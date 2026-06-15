Maurisio Ruffi birinchi raunddayoq Maykl Chendlerni nokautga uchratdi

·45·Sport
Maurisio Ruffi birinchi raunddayoq Maykl Chendlerni nokautga uchratdi

Aralash yakkakurashlar olamida okean ortidan muxlislar uzoq kutgan qaynoq va shov-shuvli xabarlar kelishda davom etmoqda. AQSHning yuragi hisoblangan muhtasham Oq uy majmuasida tashkil etilgan «UFC Freedom 250» yubiley musobaqasi o‘zining kutilmagan natijalari bilan MMA olamini larzaga keltirdi. Turnirning eng qizg‘in va muxlislar diqqat markazida turgan bahslaridan birida yengil vazn toifasida mashhur «Bellator» ligasining sobiq tengsiz qiroli, tajribali amerikalik Maykl Chendler hamda Braziliyaning xavfli va shiddatli vakili Maurisio Ruffi o‘zaro to‘qnash kelishdi.

Har ikki jangovar vakilning oktagonga kirib kelishining o‘ziyoq zaldagi muhitni juda qizdirib yuborgan edi.

Braziliyalik «jangchi»dan tezkor va dahshatli zarba

Ko‘pchilik ekspertlar va charm qo‘lqop ishqibozlari ushbu qarama-qarshilikni uzoq davom etishini va taktik kurashlarga boy bo‘lishini taxmin qilishgan edi. Biroq braziliyalik Maurisio Ruffining bu borada o‘z rejalari borligi ma’lum bo‘ldi. Bahs start olishi bilan tashabbusni o‘z qo‘liga olgan Ruffi, raqibining har bir harakatini sinchkovlik bilan kuzatib bordi.

Jangning ilk soniyalaridan boshlab haqiqiy hujumkorlik namoyish etgan Maurisio, birinchi raund davom etayotgan bir paytda Maykl Chendlerning himoyasidagi ochiqlikdan unumli foydalandi. Uning yo‘llagan aniq va o‘ta kuchli dahshatli zarbasi amerikalik sobiq chempionni oktagonga qulatdi.

Quyidagi rasmiy MMA tahlili jadvali orqali «UFC Freedom 250» turniri doirasida kechgan ushbu shov-shuvli to‘qnashuv tafsilotlari va jangchilarning maqomi bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Musobaqa o‘tkazilgan rasmiy joy

Turnirning nomi va maqomi

Vazn toifasi va yo‘nalishi

G‘alaba qozongan braziliyalik yulduz

Mag‘lub bo‘lgan sobiq Bellator chempioni

Jang yakunlangan muddat va usul

Vashington, Oq uy

UFC Freedom 250

Yengil vazn toifasi

Maurisio Ruffi

Maykl Chendler

1-raund, Nokaut


(Tezkor zafar)

Chendler uchun og‘ir mag‘lubiyat, Ruffi uchun yangi imkoniyat

Natijada hakam bahsni to‘xtatishga majbur bo‘ldi va Maurisio Ruffi birinchi raundning o‘zidayoq yorqin nokaut evaziga ushbu muhim g‘alabani o‘z hamyoniga joylab qo‘ydi. Bu zafar braziliyalik jangchi uchun divizionning elit vakillari qatoriga kirish uchun juda katta eshiklarni ochadi. O‘z navbatida, faoliyatida ko‘plab og‘ir janglarni boshdan kechirgan Maykl Chendler uchun bu kutilmagan va alamli mag‘lubiyat bo‘ldi. Oq uydagi bayramona turnir mana shunday shiddatli voqealarga boy tarzda davom etmoqda.

UFC oktagonlaridagi eng shov-shuvli nokautlar, jangchilarning ring ortidagi sirlari, dunyo sportining eng qaynoq markazlaridan eksklyuziv hisobotlar va eng ishonchli yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Mauricio RuffyMichael ChandlerUFCBellatorAQSH
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston va bir qator davlatlar UYEFA prezidentining bayonotiga qat’iy raddiya berdiO‘zbekiston va bir qator davlatlar UYEFA prezidentining bayonotiga qat’iy raddiya berdiBugun, 02:26Jahon chempionatida bugun to‘rtta qiziq o‘yin o‘tkaziladiJahon chempionatida bugun to‘rtta qiziq o‘yin o‘tkaziladiBugun, 02:16Iliya Topuriya Islam Maxachevga qarshi jang uchun necha million so‘ragan edi?Iliya Topuriya Islam Maxachevga qarshi jang uchun necha million so‘ragan edi?Bugun, 02:07Tommi Fyuri o‘zidan 50 kilogramm og‘ir raqibini mag‘lub etdiTommi Fyuri o‘zidan 50 kilogramm og‘ir raqibini mag‘lub etdiBugun, 01:55Kot-d'Ivuar so‘nggi daqiqada gol urib, Ekvadorni mag‘lub etdiKot-d'Ivuar so‘nggi daqiqada gol urib, Ekvadorni mag‘lub etdiBugun, 01:45Xavers Kyurasao bilan bahsning eng yaxshi futbolchisi deb e’tirof etildiXavers Kyurasao bilan bahsning eng yaxshi futbolchisi deb e’tirof etildiBugun, 01:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?