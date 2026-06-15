Getji Topuriyani texnik nokautga uchratib, shov-shuvli g‘alaba qozondi!
AQSH poytaxti Vashington shahrida sport olamining uzoq kutilgan va eng yirik voqealaridan biri bo‘lmish «UFC Oq uy» super-turniri o‘z yakuniga yetdi. Aralash yakkakurash ixlosmandlarini bir necha oylardan buyon hayajonda ushlab turgan ushbu tarixiy sport kechasining markaziy jangi haqiqiy drama va kutilmagan natija bilan MMA yilnomasiga muhrlandi. Yengil vazn toifasining amaldagi chempioni, mag‘lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan ispaniyalik Iliya Topuriya hamda ushbu divizionning eng xavfli va jangovar yulduzi, amerikalik Jastin Getji o‘zaro oktagonda to‘qnash kelishdi.
Har ikki yengilmas toifa vakillarining buyuk to‘qnashuvi dastlabki soniyalardanoq maydonda haqiqiy urush muhitini yuzaga keltirdi.
Oktagondagi haqiqiy qirg‘inbarot va to‘rtinchi raunddagi taqdir
Rasmiy nizomga ko‘ra 5 raund etib belgilangan ushbu chempionlik jangi qonli va shiddatli zarbalar ostida kechdi. Ilk daqiqalardan boshlab Jastin Getji o‘zining an’anaviy bosim o‘tkazish va kuchli zarbalar yo‘llash uslubini ishga soldi. Amaldagi chempion Iliya Topuriya raqibiga munosib qarshilik ko‘rsatishga harakat qilgan bo‘lsa-da, amerikalik «Halokatli jangchi»ning dahshatli kombinatsiyalari qarshisida og‘ir ahvolga tushib qoldi.
To‘rt raund davomida oktagon ichida kechgan shiddatli kurash davomida Iliya Topuriya o‘z sog‘lig‘i uchun o‘ta xavfli bo‘lgan juda ko‘plab og‘ir va dahshatli zarbalarni o‘tkazib yubordi. To‘rtinchi raund yakunlanib, sportchilar o‘z burchaklariga yo‘l olishganda, vaziyatga rasmiy tibbiyot xodimlari aralashishga majbur bo‘lishdi. Ispaniyalik chempionning olgan jarohatlarini sinchkovlik bilan tekshirgan shifokorlar, uning sog‘lig‘ini xavf ostiga qo‘ymaslik maqsadida, 5-raund oldidan bahsni davom ettirishga qat’iyan ruxsat berishmadi.
Quyidagi rasmiy MMA tahlili jadvali orqali «UFC Oq uy» turnirining ushbu markaziy jangi tafsilotlari va qayd etilgan natijalar bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Musobaqa va bahs maqomi
Vazn toifasi va yo‘nalishi
G‘alaba qozongan amerikalik yulduz
Mag‘lub bo‘lgan amaldagi vazn qiroli
Jang to‘xtatilgan vaqt va usul
Qaror qabul qilgan mas’ul shaxslar
UFC Oq uy (Vashington)
(Markaziy bosh bahs)
Yengil vazn toifasi
(Chempionlik jangi)
Jastin Getji
(Yangi zafar sohibi)
Iliya Topuriya
(«El Matador»)
4-raunddan so‘ng, Texnik nokaut
Rasmiy tibbiyot shifokorlari
(Taqiq qo‘yildi)
Getji — yangi zafar cho‘qqisida!
Shu tariqa, referi bahsni muddatidan ilgari to‘xtatib, texnik nokaut (TKO) qayd etdi va Jastin Getji ushbu shov-shuvli va tarixiy g‘alabaning mutlaq sohibiga aylandi. Bu muvaffaqiyat Getji faoliyatini yanada yuksak cho‘qqiga olib chiqishi shubhasiz. O‘z navbatida, shu vaqtgacha oktagonda mag‘lubiyat ko‘rmay kelayotgan Iliya Topuriya uchun bu shifokorlar tomonidan qo‘yilgan taqiq sababli qabul qilingan ilk alamli va og‘ir mag‘lubiyat bo‘ldi. Vashington mezbonlik qilgan ushbu uzoq kutilgan turnir o‘zining kutilmagan dramasi bilan yakun topdi.
UFC oktagonlaridagi eng shov-shuvli chempionlik to‘qnashuvlari, sportchilarning ring ortidagi sirlari, dunyo sportining eng qaynoq markazlaridan eksklyuziv ma’lumotlar va eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…