Randal Kolo Muani Turin klubi safiga oʻtishga yaqin

·22·Sport
Randal Kolo Muani Turin klubi safiga oʻtishga yaqin
Qisqacha

Fransiya terma jamoasi hujumchisi Randal Kolo Muani tibbiy koʻrikdan oʻtish uchun Turinga yetib keldi. Italiyaning Yuventus klubi Pari Sen-Jermen bilan 38 million yevro miqdoridagi kafolatlangan toʻlov hamda qoʻshimcha bonuslar evaziga futbolchi transferi boʻyicha kelishuvga erishdi. Bonuslarni hisobga olgan holda ushbu transferning umumiy qiymati 50 million yevroni tashkil qilishi kutilmoqda.

Fransiya terma jamoasi hujumchisi Randal Kolo Muani tibbiy koʻrikdan oʻtish uchun Turinga yetib keldi. Football Italia xabar berishicha, Italiyaning Yuventus klubi Pari Sen-Jermen bilan 38 million yevro miqdoridagi kafolatlangan toʻlov hamda qoʻshimcha bonuslar evaziga futbolchi transferi boʻyicha kelishuvga erishgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Shanba oqshomida Turin aeroportiga kelib qoʻngan fransuz hujumchisi darhol klubning J-Medical markaziga yoʻl olgan. Mutaxassislar futbolchining jismoniy holatini har tomonlama tekshiruvdan oʻtkazishmoqda. Ushbu transferning umumiy qiymati bonuslarni hisobga olgan holda 50 million yevroni tashkil qilishi kutilmoqda.

Transfer tafsilotlari va shartnoma tuzilishi

Ikki Yevropa grandlari oʻrtasida uzoq davom etgan muzokaralardan soʻng Yuventus rahbariyati dastlabki ijara asosidagi rejadan voz kechib, futbolchini toʻgʻridan-toʻgʻri sotib olishga qaror qildi. Pari Sen-Jermen klubi talablarini qondirish maqsadida tomonlar 38 million yevrolik kafolatlangan summa va 12 million yevrolik qoʻshimcha bonuslar shartida kelishib olishdi.

Parij klubida oʻz oʻrnini topa olmagan va bosh murabbiy taktikasiga mos kelmagan hujumchi uchun bu transfer faoliyatida yangi sahifa ochadi. Yuventus esa yangi mavsum oldidan oʻz hujum chizigʻini yanada kuchaytirishni maqsad qilgan.

Oldingi tajriba va kelajakdagi rejalar

Torinlik muxlislar Randal Kolo Muani nomiga begona emas. U avvalroq, 2024–2025-yilgi mavsumning ikkinchi yarmida Yuventus safida ijara asosida toʻp surib, A Seriyaning 16 ta uchrashuvida 8 ta gol kiritishga muvaffaq boʻlgandi. Oʻtgan mavsumda esa u Angliya Premer-ligasining Tottenxem klubida ijara huquqi asosida oʻynagan edi.

Klub rasmiylari futbolchining imkoniyatlarini uzoq vaqtdan beri kuzatib kelayotgan edi. Agar barcha tibbiy koʻriklar va rasmiy hujjatlar yakshanba kuniga qadar toʻliq rasmiylashtirilsa, Kolo Muani kechki payt jamoaning mavsumoldi yigʻini uchun tashkil etiladigan safariga yoʻl olishi mumkin. Bu esa unga yangi jamoadoshlari va murabbiylar shtabi bilan tezroq moslashish imkonini beradi.

Randal Kolo MuaniYuventusPari Sen-JermenA SeriyaTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kevin De Bruyne "Galatasaray" safiga oʻtishi mumkinKevin De Bruyne "Galatasaray" safiga oʻtishi mumkinBugun, 15:36Ferran Torresning kelajagi: «Barselona»da qoladimi yoki PSJga yo‘l oladimi?Ferran Torresning kelajagi: «Barselona»da qoladimi yoki PSJga yo‘l oladimi?Bugun, 15:31Superliga: Iyul oyining eng yaxshi murabbiyi kim bo‘ladi?Superliga: Iyul oyining eng yaxshi murabbiyi kim bo‘ladi?Bugun, 15:11Denzel Dumfries Real Madrid safidagi debyuti haqida fikr bildirdiDenzel Dumfries Real Madrid safidagi debyuti haqida fikr bildirdiBugun, 14:52Josko Gvardiol: Enso Mareska Manchester Siti uchun mukammal murabbiyJosko Gvardiol: Enso Mareska Manchester Siti uchun mukammal murabbiyBugun, 14:39Hansi Flik Karim Adeyevining Barselondagi debyutini tanqid qildiHansi Flik Karim Adeyevining Barselondagi debyutini tanqid qildiBugun, 14:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda