Aqshda qidiruvda bo‘lgan jinoyatchi Mekcikada 20 yil politsiyachi bo‘lib ishladi

·74·Dunyo
Aqshda qidiruvda bo‘lgan jinoyatchi Mekcikada 20 yil politsiyachi bo‘lib ishladi
Qisqacha

2004 yilda AQSHning Ogayo shtatidagi qotillik ishi bo'yicha qidiruvda bo'lgan Antonio Liano qariyb 20 yil o'tgach qo'lga olindi. Ma'lum bo'lishicha, u AQSHni tark etib Meksikaga qochib ketgan va u yerda politsiya xodimi sifatida faoliyat yuritib kelgan. Liano Oaxaka shtatidagi kichik shaharchalardan birida yashab, mahalliy aholi ishonchini qozongan holda huquq-tartibot tizimiga ishga kirgan. Hozirda mazkur ish yuzasidan tegishli huquqiy jarayonlar davom etmoqda.

2004 yilda AQSHning Ogayo shtatida sodir etilgan qotillik ishi bo‘yicha qidiruvda bo‘lgan shaxs qariyb 20 yil o‘tgach huquqni muhofaza qiluvchi idoralar tomonidan qo‘lga olindi. Eng hayratlanarlisi, gumonlanuvchi hibsga olingan vaqtda Meksikada politsiya xodimi sifatida faoliyat yuritib kelayotgani ma’lum bo‘ldi.

Ma’lum qilinishicha, Antonio Liano Ogayo shtatidagi barlardan birida sodir bo‘lgan janjal va uning ortidan yuz bergan qurolli to‘qnashuv oqibatida bir kishining o‘limiga aloqadorlikda ayblanib qidirilgan. Tergov organlari 2005 yilda uni hibsga olish uchun rasmiy order chiqargan. Biroq shundan so‘ng u AQSHni tark etib, Meksikaga qochib ketgan.

Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, Liano keyingi yillar davomida Meksikaning Oaxaka shtatidagi kichik shaharchalardan birida yashagan. U mahalliy aholi ishonchini qozonib, hatto politsiya xizmatiga ishga kirgan va uzoq yillar davomida huquq-tartibot tizimida faoliyat olib borgan.

Qariyb yigirma yillik qidiruvdan keyin uning shaxsi aniqlanib, huquqni muhofaza qiluvchi idoralar tomonidan qo‘lga olindi. Hozirda mazkur ish yuzasidan tegishli huquqiy jarayonlar davom etmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

8 yoshli bola "Spider-Man" ga aylanish istagida, o‘zini qora beva o‘rgimchagiga chaqtirdi8 yoshli bola "Spider-Man" ga aylanish istagida, o‘zini qora beva o‘rgimchagiga chaqtirdiBugun, 17:37Daun sindromli ilk deputat: Mar Galseran tarix yaratdiDaun sindromli ilk deputat: Mar Galseran tarix yaratdiBugun, 17:31Xitoyda ayol o‘g‘lining to‘yida kelin aslida o‘z yo‘qolgan qizi ekanini bilib qoldiXitoyda ayol o‘g‘lining to‘yida kelin aslida o‘z yo‘qolgan qizi ekanini bilib qoldiBugun, 17:23Shakira ovozini aynan takrorlaydigan gvatemalalik yigit internet yulduziga aylandi (video)Shakira ovozini aynan takrorlaydigan gvatemalalik yigit internet yulduziga aylandi (video)Bugun, 17:22Kanal panjarasida qolgan yenot so‘nggi lahzada saqlab qolindiKanal panjarasida qolgan yenot so‘nggi lahzada saqlab qolindiBugun, 17:16Sloveniya prezidenti ta’tildan qaytayotib avariyaga uchragani aytilmoqdaSloveniya prezidenti ta’tildan qaytayotib avariyaga uchragani aytilmoqdaBugun, 17:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda