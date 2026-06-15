Maurisio Ruffi birinchi raunddayoq Maykl Chendlerni nokautga uchratdi
Aralash yakkakurashlar olamida okean ortidan muxlislar uzoq kutgan qaynoq va shov-shuvli xabarlar kelishda davom etmoqda. AQSHning yuragi hisoblangan muhtasham Oq uy majmuasida tashkil etilgan «UFC Freedom 250» yubiley musobaqasi o‘zining kutilmagan natijalari bilan MMA olamini larzaga keltirdi. Turnirning eng qizg‘in va muxlislar diqqat markazida turgan bahslaridan birida yengil vazn toifasida mashhur «Bellator» ligasining sobiq tengsiz qiroli, tajribali amerikalik Maykl Chendler hamda Braziliyaning xavfli va shiddatli vakili Maurisio Ruffi o‘zaro to‘qnash kelishdi.
Har ikki jangovar vakilning oktagonga kirib kelishining o‘ziyoq zaldagi muhitni juda qizdirib yuborgan edi.
Braziliyalik «jangchi»dan tezkor va dahshatli zarba
Ko‘pchilik ekspertlar va charm qo‘lqop ishqibozlari ushbu qarama-qarshilikni uzoq davom etishini va taktik kurashlarga boy bo‘lishini taxmin qilishgan edi. Biroq braziliyalik Maurisio Ruffining bu borada o‘z rejalari borligi ma’lum bo‘ldi. Bahs start olishi bilan tashabbusni o‘z qo‘liga olgan Ruffi, raqibining har bir harakatini sinchkovlik bilan kuzatib bordi.
Jangning ilk soniyalaridan boshlab haqiqiy hujumkorlik namoyish etgan Maurisio, birinchi raund davom etayotgan bir paytda Maykl Chendlerning himoyasidagi ochiqlikdan unumli foydalandi. Uning yo‘llagan aniq va o‘ta kuchli dahshatli zarbasi amerikalik sobiq chempionni oktagonga qulatdi.
Quyidagi rasmiy MMA tahlili jadvali orqali «UFC Freedom 250» turniri doirasida kechgan ushbu shov-shuvli to‘qnashuv tafsilotlari va jangchilarning maqomi bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Musobaqa o‘tkazilgan rasmiy joy
Turnirning nomi va maqomi
Vazn toifasi va yo‘nalishi
G‘alaba qozongan braziliyalik yulduz
Mag‘lub bo‘lgan sobiq Bellator chempioni
Jang yakunlangan muddat va usul
Vashington, Oq uy
UFC Freedom 250
Yengil vazn toifasi
Maurisio Ruffi
Maykl Chendler
1-raund, Nokaut
(Tezkor zafar)
Chendler uchun og‘ir mag‘lubiyat, Ruffi uchun yangi imkoniyat
Natijada hakam bahsni to‘xtatishga majbur bo‘ldi va Maurisio Ruffi birinchi raundning o‘zidayoq yorqin nokaut evaziga ushbu muhim g‘alabani o‘z hamyoniga joylab qo‘ydi. Bu zafar braziliyalik jangchi uchun divizionning elit vakillari qatoriga kirish uchun juda katta eshiklarni ochadi. O‘z navbatida, faoliyatida ko‘plab og‘ir janglarni boshdan kechirgan Maykl Chendler uchun bu kutilmagan va alamli mag‘lubiyat bo‘ldi. Oq uydagi bayramona turnir mana shunday shiddatli voqealarga boy tarzda davom etmoqda.
UFC oktagonlaridagi eng shov-shuvli nokautlar, jangchilarning ring ortidagi sirlari, dunyo sportining eng qaynoq markazlaridan eksklyuziv hisobotlar va eng ishonchli yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…