Yuventus Emiliano Martines transferidan voz kechdi
Turinning Yuventus klubi Aston Villa darvozaboni Emiliano Martinesni o'z safiga qo'shib olish bo'yicha muzokaralardan rasman voz kechdi. Transferning moliyaviy jihatlari va futbolchining yuqori maosh talablari Italiya grandining byudjet imkoniyatlaridan tashqarida ekani ma'lum bo'ldi. 33 yoshli darvozabon faoliyatini Italiya A seriyasida davom ettirishni istagan edi, biroq umumiy summa kutilganidan yuqori bo'lib chiqdi.
Turinning Yuventus klubi Aston Villa darvozaboni Emiliano Martinesni o'z safiga qo'shib olish bo'yicha muzokaralardan rasman voz kechdi. Goal.com xabar berishicha, transferning moliyaviy jihatlari Italiya grandiga og'irlik qilgani sababli tomonlar kelishuvga erisha olmagan va yozgi transfer oynasining eng shov-shuvli jarayonlaridan biri o'z nihoyasiga yetgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ma'lum bo'lishicha, Biankoneri rahbariyati operatsiyaning umumiy qiymatini o'rganib chiqib, bunday xarajatlar joriy Byudjet imkoniyatlaridan tashqarida degan xulosaga kelgan. Transfer narxi bilan bir qatorda, argentinalik tajribali darvozabonning yuqori maosh talablari va boshqa qo'shimcha xarajatlar ham klub uchun og'irlik qilgan.
Moliyaviy to'siqlar va muzokaralarning yakuniTaniqli insayder Fabrizio Romanoning ma'lumotlariga ko'ra, Yuventus rahbariyati bu qarorni bir necha kun oldin ichki muhokamalarda qabul qilgan va endilikda Angliya Premyer-ligasi vakiliga o'z rejalarini rasman ma'lum qilgan. Turinliklar dastlab futbolchiga shartnoma taklif qilgan va tomonlar o'rtasida o'zaro qiziqish yuqori bo'lganiga qaramay, umumiy summa kutilganidan yuqori bo'lib chiqqan.
33 yoshli darvozabon uchun bu qaror jiddiy zarba bo'ldi, chunki u faoliyatini Italiya A seriyasida davom ettirishni va o'zini tarixiy klubda sinab ko'rishni istagan edi. Emiliano Martines mazkur transferni amalga oshirish uchun Aston Villa rahbariyati bilan kelishmovchiliklarga borishga ham tayyor bo'lgani aytilmoqda.
Aston Vitadagi vaziyat va kelajakUshbu transfer barbod bo'lganidan keyin ham Birmingem klubidagi vaziyat murakkabligicha qolmoqda. Emiliano Martinesning Angliya klubi bilan amaldagi shartnomasi 2029-yilning yoziga qadar amal qiladi. Garchi klub bosh murabbiyi Unai Emeri jamoaning asosiy darvozabonini sotish niyatida emasligini ta'kidlagan bo'lsa-da, futbolchi atrofidagi muhit biroz tarangligicha qolmoqda.
Avvalgi mavsumlarda ham darvozabonning klubni tark etish istagi va rahbariyat bilan yuzaga kelgan tushunmovchiliklar ommaga ma'lum bo'lgan edi. Shunga qaramay, Emiliano Martines o'tgan davr mobaynida o'zining professional mahoratini ko'rsatib, Aston Vitaning Chempionlar ligasiga yo'llanma olishida muhim rol o'ynagan edi. Endilikda esa uning Turinga yo'l olishi moliyaviy sabablarga ko'ra amalga oshmadi.
…