Randal Kolo Muani Turin klubi safiga oʻtishga yaqin
Fransiya terma jamoasi hujumchisi Randal Kolo Muani tibbiy koʻrikdan oʻtish uchun Turinga yetib keldi. Italiyaning Yuventus klubi Pari Sen-Jermen bilan 38 million yevro miqdoridagi kafolatlangan toʻlov hamda qoʻshimcha bonuslar evaziga futbolchi transferi boʻyicha kelishuvga erishdi. Bonuslarni hisobga olgan holda ushbu transferning umumiy qiymati 50 million yevroni tashkil qilishi kutilmoqda.
Fransiya terma jamoasi hujumchisi Randal Kolo Muani tibbiy koʻrikdan oʻtish uchun Turinga yetib keldi. Football Italia xabar berishicha, Italiyaning Yuventus klubi Pari Sen-Jermen bilan 38 million yevro miqdoridagi kafolatlangan toʻlov hamda qoʻshimcha bonuslar evaziga futbolchi transferi boʻyicha kelishuvga erishgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Shanba oqshomida Turin aeroportiga kelib qoʻngan fransuz hujumchisi darhol klubning J-Medical markaziga yoʻl olgan. Mutaxassislar futbolchining jismoniy holatini har tomonlama tekshiruvdan oʻtkazishmoqda. Ushbu transferning umumiy qiymati bonuslarni hisobga olgan holda 50 million yevroni tashkil qilishi kutilmoqda.
Transfer tafsilotlari va shartnoma tuzilishiIkki Yevropa grandlari oʻrtasida uzoq davom etgan muzokaralardan soʻng Yuventus rahbariyati dastlabki ijara asosidagi rejadan voz kechib, futbolchini toʻgʻridan-toʻgʻri sotib olishga qaror qildi. Pari Sen-Jermen klubi talablarini qondirish maqsadida tomonlar 38 million yevrolik kafolatlangan summa va 12 million yevrolik qoʻshimcha bonuslar shartida kelishib olishdi.
Parij klubida oʻz oʻrnini topa olmagan va bosh murabbiy taktikasiga mos kelmagan hujumchi uchun bu transfer faoliyatida yangi sahifa ochadi. Yuventus esa yangi mavsum oldidan oʻz hujum chizigʻini yanada kuchaytirishni maqsad qilgan.
Oldingi tajriba va kelajakdagi rejalarTorinlik muxlislar Randal Kolo Muani nomiga begona emas. U avvalroq, 2024–2025-yilgi mavsumning ikkinchi yarmida Yuventus safida ijara asosida toʻp surib, A Seriyaning 16 ta uchrashuvida 8 ta gol kiritishga muvaffaq boʻlgandi. Oʻtgan mavsumda esa u Angliya Premer-ligasining Tottenxem klubida ijara huquqi asosida oʻynagan edi.
Klub rasmiylari futbolchining imkoniyatlarini uzoq vaqtdan beri kuzatib kelayotgan edi. Agar barcha tibbiy koʻriklar va rasmiy hujjatlar yakshanba kuniga qadar toʻliq rasmiylashtirilsa, Kolo Muani kechki payt jamoaning mavsumoldi yigʻini uchun tashkil etiladigan safariga yoʻl olishi mumkin. Bu esa unga yangi jamoadoshlari va murabbiylar shtabi bilan tezroq moslashish imkonini beradi.
…