaxshi futbolchilari, kutilmagan dubllar va sport olamiga oid eng ishonchli, eksklyuziv yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qatar Shveysariya bilan durang o‘ynab, FIFA reytingida O‘zbekistonni ortda qoldirdiQatar Shveysariya bilan durang o‘ynab, FIFA reytingida O‘zbekistonni ortda qoldirdiBugun, 00:54Dik Advokat Germaniya bilan bahsdagi yirik mag‘lubiyatdan so‘ng yig‘ladi...Dik Advokat Germaniya bilan bahsdagi yirik mag‘lubiyatdan so‘ng yig‘ladi...Bugun, 00:45Germaniya Kyurasaoni 7:1 hisobida mag‘lubiyatga uchratdi (video)Germaniya Kyurasaoni 7:1 hisobida mag‘lubiyatga uchratdi (video)Bugun, 00:28Nagelsmann Kyurasao ustidan 7:1 hisobidagi g‘alabadan so‘ng nimalar dedi?Nagelsmann Kyurasao ustidan 7:1 hisobidagi g‘alabadan so‘ng nimalar dedi?Bugun, 00:19Niderlandiya Yaponiya bilan o‘yinda g‘alabani boy berdi (video)Niderlandiya Yaponiya bilan o‘yinda g‘alabani boy berdi (video)Bugun, 00:08Germaniya JCh-2026ni yirik gʻalaba bilan boshladi: Kyurasao tor-mor etildiGermaniya JCh-2026ni yirik gʻalaba bilan boshladi: Kyurasao tor-mor etildiKecha, 18:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?