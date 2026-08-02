Chelsi Atalanta himoyachisi uchun kurashga qoʻshildi
Londonning Chelsi klubi yozgi transfer oynasida Atalanta himoyachisi Giorgio Scalvini uchun kurashga qo'shildi. Ingliz klubi vakillari futbolchining vakillari bilan aloqaga chiqib, transfer qiymati va moliyaviy shartlarni o'rganishni boshladi. Bergamo klubi 22 yoshli futbolchi uchun qat'iy ravishda 42 million funt sterling miqdorida narx belgilagan. Shuningdek, Nyukasl Yunayted va Tottenxem klublari ham italiyalik futbolchining xizmatlariga qiziqish bildirmoqda.
Londonning Chelsi klubi yozgi transfer oynasi vaqtida oʻz himoya chizigʻini yanada kuchaytirish maqsadida Italiyaning Atalanta jamoasi safida toʻp surayotgan istiqbolli markaziy himoyachi Giorgio Scalvini uchun kurashga qoʻshildi. The Sun nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, ingliz klubi vakillari allaqachon futbolchining vakillari bilan aloqaga chiqib, uning transfer qiymati hamda moliyaviy shartlarini oʻrganishni boshlab yuborgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Joriy mavsumda oʻzining jismoniy kuchliligi va toʻpni boshqarishdagi mahorati bilan Yevropaning eng diqqatga sazovor yosh himoyachilaridan biriga aylangan 22 yoshli Italiya terma jamoasi aʼzosi uchun Chelsi jiddiy qiziqish bildirmoqda. Bosh murabbiy Xabi Alonso jamoa tarkibini yangilash va oldingi mavsumda barqarorlik namoyish eta olmagan himoyani tartibga solish yoʻlida faol harakat qilmoqda.
Tarkibni tozalash va transfer siyosatiKristal Palasdan Maxence Lacroix qoʻlga kiritilgach, Chelsi ixtiyoridagi markaziy himoyachilar soni oʻntaga yetdi. Mutaxassislar va bosh murabbiyning rejasiga koʻra, sogʻlom raqobat hamda moliyaviy muvozanatni saqlash uchun bu koʻrsatkichni toʻrt yoki besh nafar futbolchiga qisqartirish talab etiladi. Natijada London klubi yozgi transfer oynasi yopilgunga qadar bir qator himoyachilar bilan xayrlashishga tayyor turibdi.
Xususan, Trevoh Chalobah faoliyatini Como safida davom ettirishi kutilayotgan boʻlsa, Axel Disasi ham Italiya A seriyasi klublari eʼtiborida qolmoqda. Shuningdek, Benoit Badiashile ham Stamford Bridgedagi faoliyati yakuniga yetganini anglagan holda yangi jamoa izlashga kirishgani aytilmoqda. Ushbu futbolchilarning sotilishidan tushadigan mablagʻ Chelsi uchun Scalvini transferini moliyalashtirishda asosiy omil boʻladi.
Raqobat va transfer qiymatiAtalanta oʻz akademiyasi tarbiyalanuvchisi boʻlgan futbolchini qoʻyib yuborish niyatida emas va uni klubning eng qimmatli aktivlaridan biri sifatida baholamoqda. Bergamo klubi rahbariyati 22 yoshli futbolchi uchun qatʼiy ravishda 42 million funt sterling miqdoridagi narx belgilagan va faqatgina rad etib boʻlmas takliflar tushgandagina muzokaralarga rozi boʻlishini bildirgan.
Biroq Chelsi bu kurashda yagona daʼvogar emas. The Sun nashrining xabar berishicha, Nyukasl Yunayted ham italiyalik futbolchining xizmatlariga qiziqish bildirib, uning vakillari bilan bogʻlangan. Shu bilan birga, Tottenxem ham himoya chizigʻidagi oʻzgarishlarni rejalashtirgan holda vaziyatni diqqat bilan kuzatib bormoqda, ayniqsa Cristian Romeroning Interga oʻtishi mumkinligi haqidagi xabarlar fonida London klubi ehtiyot choralarini koʻrmoqda.
…