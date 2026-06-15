Jordan Henderson Jud Bellingemga nisbatan tanqidlarni asossiz deb atadi

·21·Sport
Jordan Henderson Jud Bellingemga nisbatan tanqidlarni asossiz deb atadi

Angliya terma jamoasining tajribali yarim himoyachisi Jordan Henderson Real Madrid yulduzi Jud Bellingem atrofidagi salbiy shov-shuvlarga munosabat bildirdi. Uning taʼkidlashicha, yosh iqtidor egasiga nisbatan matbuotda bildirilayotgan tanqidlar haqiqatdan yiroq va bu turdagi maqolalarni oʻqish uning uchun juda ogʻir. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hendersonning fikricha, Jud Bellingem Angliya terma jamoasining 2026-yilgi Jahon chempionatidagi muvaffaqiyati uchun hal qiluvchi figura hisoblanadi. Goal.com nashri xabariga koʻra, tajribali futbolchi Bellinghamni jamoaning "X-faktori" deb atagan va uning nafaqat maydondagi, balki kiyim almashtirish xonasidagi taʼsiri ham beqiyos ekanini taʼkidlagan.

Jamoa ichidagi muhit va yetakchilik

Soʻnggi vaqtlarda Britaniya OAVlarida Bellinghamning maydondagi oʻzini tutishi va xarakteri borasida turli tanqidiy fikrlar koʻpaygan edi. Biroq Henderson bu gap-soʻzlarni rad etib, Judening jamoadoshlari uchun ajoyib hamroh ekanini aytdi. "Men u haqida faqat ijobiy fikr bildira olaman. Matbuotda yozilayotgan koʻp narsalar yolgʻon. U bizga beradigan oʻzgacha energiya jamoani kuchaytiradi", — deydi Henderson.

Shunisi eʼtiborliki, Thomas Tuchel boshqaruvidagi Angliya terma jamoasi Shimoliy Amerikada oʻtadigan mundialga jiddiy tayyorgarlik koʻrmoqda. Bellingham bor-yoʻgʻi 22 yoshda boʻlishiga qaramay, bu uning faoliyatidagi toʻrtinchi yirik turnir boʻladi. Uning Borussiya Dortmund va Real Madrid kabi klublardagi tajribasi terma jamoa uchun juda qadrli.

Tajriba va yoshlik shiddati uygʻunligi

Hendersonning oʻzi ham 35 yoshida terma jamoaga chaqirilgani koʻplab muhokamalarga sabab boʻlgan edi. Ammo Bellingham faxriy futbolchini himoya qilib, uni jamoani birlashtirib turuvchi "yelim" deb atagan. Bu esa futbolchilar oʻrtasidagi oʻzaro hurmat va jamoaviy ruh naqadar yuqori ekanini koʻrsatadi.

Hozirda Angliya terma jamoasi Florida shtatida oʻquv-mashgʻulot yigʻinlarini oʻtkazmoqda. Jamoa chorshanba kuni Xorvatiyaga qarshi boʻlib oʻtadigan guruh bosqichining ilk oʻyiniga tayyorgarlik koʻrmoqda. Kutilishicha, Bellingham ushbu bahsda 10-raqamli pozitsiyada asosiy tarkibda maydonga tushadi.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Angliya terma jamoasining 2026-yilgi Jahon chempionatidagi imkoniyatlari koʻp jihatdan Bellingham kabi yosh yulduzlarning sport formasiga va jamoa ichidagi barqarorlikka bogʻliq. Henderson kabi tajribali oʻyinchilarning qoʻllab-quvvatlashi esa yosh futbolchilarning bosim ostida qolmasligiga yordam beradi.

AngliyaReal MadridJude BellinghamJordan HendersonJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Federico Chiesa Liverpulda qolishga qaror qildi: Italiyalik hujumchi oʻzini koʻrsatmoqchiFederico Chiesa Liverpulda qolishga qaror qildi: Italiyalik hujumchi oʻzini koʻrsatmoqchiBugun, 13:39Jud Bellingem va Angliya terma jamoasi: Thomas Tuchel yangi strategiya tanlamoqdaJud Bellingem va Angliya terma jamoasi: Thomas Tuchel yangi strategiya tanlamoqdaBugun, 13:16Van Deyk jahon chempionatidagi reklama tanaffuslarini tanqid qildiVan Deyk jahon chempionatidagi reklama tanaffuslarini tanqid qildiBugun, 12:50Arman Sarukyan UFCdagi shov-shuvli jangdan so‘ng multimillionerga aylandiArman Sarukyan UFCdagi shov-shuvli jangdan so‘ng multimillionerga aylandiBugun, 12:17Barselona Rayan Cherki va Lamine Yamal juftligi orqali yangi davrni boshlamoqchiBarselona Rayan Cherki va Lamine Yamal juftligi orqali yangi davrni boshlamoqchiBugun, 12:11Pedro Porro Tottenxem bilan yangi shartnoma imzoladi: Real Madrid va Siti umidlari puchga chiqdiPedro Porro Tottenxem bilan yangi shartnoma imzoladi: Real Madrid va Siti umidlari puchga chiqdiBugun, 11:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?