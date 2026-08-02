Nyu-Yorkda aniqlangan xavfli kana virusi olimlarni xavotirga soldi

·43·Dunyo
Nyu-Yorkda aniqlangan xavfli kana virusi olimlarni xavotirga soldi
Qisqacha

AQSHning Nyu-York shtatida birinchi marta kana orqali yuquvchi xavfli Burbon virusi qayd etildi. Stouni-Bruk tibbiyot markazi olimlarining ta'kidlashicha, ushbu infeksiyaga qarshi na vaksina, na maxsus davolash usuli mavjud bo'lib, uni erta bosqichda aniqlash juda qiyin. Virus "yolg'iz yulduz" deb nomlangan kana turi orqali tarqaladi va uning asosiy belgilari isitma, holsizlik, bosh hamda mushak og'rig'i, terida toshmalar hamda ko'ngil aynishidan iborat.

AQSHning Nyu-York shtatida ilk marta kana orqali yuqadigan xavfli Burbon virusi qayd etildi. Mutaxassislar bu virusni erta bosqichda aniqlash juda qiyinligini ta’kidlab, hozircha unga qarshi na samarali vaksina, na maxsus davolash usuli mavjudligini bildirdi.

Stouni-Bruk tibbiyot markazi olimlari olib borgan tadqiqotlarga ko‘ra, virus “yolg‘iz yulduz” (Lone Star Tick) nomi bilan tanilgan kana turi orqali tarqaladi. Ushbu kana urg‘ochisining orqa qismidagi yulduzsimon oq dog‘ tufayli shunday nom olgan.

Tadqiqotchilarning fikricha, yoz mavsumida kanalar faolligi ortishi bilan virusning tarqalish xavfi ham oshishi mumkin. Shu bois kelgusida kasallikni o‘z vaqtida aniqlash yanada murakkablashishi ehtimoldan xoli emas.

Burbon virusi birinchi marta 2014 yilda AQSHning Kanzas shtatidagi Burbon okrugida aniqlangan. O‘sha paytda virus yuqtirgan ilk bemor vafot etgan. Shundan buyon ushbu infeksiya bilan bog‘liq kamida ikki o‘lim holati rasman tasdiqlangan. Olimlar esa aniqlanmay qolgan boshqa holatlar ham bo‘lishi mumkinligini istisno etmayapti.

Shifokorlarning ta’kidlashicha, Burbon virusining asosiy belgilari isitma, kuchli holsizlik, bosh va mushak og‘rig‘i, terida toshmalar hamda ko‘ngil aynishi bilan namoyon bo‘ladi. Biroq bu alomatlar kana orqali yuqadigan boshqa kasalliklarga juda o‘xshash bo‘lgani uchun bemorlarga ba’zan noto‘g‘ri tashxis qo‘yilishi mumkin.

Stouni-Bruk tibbiyot markazi professori Luis Markosning aytishicha, Nyu-York va AQSHning shimoli-sharqiy hududlarida mazkur kana turi keng tarqalgan. Shuning uchun shifokorlar kana chaqqan bemorlarni tekshirishda Burbon virusi ehtimolini ham hisobga olishi lozim.

Mutaxassislar virusni barvaqt aniqlash uchun epidemiologik kuzatuvlarni kuchaytirish va laboratoriya diagnostikasini yanada takomillashtirish zarurligini ta’kidlamoqda.

AQSH Kasalliklarni nazorat qilish va oldini olish markazlari (CDC) ma’lumotlariga ko‘ra, “yolg‘iz yulduz” kanalari mamlakatning shimoli-sharqiy, janubiy va markaziy hududlarida keng tarqalgan. Shu bilan birga, mutaxassislar Burbon virusi og‘ir asoratlarga olib kelishi mumkin bo‘lsa-da, uning odamlarda qayd etilishi hozircha juda kam uchrayotganini ham qayd etmoqda.

New YorkUSAStony Brook UniversityKansasCenters for Disease Control and Prevention
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

14 cho‘qqini zabt etgan mashhur alpinist qor ko‘chkisida halok bo‘ldi14 cho‘qqini zabt etgan mashhur alpinist qor ko‘chkisida halok bo‘ldiBugun, 15:42Ronaldu va Jorjina to‘yi: mehmonxonada sirli tayyorgarlik...Ronaldu va Jorjina to‘yi: mehmonxonada sirli tayyorgarlik...Bugun, 15:16El-Nino xavfi: Akulalar yangi hududlarga bostirib kelmoqdaEl-Nino xavfi: Akulalar yangi hududlarga bostirib kelmoqdaBugun, 13:09Avstraliyada 150 yil avval olingan kitob yana kutubxonaga qaytdiAvstraliyada 150 yil avval olingan kitob yana kutubxonaga qaytdiBugun, 12:55Moskvada katta portlash: generalning tug‘ilgan kunida nima sodir bo‘ldi?Moskvada katta portlash: generalning tug‘ilgan kunida nima sodir bo‘ldi?Bugun, 12:31Marokashlik futbolchi qizning fojiali o‘limi: migratsiya inqirozi davom etmoqdaMarokashlik futbolchi qizning fojiali o‘limi: migratsiya inqirozi davom etmoqdaBugun, 12:08
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda