Siril Gan Aleks Pereyrani mag‘lub etib, chempionlik kamarini qo‘lga kiritdi
AQSH poytaxti Vashington shahrida aralash yakkakurash olamining yillardan buyon eng ko‘p intiqlik bilan kutilgan «UFC White House» super-turniri qizg‘in davom etmoqda. Mazkur nufuzli sport kechasi o‘zining dahshatli to‘qnashuvlari bilan millionlab muxlislarga unutilmas hayajonli daqiqalarni taqdim etdi. Musobaqaning eng intiqlik bilan kutilgan ikkinchi markaziy jangida (co-main event) ikki vazn toifasida sobiq UFC qiroli, braziliyalik fenomen Aleks Pereyra hamda fransiyalik mahoratli va tezkor gigant Siril Gan o‘zaro to‘qnash kelishdi. Oktagonda superog‘ir vazn toifasining vaqtinchalik chempionlik kamari tikilgan edi.
Har ikki yengilmas toifa vakillarining jangi dastlabki soniyalardanoq zaldagi muhitni haddan tashqari qizdirib yubordi.
Ikkinchi raunddagi kutilmagan shiddat va dahshatli seriya
Rasmiy qoidalarga ko‘ra 5 raund etib belgilangan ushbu unvon bahsi muxlislar kutganidan ancha tezroq va muddatidan ilgari yakun topdi. Birinchi raundda har ikki sportchi bir-birlarini masofadan turib kuchli zarbalar bilan sinovdan o‘tkazishgan bo‘lsa, ikkinchi raundga kelib fransiyalik «Epik jangchi» (Siril Gan) haqiqiy taktik hujumga o‘tdi.
Bahsning ikkinchi raundi davom etayotgan bir pallada, Siril Gan oktagon burchagida Pereyrani qisib qo‘yishga muvaffaq bo‘ldi. U tomondan yo‘llangan kuchli, aniq va shiddatli ketma-ket zarbalar seriyasi Aleks Pereyrani og‘ir ahvolga solib, muvozanatdan butkul chiqardi. Braziliyalik yulduzning himoyasiz qolgani va zarbalarni o‘tkazib yuborayotganini ko‘rgan referi, sportchining sog‘lig‘ini asrash maqsadida bahsni zudlik bilan to‘xtatdi hamda texnik nokaut (TKO) qayd etdi.
Quyidagi rasmiy MMA tahlili jadvali orqali «UFC White House» turnirining ushbu unvon jangi tafsilotlari va qayd etilgan natijalar bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Musobaqa o‘tgan shahar va turnir
Jangning turnirdagi maqomi
Tikilgan rasmiy unvon va kamar
G‘alaba qozongan fransiyalik yulduz
Mag‘lubiyatga uchragan ko‘p vazn chempioni
Jang yakunlangan raund va usul
Vashington
(«UFC White House»)
Co-main event
(Ikkinchi markaziy bahs)
Og‘ir vazn toifasida
Vaqtinchalik chempionlik kamari
Siril Gan
(Yangi vaqtinchalik qirol)
Aleks Pereyra
2-raund, Texnik nokaut
(Muddatidan oldin)
Siril Gan — og‘ir vaznning yangi yetakchisi!
Shu tariqa, fransiyalik Siril Gan oktagonda haqiqiy matonat va taktik ustunlik namoyish etib, og‘ir vazn toifasida UFCning vaqtinchalik yangi chempionlik kamari sohibiga aylandi. Bu g‘alaba Gan uchun faoliyatida yangi sahifa ochib, uni vaznning mutlaq chempioni bilan to‘qnashish uchun birinchi raqamli da’vogarga aylantiradi. O‘z navbatida, bir necha vazn toifalarida zafar quchib kelgan Aleks Pereyra uchun bu og‘ir vazndagi yurishida o‘ta alamli to‘xtash bo‘ldi. Vashingtondagi ushbu uzoq kutilgan turnir o‘zining kutilmagan dramalari bilan davom etmoqda.
UFC oktagonlaridagi eng shov-shuvli chempionlik bahslari, yangi kamar sohiblarining mahorat maktabi, sport dunyosining eng qaynoq markazlaridan eksklyuziv ma’lumotlar va eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…