Shvetsiya milliy terma jamoasi Tunis ustidan yirik g‘alabaga erishdi

·13·Sport
Shvetsiya milliy terma jamoasi Tunis ustidan yirik g‘alabaga erishdi

Meksika, AQSH va Kanada yashil maydonlarida qizg‘in davom etayotgan JCH-2026 musobaqasi o‘zining shiddatli va gollarga boy o‘yinlari bilan dunyo futbol jamoatchiligini hayratga solishda davom etmoqda. Musobaqaning «F» guruhida dastlabki tur bahslari o‘zining yakuniga yetdi. Guruhning ikkinchi qarama-qarshiligida Yevropaning qudratli va tajribali vakillaridan biri bo‘lmish Shvetsiya terma jamoasi Shimoliy Afrikaning jiddiy raqiblaridan sanalgan Tunis vakillariga qarshi maydonga tushdi. Monterrey shahridagi muhtasham «Estadio BBVA» arenasida kechgan uchrashuv skandinaviyaliklarning mutlaq ustunligi va yirik 5:1 hisobidagi g‘alabasi bilan yakunlandi.

Monterreydagi gollar shousi: Shvetsiyaning dahshatli hujum chizig‘i

Uchrashuv start olishi bilan shvedlar raqib darvozasi oldida katta bosim yuzaga keltirishdi. Bahsning hali debyut qismi — 7-daqiqasidayoq iqtidorli yarim himoyachi Ayari hisobni ochishga muvaffaq bo‘ldi. Oradan ko‘p o‘tmay, 30-daqiqada jamoaning bosh yulduzi Aleksandr Isak oradagi farqni ikkitaga oshirdi. Afrikaliklar birinchi bo‘lim tugashi arafasida, ya’ni 43-daqiqada Rekikning aniq zarbasi evaziga hisobni qisqartirib, o‘yinga intriga qaytarishgandek bo‘lishdi.

Biroq, ikkinchi bo‘limda Yevropa vakillari raqibga hech qanday imkoniyat qoldirishmadi. 60-daqiqada joriy mavsumning eng qaynoq hujumchilaridan biri Viktor Gokeresh o‘z nomini tabloga yozdirib qo‘ygan bo‘lsa, 84-daqiqada Svanberg hisobni yirik ko‘rinishga olib keldi. Uchrashuvga qo‘shib berilgan hakamning kompensatsiya vaqtida (90+6-daqiqa) esa o‘yinning qahramoniga aylangan Ayari o‘z dublini nishonlab, bahsga yakuniy nuqtani qo‘ydi.

Quyidagi rasmiy sport tahlili jadvali orqali «F» guruhi 1-tur uchrashuvi tafsilotlari va jamoalarning boshlang‘ich tarkiblari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Musobaqa va rasmiy bosqich

O‘yin o‘tkazilgan stadion

Qarama-qarshilik va yakuniy hisob

Gol mualliflari va daqiqalari

Shvetsiya terma jamoasi tarkibi

Tunis terma jamoasi tarkibi

JCH-2026, «F» guruhi


(1-tur bahsi)

«Estadio BBVA»


(Monterrey, Meksika)

Shvetsiya — Tunis


5:1

Shvetsiya: Ayari (7, 90+6), Isak (30), Gokeresh (60), Svanberg (84)



Tunis: Rekik (43)

Nordfelt, Hiyen, Lindelyof, Lagerbilk, Bernhardson, Karlstrom, Ayari, Gudmundson, Nigren, Isak, Gokeresh.

Shamah, Valeri, Ben Hmida, Talbi, Rekik, Abdi, Shhiri, Hedira, Mejbri, Saad, Ben Slimane.

«F» guruhidagi vaziyat qizg‘in tus olmoqda

Eslatib o‘tamiz, ushbu kvartetdan o‘rin olgan ilk uchrashuvda ham haqiqiy drama kuzatilgan edi. Unda kuchli Niderlandiya terma jamoasi Osiyo qit’asi grandi Yaponiya vakillariga qarshi bahs olib borib, 2:2 hisobidagi jangovar durangga imzo chekkandi. Birinchi tur yakunlariga ko‘ra, dahshatli zafar quchgan Shvetsiya terma jamoasi 3 ochko va to‘plar nisbatiga ko‘ra guruhda yaqqol peshqadamga aylanib oldi. Tunis esa so‘nggi pog‘onadan joy oldi. Oldinda bizni yanada shiddatli ikkinchi tur uchrashuvlari kutmoqda.

Jahon chempionatining eng qaynoq nafasi, mundial maydonlaridan eksklyuziv reportajlar, yulduz futbolchilarning golli shoulari va sport olamiga oid eng ishonchli yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

ShvetsiyaTunisMonterreyAleksandr IsakViktor Gokeres
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jastin Geyji Topuriya ustidan qozonilgan g‘alabadan so‘ng nimalar dedi?Jastin Geyji Topuriya ustidan qozonilgan g‘alabadan so‘ng nimalar dedi?Bugun, 07:36Islom Maxachev Jastin Geyjini yengil vazn kamarini yutgani bilan tabrikladiIslom Maxachev Jastin Geyjini yengil vazn kamarini yutgani bilan tabrikladiBugun, 07:27Fayzullayev Kannavaroning maslahati va mundial orzusi haqida gapirdiFayzullayev Kannavaroning maslahati va mundial orzusi haqida gapirdiBugun, 06:58Abbosbek Fayzullayev Ronalduga qarshi o‘ynash orzusi haqida gapirdiAbbosbek Fayzullayev Ronalduga qarshi o‘ynash orzusi haqida gapirdiBugun, 06:29Bulat Yesmagambetov O‘zbekistonning JCH-2026 dagi imkoniyatini past baholadiBulat Yesmagambetov O‘zbekistonning JCH-2026 dagi imkoniyatini past baholadiBugun, 06:18Getji Topuriyani texnik nokautga uchratib, shov-shuvli g‘alaba qozondi!Getji Topuriyani texnik nokautga uchratib, shov-shuvli g‘alaba qozondi!Bugun, 05:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?