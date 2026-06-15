Abbosbek Fayzullayev Ronalduga qarshi o‘ynash orzusi haqida gapirdi
O‘zbekiston milliy terma jamoasining hujumkor futbolchisi Abbosbek Fayzullayev “Jahon chempionati-2026” guruh bosqichida Portugaliyaga qarshi o‘yin oldidan o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi. “Sport-Ekspress” nashriga bergan intervyusida yosh yulduz Krishtianu Ronaldu, Portugaliyaning kuchli jihatlari va bolalikdan orzu qilgan katta sahna haqida gapirdi.
O‘zbekiston milliy terma jamoasi uchun bu mundial tarixiy ahamiyatga ega. Fabio Kannavaro shogirdlari ilk bor Jahon chempionati final bosqichida ishtirok etmoqda va guruhdagi eng katta sinovlardan biri aynan Portugaliyaga qarshi bahs bo‘ladi. Bu uchrashuvda Abbosbek Fayzullayev uchun alohida hissiyotlar bor — u futbol tarixidagi eng buyuk o‘yinchilardan biri Krishtianu Ronalduga qarshi maydonga tushishi mumkin.
Jurnalist Abbosbekdan hozirgi Portugaliya Ronaldu bilan kuchlimi yoki usizmi, deb so‘radi. Fayzullayev bu savolga juda mulohazali javob berdi. Uning fikricha, pressing nuqtayi nazaridan Portugaliya Krishtianusiz faolroq ko‘rinishi mumkin, ammo Ronaldu maydonda bo‘lganda jamoa ruhan kuchayadi.
“Balki pressing nuqtayi nazaridan Ronaldusiz kuchliroqdir. Ammo Krishtianu maydonda bo‘lganda jamoaga ishonch bag‘ishlaydi. U istalgan vaqtda o‘yin taqdirini hal qilishi mumkin”, — dedi Fayzullayev.
Bu fikrda katta ma’no bor. Ronaldu 40 yoshga yaqinlashgan bo‘lsa ham, uning maydondagi ta’siri hali ham juda katta. U nafaqat gol ura oladigan hujumchi, balki jamoadoshlariga ruhiy kuch beradigan yetakchi hamdir. Katta turnirlarda bunday futbolchilarning bir lahzada o‘yin taqdirini o‘zgartirib yuborishi ko‘p bor isbotlangan.
Abbosbek ham Krishtianuga shu jihatdan baho berdi. U portugaliyalik yulduzni futbol tarixidagi eng buyuk futbolchilardan biri deb atadi va Ronaldu hali ham hal qiluvchi rolni bajara olishiga shubha yo‘qligini ta’kidladi.
“Krishtianu futbol tarixidagi eng buyuk futbolchilardan biri va hali ham maydonda hal qiluvchi rol o‘ynay olishiga shubha yo‘q”, — dedi u.
Fayzullayevdan Ronalduga qarshi maydonga tushish lahzasini kutyapsizmi, deb so‘ralganda, u buni juda katta intiqlik bilan kutayotganini aytdi. Abbosbekning so‘zlariga ko‘ra, u bolaligidan Krishtianining o‘yinlarini televizor orqali tomosha qilib, bir kun kelib unga qarshi o‘ynashni orzu qilgan.
“Albatta, juda-juda intizorlik bilan kutyapman. Televizor orqali uning o‘yinlarini tomosha qilarkanman, har doim shuni orzu qilganman”, — dedi O‘zbekiston terma jamoasi futbolchisi.
Bu so‘zlar har bir muxlisga tanish hissiyotni eslatadi. Kecha televizor orqali dunyo yulduzlarini kuzatgan yosh futbolchi bugun Jahon chempionatida ularga qarshi maydonga tushish arafasida. Bu nafaqat Abbosbekning shaxsiy orzusi, balki butun o‘zbek futboli qanday bosqichga ko‘tarilganining yorqin belgisidir.
Qiziq jihati, Fayzullayev o‘zini Lionel Messi muxlisi deb atadi. Ammo shu bilan birga, Ronalduga ham katta hurmat bilan qaraydi. Uning fikricha, Krishtianuga qarshi o‘ynash — har qanday futbolchi uchun katta orzu.
“Men o‘zim Lionel Messining muxlisiman, ammo Krishtianu ham menga juda yoqadi. Unga qarshi o‘ynash — albatta, katta orzu”, — dedi Abbosbek.
Bu javob Fayzullayevning samimiyligini ko‘rsatadi. Futbolda Messi va Ronaldu haqidagi bahs yillar davomida davom etib keladi. Ammo Abbosbek har ikki buyuk futbolchiga hurmat bilan munosabatda ekanini bildirib, Krishtianu bilan bir maydonda to‘p tepish o‘zi uchun qanchalik muhim ekanini yashirmadi.
Suhbat davomida Jaloliddin Masharipov va Krishtianu Ronalduning “An-Nasr”da birga o‘ynagan davri ham tilga olindi. Ma’lumki, Ronaldu Saudiya Arabistoni klubiga o‘tganidan keyin Masharipov bilan bir jamoada harakat qilgan va hatto o‘zbek xalqiga video murojaat yo‘llagan edi. Bu murojaat ijtimoiy tarmoqlarda juda mashhur bo‘lib ketgan.
“Ha-ha, albatta. Bu ijtimoiy tarmoqlarda juda mashhur bo‘lib ketgandi”, — dedi Fayzullayev.
Abbosbekning aytishicha, Jaloliddin Masharipov Ronaldu bilan bir jamoada o‘ynab, undan ko‘p narsalarni o‘rgangan. Krishtianu unga turli maslahatlar bergan, o‘z tajribasini ulashgan. Bunday tajriba har qanday futbolchi uchun katta maktab hisoblanadi.
“Bizning akamiz Masharipov u bilan bir jamoada o‘ynadi, ko‘p narsalarni o‘rgandi. Krishtianu ham unga turli maslahatlar va tajribalarini ulashgan”, — dedi u.
Fayzullayev suhbatda yana bir qiziq detalni ham aytdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, Masharipov va Ronaldu mashg‘ulotlar yakunida zarba berish bo‘yicha musobaqalashib turgan.
“Mashg‘ulotlar oxirida ular zarba berish bo‘yicha musobaqalashishardi”, — dedi Abbosbek.
Jurnalist kim g‘olib bo‘lganini so‘raganida esa Fayzullayev hazil bilan javob berdi.
“Bunisini aytmayman, xa-xa!” — dedi u.
Bu qisqa javob suhbatga yengil kayfiyat qo‘shdi. Shu bilan birga, o‘zbek futbolchilari dunyo futboli yulduzlari bilan bir muhitda bo‘lgani, ulardan tajriba olgani va endi Jahon chempionatida ularga qarshi maydonga tushish darajasiga yetgani juda quvonarli holat.
O‘zbekiston milliy terma jamoasi Portugaliyaga qarshi uchrashuvini 23 iyun kuni o‘tkazadi. Bahs Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da boshlanadi. Bu o‘yin muxlislar uchun guruh bosqichidagi eng qiziq to‘qnashuvlardan biri bo‘lishi kutilmoqda.
Portugaliya tarkibida Ronaldu bilan birga Brunu Fernandesh, Bernardu Silva, Vitinya, Rafael Leau, Ruben Diash kabi yuqori darajadagi futbolchilar bor. O‘zbekiston uchun bu bahs katta sinov bo‘ladi. Ammo aynan shunday o‘yinlar futbolchilarni yangi bosqichga olib chiqadi, ularga o‘zini dunyoga ko‘rsatish imkonini beradi.
Abbosbek Fayzullayev uchun ham bu uchrashuv faqat navbatdagi o‘yin emas. Bu bolalik orzusi, katta sahna, buyuk raqib va o‘zini isbotlash imkoniyatidir. Uning so‘zlaridan ko‘rinib turibdiki, yosh futbolchi bu lahzani katta ishtiyoq bilan kutmoqda.
O‘zbekiston muxlislari esa Abbosbek va uning jamoadoshlaridan jasoratli, aqlli va yurakdan o‘yin kutishmoqda. Ronaldu kabi afsonaga qarshi maydonga tushish katta sharaf, ammo unga qarshi munosib o‘ynash undan ham katta vazifa. Endi barcha e’tibor 23 iyun kuniga qaratilgan.
…