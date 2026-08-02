14 cho‘qqini zabt etgan mashhur alpinist qor ko‘chkisida halok bo‘ldi

·34·Dunyo
14 cho‘qqini zabt etgan mashhur alpinist qor ko‘chkisida halok bo‘ldi
Qisqacha

Dunyoning eng baland 14 ta cho‘qqisini rekord muddatda zabt etgan nepallik mashhur alpinist Nirmal Purja Pokistondagi Broad-Pik tog‘ida yuz bergan qor ko‘chkisi oqibatida hayotdan ko‘z yumdi. Elite Exped kompaniyasining ma'lum qilishicha, 43 yoshli alpinist 31 iyul kuni 8 051 metr balandlikdagi cho‘qqiga 10 kishilik guruhni boshlab chiqayotgan vaqtda fojia sodir bo‘lgan va uning o‘limi 2 avgust kuni rasman tasdiqlangan.

Dunyoning eng baland 14 ta cho‘qqisini rekord muddatda zabt etgan nepallik mashhur alpinist Nirmal Purja Pokistondagi Broad-Pik tog‘ida yuz bergan qor ko‘chkisi oqibatida hayotdan ko‘z yumdi. Fojia oqibatida u bilan birga yana to‘qqiz nafar ekspeditsiya ishtirokchisi ham halok bo‘lgan.

Alpinistning Elite Exped ekspeditsiya kompaniyasi 2 avgust kuni uning vafot etganini rasman tasdiqladi. Bayonotda qayd etilishicha, Broad-Pikda sodir bo‘lgan kuchli qor ko‘chkisi butun guruh uchun fojiali oqibatlarga sabab bo‘lgan.

Ma’lum qilinishicha, 43 yoshli Nirmal Purja 8 051 metr balandlikdagi Broad-Pik cho‘qqisiga 10 kishilik guruhni boshlab chiqayotgan vaqtda, 31 iyul kuni qor ko‘chkisi yuz bergan. Hodisadan keyin alpinistlar bedarak yo‘qolgan deb hisoblangan.

Qutqaruvchilar bir necha kun davomida qidiruv ishlarini olib bordi. Biroq yomon ob-havo, kuchli shamol va tog‘li hududning murakkabligi operatsiyani ancha qiyinlashtirdi. Keyinchalik halok bo‘lganlar orasida nepallik Pur Bahodur Gurung, amerikalik Mallori Geys va ummonlik Nadhira al-Harsiy ham borligi ma’lum bo‘ldi.

Nirmal Purja butun dunyoga 2019 yili mashhur bo‘lgan. U Yer yuzidagi 8 ming metrdan baland barcha 14 ta cho‘qqini atigi 189 kunda zabt etib, jahon rekordini o‘rnatgan edi. Bu ulkan yutuq keyinchalik Netflix tomonidan suratga olingan «14 Peaks: Nothing Is Impossible» hujjatli filmi orqali yanada keng ommaga tanilgan.

Mutaxassislar Broad-Pikni Pokistondagi eng xavfli va texnik jihatdan murakkab tog‘lardan biri deb hisoblaydi. Balandlik, keskin iqlim va kutilmagan qor ko‘chkilari bu yerdagi ekspeditsiyalarni doimo katta xavf ostida qoldiradi.

Nepal hukumati va alpinizm jamoatchiligi Nirmal Purjaning vafotini katta yo‘qotish sifatida baholadi. Uning jasorati, rekordlari va tog‘ sportini rivojlantirishga qo‘shgan hissasi uzoq yillar davomida esda qolishi ta’kidlanmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nyu-Yorkda aniqlangan xavfli kana virusi olimlarni xavotirga soldiNyu-Yorkda aniqlangan xavfli kana virusi olimlarni xavotirga soldiBugun, 15:41Ronaldu va Jorjina to‘yi: mehmonxonada sirli tayyorgarlik...Ronaldu va Jorjina to‘yi: mehmonxonada sirli tayyorgarlik...Bugun, 15:16El-Nino xavfi: Akulalar yangi hududlarga bostirib kelmoqdaEl-Nino xavfi: Akulalar yangi hududlarga bostirib kelmoqdaBugun, 13:09Avstraliyada 150 yil avval olingan kitob yana kutubxonaga qaytdiAvstraliyada 150 yil avval olingan kitob yana kutubxonaga qaytdiBugun, 12:55Moskvada katta portlash: generalning tug‘ilgan kunida nima sodir bo‘ldi?Moskvada katta portlash: generalning tug‘ilgan kunida nima sodir bo‘ldi?Bugun, 12:31Marokashlik futbolchi qizning fojiali o‘limi: migratsiya inqirozi davom etmoqdaMarokashlik futbolchi qizning fojiali o‘limi: migratsiya inqirozi davom etmoqdaBugun, 12:08
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda