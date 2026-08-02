14 cho‘qqini zabt etgan mashhur alpinist qor ko‘chkisida halok bo‘ldi
Dunyoning eng baland 14 ta cho‘qqisini rekord muddatda zabt etgan nepallik mashhur alpinist Nirmal Purja Pokistondagi Broad-Pik tog‘ida yuz bergan qor ko‘chkisi oqibatida hayotdan ko‘z yumdi. Elite Exped kompaniyasining ma'lum qilishicha, 43 yoshli alpinist 31 iyul kuni 8 051 metr balandlikdagi cho‘qqiga 10 kishilik guruhni boshlab chiqayotgan vaqtda fojia sodir bo‘lgan va uning o‘limi 2 avgust kuni rasman tasdiqlangan.
Dunyoning eng baland 14 ta cho‘qqisini rekord muddatda zabt etgan nepallik mashhur alpinist Nirmal Purja Pokistondagi Broad-Pik tog‘ida yuz bergan qor ko‘chkisi oqibatida hayotdan ko‘z yumdi. Fojia oqibatida u bilan birga yana to‘qqiz nafar ekspeditsiya ishtirokchisi ham halok bo‘lgan.
Alpinistning Elite Exped ekspeditsiya kompaniyasi 2 avgust kuni uning vafot etganini rasman tasdiqladi. Bayonotda qayd etilishicha, Broad-Pikda sodir bo‘lgan kuchli qor ko‘chkisi butun guruh uchun fojiali oqibatlarga sabab bo‘lgan.
Ma’lum qilinishicha, 43 yoshli Nirmal Purja 8 051 metr balandlikdagi Broad-Pik cho‘qqisiga 10 kishilik guruhni boshlab chiqayotgan vaqtda, 31 iyul kuni qor ko‘chkisi yuz bergan. Hodisadan keyin alpinistlar bedarak yo‘qolgan deb hisoblangan.
Qutqaruvchilar bir necha kun davomida qidiruv ishlarini olib bordi. Biroq yomon ob-havo, kuchli shamol va tog‘li hududning murakkabligi operatsiyani ancha qiyinlashtirdi. Keyinchalik halok bo‘lganlar orasida nepallik Pur Bahodur Gurung, amerikalik Mallori Geys va ummonlik Nadhira al-Harsiy ham borligi ma’lum bo‘ldi.
Nirmal Purja butun dunyoga 2019 yili mashhur bo‘lgan. U Yer yuzidagi 8 ming metrdan baland barcha 14 ta cho‘qqini atigi 189 kunda zabt etib, jahon rekordini o‘rnatgan edi. Bu ulkan yutuq keyinchalik Netflix tomonidan suratga olingan «14 Peaks: Nothing Is Impossible» hujjatli filmi orqali yanada keng ommaga tanilgan.
Mutaxassislar Broad-Pikni Pokistondagi eng xavfli va texnik jihatdan murakkab tog‘lardan biri deb hisoblaydi. Balandlik, keskin iqlim va kutilmagan qor ko‘chkilari bu yerdagi ekspeditsiyalarni doimo katta xavf ostida qoldiradi.
Nepal hukumati va alpinizm jamoatchiligi Nirmal Purjaning vafotini katta yo‘qotish sifatida baholadi. Uning jasorati, rekordlari va tog‘ sportini rivojlantirishga qo‘shgan hissasi uzoq yillar davomida esda qolishi ta’kidlanmoqda.
…