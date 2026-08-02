Kevin De Bruyne "Galatasaray" safiga oʻtishi mumkin

·24·Sport
Kevin De Bruyne "Galatasaray" safiga oʻtishi mumkin
Qisqacha

Turkiyaning "Galatasaray" klubi "Napoli" yarimhimoyachisi Kevin De Bruyne'ni oʻz safiga qoʻshib olish boʻyicha jiddiy harakatlarni boshladi. 35 yoshli belgiyalik futbolchining Neapol klubidagi sport yoʻnalishidan norozi ekani va sobiq bosh murabbiy Antonio Conte bilan yuzaga kelgan taktik tushunmovchiliklar uning transfer ehtimolini oshirmoqda.

Turkiyaning "Galatasaray" klubi "Napoli" yarimhimoyachisi Kevin De Bruyne'ni oʻz safiga qoʻshib olish boʻyicha jiddiy harakatlarni boshladi. 35 yoshli belgiyalik tajribali futbolchining Italiyadagi faoliyati koʻngildagidek kechmayotgani va u Neapol klubidagi sport yoʻnalishidan norozi ekani transfer ehtimolini oshirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri tarqatgan xabarlarga koʻra, transfer boʻyicha mutaxassis Ekrem Konur turk gigantlari tajribali pleymeyerni joriy transfer oynasida Istanbulga olib kelish uchun salmoqli taklif tayyorlayotganini maʼlum qilgan. Shartnoma shartlari va moliyaviy tafsilotlar hozircha toʻliq oshkor etilmagan boʻlsa-da, Istanbul klubi bu transferni amalga oshirishga umid qilmoqda.

Italiyadagi qiyin mavsum va taktik ziddiyatlar

Manchester Siti klubidan erkin agent sifatida Italiyaga koʻchib oʻtgan Kevin De Bruyne uchun "Stadio Diego Armando Maradona" stadionidagi ilk mavsumi notinch kechdi. U barcha musobaqalarda atigi 21 ta uchrashuvda maydonga tushib, 5 ta gol urdi va 4 ta golli uzatmaga mualliflik qildi. Shunga qaramay, uning oʻyini turgʻun emas edi.

Futbolchining noroziligiga asosiy sabab sobiq bosh murabbiy Antonio Conte bilan yuzaga kelgan taktik tushunmovchiliklar boʻldi. Himoyaviy oʻyin uslubidan ochiqchasiga shikoyat qilgan yarimhimoyachi jamoaning 5-4-1 sxemasida harakat qilishidan noroziligini yashirmagan edi. Ochiq bayonotlar va mavsum oxirida murabbiyning ketishi klub ichidagi ziddiyatlarni yanada kuchaytirdi.

Klub rasmiylarining qatʼiy pozitsiyasi

Jamoatchilik orasida tarqalgan xabarlarga qaramay, "Napoli" rahbariyati vaziyatni yumshatishga harakat qilmoqda. Klub sport direktori Giovanni Manna futbolchining soʻzlarini yoqtirmagan boʻlsalar-da, uni jamoaning muhim qismi deb bilishlarini taʼkidladi.

Manna futbolchining shartnomasi borligi va u oʻz majburiyatlarini bajarishi shartligini qatʼiy qilib aytdi. Sport direktorining soʻzlariga koʻra, Kevin De Bruyne oʻzining ketishini oʻzi hal qilmaydi, u loyihaning bir qismi sifatida murabbiy ixtiyorida qolishi kerak.

Hozirgi vaqtda "Galatasaray" rahbariyati futbolchining Italiyadagi noroziligidan foydalanib qolishni maqsad qilgan. Agar tomonlar kelishuvga erishsa, yozgi transfer oynasining eng shov-shuvli oʻtishlaridan biri amalga oshishi mumkin.

Kevin De BruyneGalatasarayNapoliTransferA Seriya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Randal Kolo Muani Turin klubi safiga oʻtishga yaqinRandal Kolo Muani Turin klubi safiga oʻtishga yaqinBugun, 15:35Ferran Torresning kelajagi: «Barselona»da qoladimi yoki PSJga yo‘l oladimi?Ferran Torresning kelajagi: «Barselona»da qoladimi yoki PSJga yo‘l oladimi?Bugun, 15:31Superliga: Iyul oyining eng yaxshi murabbiyi kim bo‘ladi?Superliga: Iyul oyining eng yaxshi murabbiyi kim bo‘ladi?Bugun, 15:11Denzel Dumfries Real Madrid safidagi debyuti haqida fikr bildirdiDenzel Dumfries Real Madrid safidagi debyuti haqida fikr bildirdiBugun, 14:52Josko Gvardiol: Enso Mareska Manchester Siti uchun mukammal murabbiyJosko Gvardiol: Enso Mareska Manchester Siti uchun mukammal murabbiyBugun, 14:39Hansi Flik Karim Adeyevining Barselondagi debyutini tanqid qildiHansi Flik Karim Adeyevining Barselondagi debyutini tanqid qildiBugun, 14:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda