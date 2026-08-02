Asus kompaniyasi yangi VM31 kompakt mini-PK qurilmasini taqdim etdi

·0·Texno
Asus kompaniyasi yangi VM31 kompakt mini-PK qurilmasini taqdim etdi

Asus texnologiya bozori uchun moʻljallangan yangi Asus VM31 mini-PK kompyuterini namoyish etdi. Mazkur qurilma Xitoyning yirik savdo maydonchalarida sotuvga chiqarilib, oʻzining ixcham oʻlchamlari va kundalik vazifalar uchun yetarli boʻlgan imkoniyatlari bilan texnologiya ixlosmandlarining eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi miniatyura kompyuteri 4099 yuan narxda baholangan. Ushbu narx segmentidagi qurilmalar ixcham ofis tizimlari hamda uy sharoitida oddiy multimedia vazifalarini bajarish uchun moʻljallangan boʻlib, foydalanuvchilarga joy tejash imkonini beradi.

Texnik imkoniyatlar va unumdorlik

Qurilma markazida AMD brendining Mendocino oilasiga mansub toʻrt yadroli Ryzen 3 30 protsessori yotadi. Mazkur chip Zen 2 arxitekturasiga tayanadi hamda ikkita hisoblash blokiga ega Radeon 610M oʻrnatilgan grafik yadrosi bilan jihozlangan boʻlib, u kundalik grafik vazifalarni muvaffaqiyatli bajaradi.

Mini-PK tizim platasiga toʻgʻridan-toʻgʻri, yaʼni raspayka qilingan holda oʻrnatilgan 8 GB hajmli LPDDR5-5500 tezkor xotirasi bilan jihozlangan. Shuningdek, kompyuterda 512 GB sigʻimli oʻrnatilgan SSD mavjud boʻlib, yagona M.2 PCIe Gen3 x2 sloti allaqachon band qilingani sababli kelgusida xotirani kengaytirish imkoniyati cheklangan.

Tarmoq imkoniyatlari va interfeyslar

Simsiz ulanishlar uchun Asus VM31 qurilmasida zamonaviy Wi-Fi 6E va Bluetooth 5.2 texnologiyalarini qoʻllab-quvvatlaydigan MediaTek MT7922 adapteri oʻrnatilgan. Bu foydalanuvchilarga barqaror hamda yuqori tezlikdagi internet aloqasini taʼminlaydi.

Qurilmaning tashqi interfeyslari ham yetarli darajada boy shakllantirilgan. Old panelda ikkita USB-A, bitta USB-C porti va 3,5 millimetrli audiochiziq mavjud. Orqa panelda esa uchta USB-A, USB-C, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 videochiqishlari hamda tezligi 2,5 Gbit/s boʻlgan RJ45 tarmoq porti joylashgan.

AsusMini-PKAMDTexnologiyalarGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Redmi K100 Pro Max flagmani: texnik xususiyatlar va test natijalariRedmi K100 Pro Max flagmani: texnik xususiyatlar va test natijalariBugun, 15:23Crussis e-Full 12.11 Pro X taqdim etildi: 12 ming yevrolik flagmanCrussis e-Full 12.11 Pro X taqdim etildi: 12 ming yevrolik flagmanBugun, 14:56Xitoyda 25 milliard dollarlik yirik atom energetikasi loyihalari boshlandiXitoyda 25 milliard dollarlik yirik atom energetikasi loyihalari boshlandiBugun, 14:21SpaceX 2026-yilda Falcon raketalarining 90-chi parvozini amalga oshirdiSpaceX 2026-yilda Falcon raketalarining 90-chi parvozini amalga oshirdiBugun, 13:57Steam statistikasida tarixiy oʻzgarishlar kuzatildiSteam statistikasida tarixiy oʻzgarishlar kuzatildiBugun, 13:28Samsung Galaxy Z Fold 8 ekranidagi asosiy muammo yana yuzaga chiqdiSamsung Galaxy Z Fold 8 ekranidagi asosiy muammo yana yuzaga chiqdiBugun, 12:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi