Shvetsiya milliy terma jamoasi Tunis ustidan yirik g‘alabaga erishdi
Meksika, AQSH va Kanada yashil maydonlarida qizg‘in davom etayotgan JCH-2026 musobaqasi o‘zining shiddatli va gollarga boy o‘yinlari bilan dunyo futbol jamoatchiligini hayratga solishda davom etmoqda. Musobaqaning «F» guruhida dastlabki tur bahslari o‘zining yakuniga yetdi. Guruhning ikkinchi qarama-qarshiligida Yevropaning qudratli va tajribali vakillaridan biri bo‘lmish Shvetsiya terma jamoasi Shimoliy Afrikaning jiddiy raqiblaridan sanalgan Tunis vakillariga qarshi maydonga tushdi. Monterrey shahridagi muhtasham «Estadio BBVA» arenasida kechgan uchrashuv skandinaviyaliklarning mutlaq ustunligi va yirik 5:1 hisobidagi g‘alabasi bilan yakunlandi.
Monterreydagi gollar shousi: Shvetsiyaning dahshatli hujum chizig‘i
Uchrashuv start olishi bilan shvedlar raqib darvozasi oldida katta bosim yuzaga keltirishdi. Bahsning hali debyut qismi — 7-daqiqasidayoq iqtidorli yarim himoyachi Ayari hisobni ochishga muvaffaq bo‘ldi. Oradan ko‘p o‘tmay, 30-daqiqada jamoaning bosh yulduzi Aleksandr Isak oradagi farqni ikkitaga oshirdi. Afrikaliklar birinchi bo‘lim tugashi arafasida, ya’ni 43-daqiqada Rekikning aniq zarbasi evaziga hisobni qisqartirib, o‘yinga intriga qaytarishgandek bo‘lishdi.
Biroq, ikkinchi bo‘limda Yevropa vakillari raqibga hech qanday imkoniyat qoldirishmadi. 60-daqiqada joriy mavsumning eng qaynoq hujumchilaridan biri Viktor Gokeresh o‘z nomini tabloga yozdirib qo‘ygan bo‘lsa, 84-daqiqada Svanberg hisobni yirik ko‘rinishga olib keldi. Uchrashuvga qo‘shib berilgan hakamning kompensatsiya vaqtida (90+6-daqiqa) esa o‘yinning qahramoniga aylangan Ayari o‘z dublini nishonlab, bahsga yakuniy nuqtani qo‘ydi.
Quyidagi rasmiy sport tahlili jadvali orqali «F» guruhi 1-tur uchrashuvi tafsilotlari va jamoalarning boshlang‘ich tarkiblari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Musobaqa va rasmiy bosqich
O‘yin o‘tkazilgan stadion
Qarama-qarshilik va yakuniy hisob
Gol mualliflari va daqiqalari
Shvetsiya terma jamoasi tarkibi
Tunis terma jamoasi tarkibi
JCH-2026, «F» guruhi
(1-tur bahsi)
«Estadio BBVA»
(Monterrey, Meksika)
Shvetsiya — Tunis
5:1
Shvetsiya: Ayari (7, 90+6), Isak (30), Gokeresh (60), Svanberg (84)
Tunis: Rekik (43)
Nordfelt, Hiyen, Lindelyof, Lagerbilk, Bernhardson, Karlstrom, Ayari, Gudmundson, Nigren, Isak, Gokeresh.
Shamah, Valeri, Ben Hmida, Talbi, Rekik, Abdi, Shhiri, Hedira, Mejbri, Saad, Ben Slimane.
«F» guruhidagi vaziyat qizg‘in tus olmoqda
Eslatib o‘tamiz, ushbu kvartetdan o‘rin olgan ilk uchrashuvda ham haqiqiy drama kuzatilgan edi. Unda kuchli Niderlandiya terma jamoasi Osiyo qit’asi grandi Yaponiya vakillariga qarshi bahs olib borib, 2:2 hisobidagi jangovar durangga imzo chekkandi. Birinchi tur yakunlariga ko‘ra, dahshatli zafar quchgan Shvetsiya terma jamoasi 3 ochko va to‘plar nisbatiga ko‘ra guruhda yaqqol peshqadamga aylanib oldi. Tunis esa so‘nggi pog‘onadan joy oldi. Oldinda bizni yanada shiddatli ikkinchi tur uchrashuvlari kutmoqda.
Jahon chempionatining eng qaynoq nafasi, mundial maydonlaridan eksklyuziv reportajlar, yulduz futbolchilarning golli shoulari va sport olamiga oid eng ishonchli yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…