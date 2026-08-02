Chelsi Atalanta himoyachisi uchun kurashga qoʻshildi

·29·Sport
Chelsi Atalanta himoyachisi uchun kurashga qoʻshildi
Qisqacha

Londonning Chelsi klubi yozgi transfer oynasida Atalanta himoyachisi Giorgio Scalvini uchun kurashga qo'shildi. Ingliz klubi vakillari futbolchining vakillari bilan aloqaga chiqib, transfer qiymati va moliyaviy shartlarni o'rganishni boshladi. Bergamo klubi 22 yoshli futbolchi uchun qat'iy ravishda 42 million funt sterling miqdorida narx belgilagan. Shuningdek, Nyukasl Yunayted va Tottenxem klublari ham italiyalik futbolchining xizmatlariga qiziqish bildirmoqda.

Londonning Chelsi klubi yozgi transfer oynasi vaqtida oʻz himoya chizigʻini yanada kuchaytirish maqsadida Italiyaning Atalanta jamoasi safida toʻp surayotgan istiqbolli markaziy himoyachi Giorgio Scalvini uchun kurashga qoʻshildi. The Sun nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, ingliz klubi vakillari allaqachon futbolchining vakillari bilan aloqaga chiqib, uning transfer qiymati hamda moliyaviy shartlarini oʻrganishni boshlab yuborgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Joriy mavsumda oʻzining jismoniy kuchliligi va toʻpni boshqarishdagi mahorati bilan Yevropaning eng diqqatga sazovor yosh himoyachilaridan biriga aylangan 22 yoshli Italiya terma jamoasi aʼzosi uchun Chelsi jiddiy qiziqish bildirmoqda. Bosh murabbiy Xabi Alonso jamoa tarkibini yangilash va oldingi mavsumda barqarorlik namoyish eta olmagan himoyani tartibga solish yoʻlida faol harakat qilmoqda.

Tarkibni tozalash va transfer siyosati

Kristal Palasdan Maxence Lacroix qoʻlga kiritilgach, Chelsi ixtiyoridagi markaziy himoyachilar soni oʻntaga yetdi. Mutaxassislar va bosh murabbiyning rejasiga koʻra, sogʻlom raqobat hamda moliyaviy muvozanatni saqlash uchun bu koʻrsatkichni toʻrt yoki besh nafar futbolchiga qisqartirish talab etiladi. Natijada London klubi yozgi transfer oynasi yopilgunga qadar bir qator himoyachilar bilan xayrlashishga tayyor turibdi.

Xususan, Trevoh Chalobah faoliyatini Como safida davom ettirishi kutilayotgan boʻlsa, Axel Disasi ham Italiya A seriyasi klublari eʼtiborida qolmoqda. Shuningdek, Benoit Badiashile ham Stamford Bridgedagi faoliyati yakuniga yetganini anglagan holda yangi jamoa izlashga kirishgani aytilmoqda. Ushbu futbolchilarning sotilishidan tushadigan mablagʻ Chelsi uchun Scalvini transferini moliyalashtirishda asosiy omil boʻladi.

Raqobat va transfer qiymati

Atalanta oʻz akademiyasi tarbiyalanuvchisi boʻlgan futbolchini qoʻyib yuborish niyatida emas va uni klubning eng qimmatli aktivlaridan biri sifatida baholamoqda. Bergamo klubi rahbariyati 22 yoshli futbolchi uchun qatʼiy ravishda 42 million funt sterling miqdoridagi narx belgilagan va faqatgina rad etib boʻlmas takliflar tushgandagina muzokaralarga rozi boʻlishini bildirgan.

Biroq Chelsi bu kurashda yagona daʼvogar emas. The Sun nashrining xabar berishicha, Nyukasl Yunayted ham italiyalik futbolchining xizmatlariga qiziqish bildirib, uning vakillari bilan bogʻlangan. Shu bilan birga, Tottenxem ham himoya chizigʻidagi oʻzgarishlarni rejalashtirgan holda vaziyatni diqqat bilan kuzatib bormoqda, ayniqsa Cristian Romeroning Interga oʻtishi mumkinligi haqidagi xabarlar fonida London klubi ehtiyot choralarini koʻrmoqda.

ChelsiGiorgio ScalviniAtalantaXabi AlonsoTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona Frenki de Yong oʻrniga Azzedine Ounahiga eʼtibor qaratmoqdaBarselona Frenki de Yong oʻrniga Azzedine Ounahiga eʼtibor qaratmoqdaBugun, 17:10Julian Alvares faoliyatini qayerda davom ettirmoqchiJulian Alvares faoliyatini qayerda davom ettirmoqchiBugun, 16:58Mateus Fernandes nima uchun Manchester Yunaytedni rad etgani maʼlum boʻldiMateus Fernandes nima uchun Manchester Yunaytedni rad etgani maʼlum boʻldiBugun, 16:55Yuventus Emiliano Martines transferidan voz kechdiYuventus Emiliano Martines transferidan voz kechdiBugun, 16:18Kevin De Bruyne "Galatasaray" safiga oʻtishi mumkinKevin De Bruyne "Galatasaray" safiga oʻtishi mumkinBugun, 15:36Randal Kolo Muani Turin klubi safiga oʻtishga yaqinRandal Kolo Muani Turin klubi safiga oʻtishga yaqinBugun, 15:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda