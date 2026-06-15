Jordan Henderson Jud Bellingemga nisbatan tanqidlarni asossiz deb atadi
Angliya terma jamoasining tajribali yarim himoyachisi Jordan Henderson Real Madrid yulduzi Jud Bellingem atrofidagi salbiy shov-shuvlarga munosabat bildirdi. Uning taʼkidlashicha, yosh iqtidor egasiga nisbatan matbuotda bildirilayotgan tanqidlar haqiqatdan yiroq va bu turdagi maqolalarni oʻqish uning uchun juda ogʻir. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hendersonning fikricha, Jud Bellingem Angliya terma jamoasining 2026-yilgi Jahon chempionatidagi muvaffaqiyati uchun hal qiluvchi figura hisoblanadi. Goal.com nashri xabariga koʻra, tajribali futbolchi Bellinghamni jamoaning "X-faktori" deb atagan va uning nafaqat maydondagi, balki kiyim almashtirish xonasidagi taʼsiri ham beqiyos ekanini taʼkidlagan.
Jamoa ichidagi muhit va yetakchilikSoʻnggi vaqtlarda Britaniya OAVlarida Bellinghamning maydondagi oʻzini tutishi va xarakteri borasida turli tanqidiy fikrlar koʻpaygan edi. Biroq Henderson bu gap-soʻzlarni rad etib, Judening jamoadoshlari uchun ajoyib hamroh ekanini aytdi. "Men u haqida faqat ijobiy fikr bildira olaman. Matbuotda yozilayotgan koʻp narsalar yolgʻon. U bizga beradigan oʻzgacha energiya jamoani kuchaytiradi", — deydi Henderson.
Shunisi eʼtiborliki, Thomas Tuchel boshqaruvidagi Angliya terma jamoasi Shimoliy Amerikada oʻtadigan mundialga jiddiy tayyorgarlik koʻrmoqda. Bellingham bor-yoʻgʻi 22 yoshda boʻlishiga qaramay, bu uning faoliyatidagi toʻrtinchi yirik turnir boʻladi. Uning Borussiya Dortmund va Real Madrid kabi klublardagi tajribasi terma jamoa uchun juda qadrli.
Tajriba va yoshlik shiddati uygʻunligiHendersonning oʻzi ham 35 yoshida terma jamoaga chaqirilgani koʻplab muhokamalarga sabab boʻlgan edi. Ammo Bellingham faxriy futbolchini himoya qilib, uni jamoani birlashtirib turuvchi "yelim" deb atagan. Bu esa futbolchilar oʻrtasidagi oʻzaro hurmat va jamoaviy ruh naqadar yuqori ekanini koʻrsatadi.
Hozirda Angliya terma jamoasi Florida shtatida oʻquv-mashgʻulot yigʻinlarini oʻtkazmoqda. Jamoa chorshanba kuni Xorvatiyaga qarshi boʻlib oʻtadigan guruh bosqichining ilk oʻyiniga tayyorgarlik koʻrmoqda. Kutilishicha, Bellingham ushbu bahsda 10-raqamli pozitsiyada asosiy tarkibda maydonga tushadi.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Angliya terma jamoasining 2026-yilgi Jahon chempionatidagi imkoniyatlari koʻp jihatdan Bellingham kabi yosh yulduzlarning sport formasiga va jamoa ichidagi barqarorlikka bogʻliq. Henderson kabi tajribali oʻyinchilarning qoʻllab-quvvatlashi esa yosh futbolchilarning bosim ostida qolmasligiga yordam beradi.
…