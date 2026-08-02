Eynshteyn nazariyasi yana tasdiqlandi: fazo-vaqt burilishi o‘lchandi

·46·Texno
Eynshteyn nazariyasi yana tasdiqlandi: fazo-vaqt burilishi o‘lchandi
Qisqacha

Xitoylik olimlar Uxan fizika va matematika institutida Albert Eynshteynning umumiy nisbiylik nazariyasini amalda eng aniq tasdiqlagan o‘lchov natijalarini e’lon qilishdi. Nature jurnalida chop etilgan tadqiqotga ko‘ra, Yer massasi fazo-vaqtni burishi rekord darajadagi yuqori aniqlikda qayd etilib, o‘lchovlardagi xatolik atigi 0,2 foizni tashkil etdi.

Xitoylik olimlar Albert Eynshteynning umumiy nisbiylik nazariyasini amalda eng aniq tasdiqlagan o‘lchov natijalarini e’lon qilishdi. Nature jurnalida chop etilgan tadqiqotga ko‘ra, Uxan fizika va matematika instituti mutaxassislari Yer massasi fazo-vaqtni qanday «burishini» rekord darajadagi yuqori aniqlikda qayd etishga muvaffaq bo‘lishdi. Ushbu yutuq zamonaviy fizika uchun muhim qadam bo‘lib, alternativ nazariyalarni cheklashga yordam beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ixbt.com ma’lumotiga ko‘ra, o‘lchovlardagi xatolik atigi 0,2 foizni tashkil etgan. Taqqoslash uchun, barcha avvalgi urinishlarda noaniqlik 10 foizgacha yetgan edi. Gap «inersial sanoq tizimlarining yetaklab ketish effekti» yoki 1918 yilda uni modellashtirgan fiziklar sharafiga atalgan «Lenze-Tirring effekti» haqida bormoqda. Mazkur hodisaga ko‘ra, obyekt qanchalik massiv bo‘lsa va qanchalik tez aylanib tursa, u atrofidagi fazoni shunchalik kuchli искажат qiladi.

Noyob sun’iy yo‘ldosh yordamidagi o‘lchovlar

Olimlar Yer kabi kichik osmon jismlarida bu juda zaif gravitatsiyaviy og‘ishlarni aniqlash uchun Italiya kosmik agentligi ishlab chiqqan LARES-2 (Laser Relativity Satellite 2) apparatidan foydalanishdi. Diametri taxminan 40 santimetr va og‘irligi 295 kilogramm bo‘lgan bu qurilma nikel-xrom qotishmasidan yasalgan sotiq shardan iborat. Uning bortida hech qanday dvigatellar, quyosh batareyalari yoki bort elektronikasi mavjud emas.

Apparatning butun sirti 303 ta burchakli qaytargichlar bilan qoplangan bo‘lib, uning og‘ir va zich tuzilishi o‘rtacha orbitadagi har qanday nometeorologik kuchlar ta’sirini minimal darajaga tushiradi. 2022 yil iyulidan 2025 yil iyunigacha yerusti stansiyalari sun’iy yo‘ldoshni lazerlar bilan nurlantirib, qaytgan yorug‘lik signallarini qayd etib keldi. Natijada olimlar 1 millimetr aniqlikdagi 200 000 ta kuzatuvdan iborat ma’lumotlar bazasini to‘plashdi.

Ma’lumotlarni tozalash va fundamental natijalar

Yer tortishish kuchi notekisligi tufayli sayyora qutblarda biroz yassilashgan bo‘lib, bu Nyuton kuchlarini yuzaga keltiradi va nisbiylik signalini yashiradi. Ushbu klassik gravitatsiyani filtrlab tashlash uchun tadqiqotchilar LARES-2 ma’lumotlarini NASA tomonidan 1976 yilda uchirilgan LAGEOS apparati ko‘rsatkichlari bilan birlashtirdilar. Ikkala sun’iy yo‘ldosh orbitalarining tekisliklari 180,01° burchak ostida farqlanib, keraksiz kuchlarni o‘zaro matematik tarzda yo‘q qilishni ta’minladi.

Qo‘shimcha to‘siq sifatida Oy va Quyosh ta’siridagi K1 suv-quruqlik ko‘tarilishi xalaqit berdi. Bu muammo vaqt yordamida hal qilindi: ko‘tarilish ta’siri 1050 kunlik presessiya siklida o‘zaro kompensatsiya qilinadi. NASAning Goddard kosmik parvozlar markazining GEODYN dasturiy ta’minoti yordamida barcha xalaqitlar tozalandi.

Tozalash jarayonidan so‘ng fiziklar Yerning o‘z o‘qi atrofida aylanishi natijasida sun’iy yo‘ldoshlar orbitasi yiliga 61,3 millisekund yoyga siljishini qayd etishdi. Olingan qiymat Eynshteyn nazariyasi bashoratlari bilan mukammal darajada mos keldi. Mualliflarning ta’kidlashicha, bu natija umumiy nisbiylik nazariyasini tasdiqlash bilan birga, uni kvant mexanikasi bilan birlashtirishga urinuvchi Chern-Simons gravitatsiyasi kabi muqobil modellarni qat’iy cheklaydi.

EynshteynFizikaFazo-vaqtAstronomiyaIlmiy tadqiqot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA astronavti MKSdan Somon yoʻlining noyob suratini qanday oldiNASA astronavti MKSdan Somon yoʻlining noyob suratini qanday oldiBugun, 17:22Florida shtati elektromobillar zaryadlash mablagʻini aerotaxilarga yoʻnaltirmoqdaFlorida shtati elektromobillar zaryadlash mablagʻini aerotaxilarga yoʻnaltirmoqdaBugun, 16:55Asus kompaniyasi yangi VM31 kompakt mini-PK qurilmasini taqdim etdiAsus kompaniyasi yangi VM31 kompakt mini-PK qurilmasini taqdim etdiBugun, 15:52Redmi K100 Pro Max flagmani: texnik xususiyatlar va test natijalariRedmi K100 Pro Max flagmani: texnik xususiyatlar va test natijalariBugun, 15:23Crussis e-Full 12.11 Pro X taqdim etildi: 12 ming yevrolik flagmanCrussis e-Full 12.11 Pro X taqdim etildi: 12 ming yevrolik flagmanBugun, 14:56Xitoyda 25 milliard dollarlik yirik atom energetikasi loyihalari boshlandiXitoyda 25 milliard dollarlik yirik atom energetikasi loyihalari boshlandiBugun, 14:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi