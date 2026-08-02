Kevin De Bruyne "Galatasaray" safiga oʻtishi mumkin
Turkiyaning "Galatasaray" klubi "Napoli" yarimhimoyachisi Kevin De Bruyne'ni oʻz safiga qoʻshib olish boʻyicha jiddiy harakatlarni boshladi. 35 yoshli belgiyalik futbolchining Neapol klubidagi sport yoʻnalishidan norozi ekani va sobiq bosh murabbiy Antonio Conte bilan yuzaga kelgan taktik tushunmovchiliklar uning transfer ehtimolini oshirmoqda.
Turkiyaning "Galatasaray" klubi "Napoli" yarimhimoyachisi Kevin De Bruyne'ni oʻz safiga qoʻshib olish boʻyicha jiddiy harakatlarni boshladi. 35 yoshli belgiyalik tajribali futbolchining Italiyadagi faoliyati koʻngildagidek kechmayotgani va u Neapol klubidagi sport yoʻnalishidan norozi ekani transfer ehtimolini oshirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri tarqatgan xabarlarga koʻra, transfer boʻyicha mutaxassis Ekrem Konur turk gigantlari tajribali pleymeyerni joriy transfer oynasida Istanbulga olib kelish uchun salmoqli taklif tayyorlayotganini maʼlum qilgan. Shartnoma shartlari va moliyaviy tafsilotlar hozircha toʻliq oshkor etilmagan boʻlsa-da, Istanbul klubi bu transferni amalga oshirishga umid qilmoqda.
Italiyadagi qiyin mavsum va taktik ziddiyatlarManchester Siti klubidan erkin agent sifatida Italiyaga koʻchib oʻtgan Kevin De Bruyne uchun "Stadio Diego Armando Maradona" stadionidagi ilk mavsumi notinch kechdi. U barcha musobaqalarda atigi 21 ta uchrashuvda maydonga tushib, 5 ta gol urdi va 4 ta golli uzatmaga mualliflik qildi. Shunga qaramay, uning oʻyini turgʻun emas edi.
Futbolchining noroziligiga asosiy sabab sobiq bosh murabbiy Antonio Conte bilan yuzaga kelgan taktik tushunmovchiliklar boʻldi. Himoyaviy oʻyin uslubidan ochiqchasiga shikoyat qilgan yarimhimoyachi jamoaning 5-4-1 sxemasida harakat qilishidan noroziligini yashirmagan edi. Ochiq bayonotlar va mavsum oxirida murabbiyning ketishi klub ichidagi ziddiyatlarni yanada kuchaytirdi.
Klub rasmiylarining qatʼiy pozitsiyasiJamoatchilik orasida tarqalgan xabarlarga qaramay, "Napoli" rahbariyati vaziyatni yumshatishga harakat qilmoqda. Klub sport direktori Giovanni Manna futbolchining soʻzlarini yoqtirmagan boʻlsalar-da, uni jamoaning muhim qismi deb bilishlarini taʼkidladi.
Manna futbolchining shartnomasi borligi va u oʻz majburiyatlarini bajarishi shartligini qatʼiy qilib aytdi. Sport direktorining soʻzlariga koʻra, Kevin De Bruyne oʻzining ketishini oʻzi hal qilmaydi, u loyihaning bir qismi sifatida murabbiy ixtiyorida qolishi kerak.
Hozirgi vaqtda "Galatasaray" rahbariyati futbolchining Italiyadagi noroziligidan foydalanib qolishni maqsad qilgan. Agar tomonlar kelishuvga erishsa, yozgi transfer oynasining eng shov-shuvli oʻtishlaridan biri amalga oshishi mumkin.
…