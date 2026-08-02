Yuventus Emiliano Martines transferidan voz kechdi

·42·Sport
Yuventus Emiliano Martines transferidan voz kechdi
Qisqacha

Turinning Yuventus klubi Aston Villa darvozaboni Emiliano Martinesni o'z safiga qo'shib olish bo'yicha muzokaralardan rasman voz kechdi. Transferning moliyaviy jihatlari va futbolchining yuqori maosh talablari Italiya grandining byudjet imkoniyatlaridan tashqarida ekani ma'lum bo'ldi. 33 yoshli darvozabon faoliyatini Italiya A seriyasida davom ettirishni istagan edi, biroq umumiy summa kutilganidan yuqori bo'lib chiqdi.

Turinning Yuventus klubi Aston Villa darvozaboni Emiliano Martinesni o'z safiga qo'shib olish bo'yicha muzokaralardan rasman voz kechdi. Goal.com xabar berishicha, transferning moliyaviy jihatlari Italiya grandiga og'irlik qilgani sababli tomonlar kelishuvga erisha olmagan va yozgi transfer oynasining eng shov-shuvli jarayonlaridan biri o'z nihoyasiga yetgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ma'lum bo'lishicha, Biankoneri rahbariyati operatsiyaning umumiy qiymatini o'rganib chiqib, bunday xarajatlar joriy Byudjet imkoniyatlaridan tashqarida degan xulosaga kelgan. Transfer narxi bilan bir qatorda, argentinalik tajribali darvozabonning yuqori maosh talablari va boshqa qo'shimcha xarajatlar ham klub uchun og'irlik qilgan.

Moliyaviy to'siqlar va muzokaralarning yakuni

Taniqli insayder Fabrizio Romanoning ma'lumotlariga ko'ra, Yuventus rahbariyati bu qarorni bir necha kun oldin ichki muhokamalarda qabul qilgan va endilikda Angliya Premyer-ligasi vakiliga o'z rejalarini rasman ma'lum qilgan. Turinliklar dastlab futbolchiga shartnoma taklif qilgan va tomonlar o'rtasida o'zaro qiziqish yuqori bo'lganiga qaramay, umumiy summa kutilganidan yuqori bo'lib chiqqan.

33 yoshli darvozabon uchun bu qaror jiddiy zarba bo'ldi, chunki u faoliyatini Italiya A seriyasida davom ettirishni va o'zini tarixiy klubda sinab ko'rishni istagan edi. Emiliano Martines mazkur transferni amalga oshirish uchun Aston Villa rahbariyati bilan kelishmovchiliklarga borishga ham tayyor bo'lgani aytilmoqda.

Aston Vitadagi vaziyat va kelajak

Ushbu transfer barbod bo'lganidan keyin ham Birmingem klubidagi vaziyat murakkabligicha qolmoqda. Emiliano Martinesning Angliya klubi bilan amaldagi shartnomasi 2029-yilning yoziga qadar amal qiladi. Garchi klub bosh murabbiyi Unai Emeri jamoaning asosiy darvozabonini sotish niyatida emasligini ta'kidlagan bo'lsa-da, futbolchi atrofidagi muhit biroz tarangligicha qolmoqda.

Avvalgi mavsumlarda ham darvozabonning klubni tark etish istagi va rahbariyat bilan yuzaga kelgan tushunmovchiliklar ommaga ma'lum bo'lgan edi. Shunga qaramay, Emiliano Martines o'tgan davr mobaynida o'zining professional mahoratini ko'rsatib, Aston Vitaning Chempionlar ligasiga yo'llanma olishida muhim rol o'ynagan edi. Endilikda esa uning Turinga yo'l olishi moliyaviy sabablarga ko'ra amalga oshmadi.

YuventusEmiliano MartinesAston VillaTransferlarA seriyasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona Frenki de Yong oʻrniga Azzedine Ounahiga eʼtibor qaratmoqdaBarselona Frenki de Yong oʻrniga Azzedine Ounahiga eʼtibor qaratmoqdaBugun, 17:10Julian Alvares faoliyatini qayerda davom ettirmoqchiJulian Alvares faoliyatini qayerda davom ettirmoqchiBugun, 16:58Mateus Fernandes nima uchun Manchester Yunaytedni rad etgani maʼlum boʻldiMateus Fernandes nima uchun Manchester Yunaytedni rad etgani maʼlum boʻldiBugun, 16:55Chelsi Atalanta himoyachisi uchun kurashga qoʻshildiChelsi Atalanta himoyachisi uchun kurashga qoʻshildiBugun, 16:10Kevin De Bruyne "Galatasaray" safiga oʻtishi mumkinKevin De Bruyne "Galatasaray" safiga oʻtishi mumkinBugun, 15:36Randal Kolo Muani Turin klubi safiga oʻtishga yaqinRandal Kolo Muani Turin klubi safiga oʻtishga yaqinBugun, 15:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda