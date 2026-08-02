Ferran Torresning kelajagi: «Barselona»da qoladimi yoki PSJga yo‘l oladimi?
«Barselona» klubi hujumchi Ferran Torres bilan shartnomani uzaytirsa, 2022 yildagi transfer kelishuviga ko‘ra «Manchester Siti»ga 8 million yevro to‘lashi kerak bo‘ladi. Kataloniya va Parij o‘rtasidagi vaziyatda futbolchining shartnomasi bir yildan so‘ng tugaydi hamda u o‘zini yetarlicha baholanmagan deb hisoblamoqda.
«Barselona» hujumchi bilan shartnomani uzaytirmoqchi bo‘lsa, «Manchester Siti»ga 8 million yevro to‘lashi kerak. Kataloniyada noaniqlik: Ferran Torresning taqdiri qaysi klubda hal bo‘ladi? PSJdan jiddiy qiziqish va kelishuvdagi sirli bandlar ushbu maqolada.
«Barselona»da qolish yoki Parij sari yo‘l olish — Torresning faoliyatida yangi burilish arafasida. Futbolchining kelajagi qanday hal bo‘lishi maqola so‘ngida ochiladi!
Muzokaralar va shartnoma bandlari
«Barselona» Torres bilan shartnomani uzaytirsa, «Siti»ga 8 mln yevro to‘lashi kerak.
Bu band 2022 yildagi transfer kelishuvida qayd etilgan.
Kataloniya va Parij o‘rtasida
Torresning shartnomasi bir yildan so‘ng tugaydi.
Klub hujumchi uchun ustuvor vazifa emasligini ko‘rsatmoqda.
Torres o‘zini yetarlicha baholanmagan deb hisoblaydi.
PSJ ssenariysi
Parijliklar bilan muzokaralar kelasi hafta o‘tkazilishi kutilmoqda.
Torres Ispaniyani tark etishga tayyor.
«PSJ» futbolchi uchun asosiy raqobatchiga aylanishi mumkin.
Ferran Torresning kelajagi qaysi klubda bo‘ladi, deb o‘ylaysiz? Izohda fikringizni qoldiring va maqolani yaqinlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…