Getji Topuriyani texnik nokautga uchratib, shov-shuvli g‘alaba qozondi!

·10·Sport
Getji Topuriyani texnik nokautga uchratib, shov-shuvli g‘alaba qozondi!

AQSH poytaxti Vashington shahrida sport olamining uzoq kutilgan va eng yirik voqealaridan biri bo‘lmish «UFC Oq uy» super-turniri o‘z yakuniga yetdi. Aralash yakkakurash ixlosmandlarini bir necha oylardan buyon hayajonda ushlab turgan ushbu tarixiy sport kechasining markaziy jangi haqiqiy drama va kutilmagan natija bilan MMA yilnomasiga muhrlandi. Yengil vazn toifasining amaldagi chempioni, mag‘lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan ispaniyalik Iliya Topuriya hamda ushbu divizionning eng xavfli va jangovar yulduzi, amerikalik Jastin Getji o‘zaro oktagonda to‘qnash kelishdi.

Har ikki yengilmas toifa vakillarining buyuk to‘qnashuvi dastlabki soniyalardanoq maydonda haqiqiy urush muhitini yuzaga keltirdi.

Oktagondagi haqiqiy qirg‘inbarot va to‘rtinchi raunddagi taqdir

Rasmiy nizomga ko‘ra 5 raund etib belgilangan ushbu chempionlik jangi qonli va shiddatli zarbalar ostida kechdi. Ilk daqiqalardan boshlab Jastin Getji o‘zining an’anaviy bosim o‘tkazish va kuchli zarbalar yo‘llash uslubini ishga soldi. Amaldagi chempion Iliya Topuriya raqibiga munosib qarshilik ko‘rsatishga harakat qilgan bo‘lsa-da, amerikalik «Halokatli jangchi»ning dahshatli kombinatsiyalari qarshisida og‘ir ahvolga tushib qoldi.

To‘rt raund davomida oktagon ichida kechgan shiddatli kurash davomida Iliya Topuriya o‘z sog‘lig‘i uchun o‘ta xavfli bo‘lgan juda ko‘plab og‘ir va dahshatli zarbalarni o‘tkazib yubordi. To‘rtinchi raund yakunlanib, sportchilar o‘z burchaklariga yo‘l olishganda, vaziyatga rasmiy tibbiyot xodimlari aralashishga majbur bo‘lishdi. Ispaniyalik chempionning olgan jarohatlarini sinchkovlik bilan tekshirgan shifokorlar, uning sog‘lig‘ini xavf ostiga qo‘ymaslik maqsadida, 5-raund oldidan bahsni davom ettirishga qat’iyan ruxsat berishmadi.

Quyidagi rasmiy MMA tahlili jadvali orqali «UFC Oq uy» turnirining ushbu markaziy jangi tafsilotlari va qayd etilgan natijalar bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Musobaqa va bahs maqomi

Vazn toifasi va yo‘nalishi

G‘alaba qozongan amerikalik yulduz

Mag‘lub bo‘lgan amaldagi vazn qiroli

Jang to‘xtatilgan vaqt va usul

Qaror qabul qilgan mas’ul shaxslar

UFC Oq uy (Vashington)


(Markaziy bosh bahs)

Yengil vazn toifasi


(Chempionlik jangi)

Jastin Getji


(Yangi zafar sohibi)

Iliya Topuriya


(«El Matador»)

4-raunddan so‘ng, Texnik nokaut

Rasmiy tibbiyot shifokorlari


(Taqiq qo‘yildi)

Getji — yangi zafar cho‘qqisida!

Shu tariqa, referi bahsni muddatidan ilgari to‘xtatib, texnik nokaut (TKO) qayd etdi va Jastin Getji ushbu shov-shuvli va tarixiy g‘alabaning mutlaq sohibiga aylandi. Bu muvaffaqiyat Getji faoliyatini yanada yuksak cho‘qqiga olib chiqishi shubhasiz. O‘z navbatida, shu vaqtgacha oktagonda mag‘lubiyat ko‘rmay kelayotgan Iliya Topuriya uchun bu shifokorlar tomonidan qo‘yilgan taqiq sababli qabul qilingan ilk alamli va og‘ir mag‘lubiyat bo‘ldi. Vashington mezbonlik qilgan ushbu uzoq kutilgan turnir o‘zining kutilmagan dramasi bilan yakun topdi.

UFC oktagonlaridagi eng shov-shuvli chempionlik to‘qnashuvlari, sportchilarning ring ortidagi sirlari, dunyo sportining eng qaynoq markazlaridan eksklyuziv ma’lumotlar va eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Justin GaethjeIlya TopuriaUFCVashingtonIspaniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Siril Gan Aleks Pereyrani mag‘lub etib, chempionlik kamarini qo‘lga kiritdiSiril Gan Aleks Pereyrani mag‘lub etib, chempionlik kamarini qo‘lga kiritdiBugun, 04:25Josh Xokit ikkinchi raundda Derrik Lyuisni nokautga uchratdiJosh Xokit ikkinchi raundda Derrik Lyuisni nokautga uchratdiBugun, 04:16Shon O'Melli ikkinchi raundda Aymann Zaxabini nokautga uchratdiShon O'Melli ikkinchi raundda Aymann Zaxabini nokautga uchratdiBugun, 04:10Maurisio Ruffi birinchi raunddayoq Maykl Chendlerni nokautga uchratdiMaurisio Ruffi birinchi raunddayoq Maykl Chendlerni nokautga uchratdiBugun, 02:33O‘zbekiston va bir qator davlatlar UYEFA prezidentining bayonotiga qat’iy raddiya berdiO‘zbekiston va bir qator davlatlar UYEFA prezidentining bayonotiga qat’iy raddiya berdiBugun, 02:26Jahon chempionatida bugun to‘rtta qiziq o‘yin o‘tkaziladiJahon chempionatida bugun to‘rtta qiziq o‘yin o‘tkaziladiBugun, 02:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?