Siril Gan Aleks Pereyrani mag‘lub etib, chempionlik kamarini qo‘lga kiritdi

·9·Sport
Siril Gan Aleks Pereyrani mag‘lub etib, chempionlik kamarini qo‘lga kiritdi

AQSH poytaxti Vashington shahrida aralash yakkakurash olamining yillardan buyon eng ko‘p intiqlik bilan kutilgan «UFC White House» super-turniri qizg‘in davom etmoqda. Mazkur nufuzli sport kechasi o‘zining dahshatli to‘qnashuvlari bilan millionlab muxlislarga unutilmas hayajonli daqiqalarni taqdim etdi. Musobaqaning eng intiqlik bilan kutilgan ikkinchi markaziy jangida (co-main event) ikki vazn toifasida sobiq UFC qiroli, braziliyalik fenomen Aleks Pereyra hamda fransiyalik mahoratli va tezkor gigant Siril Gan o‘zaro to‘qnash kelishdi. Oktagonda superog‘ir vazn toifasining vaqtinchalik chempionlik kamari tikilgan edi.

Har ikki yengilmas toifa vakillarining jangi dastlabki soniyalardanoq zaldagi muhitni haddan tashqari qizdirib yubordi.

Ikkinchi raunddagi kutilmagan shiddat va dahshatli seriya

Rasmiy qoidalarga ko‘ra 5 raund etib belgilangan ushbu unvon bahsi muxlislar kutganidan ancha tezroq va muddatidan ilgari yakun topdi. Birinchi raundda har ikki sportchi bir-birlarini masofadan turib kuchli zarbalar bilan sinovdan o‘tkazishgan bo‘lsa, ikkinchi raundga kelib fransiyalik «Epik jangchi» (Siril Gan) haqiqiy taktik hujumga o‘tdi.

Bahsning ikkinchi raundi davom etayotgan bir pallada, Siril Gan oktagon burchagida Pereyrani qisib qo‘yishga muvaffaq bo‘ldi. U tomondan yo‘llangan kuchli, aniq va shiddatli ketma-ket zarbalar seriyasi Aleks Pereyrani og‘ir ahvolga solib, muvozanatdan butkul chiqardi. Braziliyalik yulduzning himoyasiz qolgani va zarbalarni o‘tkazib yuborayotganini ko‘rgan referi, sportchining sog‘lig‘ini asrash maqsadida bahsni zudlik bilan to‘xtatdi hamda texnik nokaut (TKO) qayd etdi.

Quyidagi rasmiy MMA tahlili jadvali orqali «UFC White House» turnirining ushbu unvon jangi tafsilotlari va qayd etilgan natijalar bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Musobaqa o‘tgan shahar va turnir

Jangning turnirdagi maqomi

Tikilgan rasmiy unvon va kamar

G‘alaba qozongan fransiyalik yulduz

Mag‘lubiyatga uchragan ko‘p vazn chempioni

Jang yakunlangan raund va usul

Vashington


(«UFC White House»)

Co-main event


(Ikkinchi markaziy bahs)

Og‘ir vazn toifasida


Vaqtinchalik chempionlik kamari

Siril Gan


(Yangi vaqtinchalik qirol)

Aleks Pereyra

2-raund, Texnik nokaut


(Muddatidan oldin)

Siril Gan — og‘ir vaznning yangi yetakchisi!

Shu tariqa, fransiyalik Siril Gan oktagonda haqiqiy matonat va taktik ustunlik namoyish etib, og‘ir vazn toifasida UFCning vaqtinchalik yangi chempionlik kamari sohibiga aylandi. Bu g‘alaba Gan uchun faoliyatida yangi sahifa ochib, uni vaznning mutlaq chempioni bilan to‘qnashish uchun birinchi raqamli da’vogarga aylantiradi. O‘z navbatida, bir necha vazn toifalarida zafar quchib kelgan Aleks Pereyra uchun bu og‘ir vazndagi yurishida o‘ta alamli to‘xtash bo‘ldi. Vashingtondagi ushbu uzoq kutilgan turnir o‘zining kutilmagan dramalari bilan davom etmoqda.

UFC oktagonlaridagi eng shov-shuvli chempionlik bahslari, yangi kamar sohiblarining mahorat maktabi, sport dunyosining eng qaynoq markazlaridan eksklyuziv ma’lumotlar va eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Cyril GaneAlex PereiraUFCVashingtonAQSH
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Josh Xokit ikkinchi raundda Derrik Lyuisni nokautga uchratdiJosh Xokit ikkinchi raundda Derrik Lyuisni nokautga uchratdiBugun, 04:16Shon O'Melli ikkinchi raundda Aymann Zaxabini nokautga uchratdiShon O'Melli ikkinchi raundda Aymann Zaxabini nokautga uchratdiBugun, 04:10Maurisio Ruffi birinchi raunddayoq Maykl Chendlerni nokautga uchratdiMaurisio Ruffi birinchi raunddayoq Maykl Chendlerni nokautga uchratdiBugun, 02:33O‘zbekiston va bir qator davlatlar UYEFA prezidentining bayonotiga qat’iy raddiya berdiO‘zbekiston va bir qator davlatlar UYEFA prezidentining bayonotiga qat’iy raddiya berdiBugun, 02:26Jahon chempionatida bugun to‘rtta qiziq o‘yin o‘tkaziladiJahon chempionatida bugun to‘rtta qiziq o‘yin o‘tkaziladiBugun, 02:16Iliya Topuriya Islam Maxachevga qarshi jang uchun necha million so‘ragan edi?Iliya Topuriya Islam Maxachevga qarshi jang uchun necha million so‘ragan edi?Bugun, 02:07
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?