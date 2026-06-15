Xavers Kyurasao bilan bahsning eng yaxshi futbolchisi deb e’tirof etildi
Shimoliy Amerika yashil maydonlarida start olgan JCH-2026 musobaqasi ilk kunlardanoq futbol muxlislariga haqiqiy gollar shousini taqdim etmoqda. Avvalroq xabar berganimizdek, «E» guruhining 1-turida turnir bosh favoritlaridan biri hisoblangan Germaniya terma jamoasi Kyurasao ustidan 7:1 hisobida irodali va yirik g‘alabani qo‘lga kiritgan edi. Xalqaro futbol assotsiatsiyasi (FIFA) rasmiy saytining bergan ma’lumotiga ko‘ra, ushbu sermahsul va shiddatli bahsning eng mazmunli o‘yin ko‘rsatgan «eng yaxshi futbolchisi» (Man of the Match) nomi aniqlandi. Bu sharafga nemislarning tajribali hujumchisi Kay Xavers loyiq deb topildi.
Nemis «mashinasi»ning to‘puraridan ajoyib benefis
Bugungi kunda 29 yoshni qarshilagan mahoratli forvard uchrashuv davomida o‘zining yuqori darajadagi mahoratini namoyish etib, raqib darvozasiga ikkita ajoyib gol kiritishga muvaffaq bo‘ldi. Xaversning ushbu dubli nemis «mashinasi»ning musobaqadagi ilk dahshatli zafariga juda munosib poydevor bo‘lib xizmat qildi:
Birinchi zarba: Murabbiylar rejasini a’lo darajada bajargan Kay, dastlab birinchi bo‘limning asosiy vaqtiga hakam tomonidan qo‘shib berilgan daqiqalarda penaltidan gol urdi va jamoasini xotirjamlik bilan tanaffusga olib chiqdi.
Ikkinchi zarba: Uchrashuv taqdiri deyarli hal bo‘lib ulgurgan bir paytda, bahsning so‘nggi daqiqalari ostida Xavers yana bir bor sahnaga chiqdi va o‘zining ikkinchi, jamoasining esa yakuniy gollaridan birini raqib to‘riga joylab qo‘ydi.
Quyidagi maxsus sport tahlili jadvali orqali «E» guruhidagi ayni paytdagi turnir jadvali, keyingi tur taqvimi va ushbu guruhning boshqa vakillari haqidagi ma’lumotlar bilan tanishib chiqishingiz mumkin:
Guruhdagi maqom va jamoalar
Joriy to‘plangan ochkolar
Navbatdagi 2-tur bahslari
Uchrashuvlar bo‘lib o‘tadigan rasmiy sana
Guruhning boshqa kuchli vakillari
Bahsdagi boshqa gol mualliflari
Germaniya
(Yaqqol peshqadam)
3 ochko
Germaniya – Kot-d'Ivuar
2026 yil 20 iyun
Ekvador
L. Nmecha, N. Shlotterbek, J. Musiala, Braun, D. Undav
Kyurasao
(Autsayder maqomida)
0 ochko
Kyurasao – Ekvador
2026 yil 21 iyun
Kot-d'Ivuar
Komenensiya
(Kyurasao safidagi yagona gol)
«E» guruhida kurash qizg‘in: Oldinda bizni nimalar kutmoqda?
Ushbu yirik zafardan so‘ng Yulian Nagelsmann shogirdlari 3 ochko hamda to‘plar nisbatidagi ulkan farq evaziga «E» guruhining mutlaq peshqadamiga aylanib olishdi. To‘plar rekordini boy bergan Kyurasao esa hozircha ochkosiz jadvalning eng so‘nggi pog‘onasini band etib turibdi. Ammo ular uchun hali hech narsa yo‘qolgan emas.
Mazkur to‘rtlikning ikkinchi juftligida Janubiy Amerika vakili Ekvador hamda Afrika qit’asining shiddatli jamoasi Kot-d'Ivuar o‘zaro bahs olib borishdi. Ushbu uchrashuvda Kot-d'Ivuar milliy jamoasi Ekvador ustidan 1:0 hisobidagi g‘alabani qo‘lga kiritdi. Yagona golga 90-daqiqada Amad Diallo mualliflik qildi.
Eslatib o‘tamiz, Kyurasaoga qarshi uchrashuvda Germaniya terma jamoasi tarkibida Lukas Nmecha, Niko Shlotterbek, Jamol Musiala, Braun va Denis Undavlar ham bittadan gol urib, o‘z nomlarini tabloga yozdirib qo‘yishgan edi. Kyurasaoliklarning tarixiy yuzini esa yagona javob to‘pini kiritgan Komenensiya saqlab qoldi. Oldinda bizni yanada shiddatli 2-tur bahslari kutmoqda!
Jahon chempionatining eng qaynoq nafasi, uchrashuvlarning eng yaxshi futbolchilari, kutilmagan dubllar va sport olamiga oid eng ishonchli, eksklyuziv yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…