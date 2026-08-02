Asus kompaniyasi yangi VM31 kompakt mini-PK qurilmasini taqdim etdi
Asus texnologiya bozori uchun moʻljallangan yangi Asus VM31 mini-PK kompyuterini namoyish etdi. Mazkur qurilma Xitoyning yirik savdo maydonchalarida sotuvga chiqarilib, oʻzining ixcham oʻlchamlari va kundalik vazifalar uchun yetarli boʻlgan imkoniyatlari bilan texnologiya ixlosmandlarining eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi miniatyura kompyuteri 4099 yuan narxda baholangan. Ushbu narx segmentidagi qurilmalar ixcham ofis tizimlari hamda uy sharoitida oddiy multimedia vazifalarini bajarish uchun moʻljallangan boʻlib, foydalanuvchilarga joy tejash imkonini beradi.
Texnik imkoniyatlar va unumdorlikQurilma markazida AMD brendining Mendocino oilasiga mansub toʻrt yadroli Ryzen 3 30 protsessori yotadi. Mazkur chip Zen 2 arxitekturasiga tayanadi hamda ikkita hisoblash blokiga ega Radeon 610M oʻrnatilgan grafik yadrosi bilan jihozlangan boʻlib, u kundalik grafik vazifalarni muvaffaqiyatli bajaradi.
Mini-PK tizim platasiga toʻgʻridan-toʻgʻri, yaʼni raspayka qilingan holda oʻrnatilgan 8 GB hajmli LPDDR5-5500 tezkor xotirasi bilan jihozlangan. Shuningdek, kompyuterda 512 GB sigʻimli oʻrnatilgan SSD mavjud boʻlib, yagona M.2 PCIe Gen3 x2 sloti allaqachon band qilingani sababli kelgusida xotirani kengaytirish imkoniyati cheklangan.
Tarmoq imkoniyatlari va interfeyslarSimsiz ulanishlar uchun Asus VM31 qurilmasida zamonaviy Wi-Fi 6E va Bluetooth 5.2 texnologiyalarini qoʻllab-quvvatlaydigan MediaTek MT7922 adapteri oʻrnatilgan. Bu foydalanuvchilarga barqaror hamda yuqori tezlikdagi internet aloqasini taʼminlaydi.
Qurilmaning tashqi interfeyslari ham yetarli darajada boy shakllantirilgan. Old panelda ikkita USB-A, bitta USB-C porti va 3,5 millimetrli audiochiziq mavjud. Orqa panelda esa uchta USB-A, USB-C, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 videochiqishlari hamda tezligi 2,5 Gbit/s boʻlgan RJ45 tarmoq porti joylashgan.
…