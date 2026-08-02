Ferran Torresning kelajagi: «Barselona»da qoladimi yoki PSJga yo‘l oladimi?

·23·Sport
Ferran Torresning kelajagi: «Barselona»da qoladimi yoki PSJga yo‘l oladimi?
Qisqacha

«Barselona» klubi hujumchi Ferran Torres bilan shartnomani uzaytirsa, 2022 yildagi transfer kelishuviga ko‘ra «Manchester Siti»ga 8 million yevro to‘lashi kerak bo‘ladi. Kataloniya va Parij o‘rtasidagi vaziyatda futbolchining shartnomasi bir yildan so‘ng tugaydi hamda u o‘zini yetarlicha baholanmagan deb hisoblamoqda.

«Barselona» hujumchi bilan shartnomani uzaytirmoqchi bo‘lsa, «Manchester Siti»ga 8 million yevro to‘lashi kerak. Kataloniyada noaniqlik: Ferran Torresning taqdiri qaysi klubda hal bo‘ladi? PSJdan jiddiy qiziqish va kelishuvdagi sirli bandlar ushbu maqolada.

«Barselona»da qolish yoki Parij sari yo‘l olish — Torresning faoliyatida yangi burilish arafasida. Futbolchining kelajagi qanday hal bo‘lishi maqola so‘ngida ochiladi!

Muzokaralar va shartnoma bandlari

  • «Barselona» Torres bilan shartnomani uzaytirsa, «Siti»ga 8 mln yevro to‘lashi kerak.

  • Bu band 2022 yildagi transfer kelishuvida qayd etilgan.

Kataloniya va Parij o‘rtasida

  • Torresning shartnomasi bir yildan so‘ng tugaydi.

  • Klub hujumchi uchun ustuvor vazifa emasligini ko‘rsatmoqda.

  • Torres o‘zini yetarlicha baholanmagan deb hisoblaydi.

PSJ ssenariysi

  • Parijliklar bilan muzokaralar kelasi hafta o‘tkazilishi kutilmoqda.

  • Torres Ispaniyani tark etishga tayyor.

«PSJ» futbolchi uchun asosiy raqobatchiga aylanishi mumkin.

Ferran Torresning kelajagi qaysi klubda bo‘ladi, deb o‘ylaysiz? Izohda fikringizni qoldiring va maqolani yaqinlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kevin De Bruyne "Galatasaray" safiga oʻtishi mumkinKevin De Bruyne "Galatasaray" safiga oʻtishi mumkinBugun, 15:36Randal Kolo Muani Turin klubi safiga oʻtishga yaqinRandal Kolo Muani Turin klubi safiga oʻtishga yaqinBugun, 15:35Superliga: Iyul oyining eng yaxshi murabbiyi kim bo‘ladi?Superliga: Iyul oyining eng yaxshi murabbiyi kim bo‘ladi?Bugun, 15:11Denzel Dumfries Real Madrid safidagi debyuti haqida fikr bildirdiDenzel Dumfries Real Madrid safidagi debyuti haqida fikr bildirdiBugun, 14:52Josko Gvardiol: Enso Mareska Manchester Siti uchun mukammal murabbiyJosko Gvardiol: Enso Mareska Manchester Siti uchun mukammal murabbiyBugun, 14:39Hansi Flik Karim Adeyevining Barselondagi debyutini tanqid qildiHansi Flik Karim Adeyevining Barselondagi debyutini tanqid qildiBugun, 14:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda