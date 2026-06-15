Nyukasl yulduzlari Manchester Yunayted va Arsenal qiziqishlari markazida

·0·Sport
Nyukasl yulduzlari Manchester Yunayted va Arsenal qiziqishlari markazida

Angliya Premer-ligasining eng koʻzga koʻringan yarim himoyachilaridan sanalgan Sandro Tonali va Bruno Guimaraes atrofidagi transfer mish-mishlari yangi pallaga kirdi. Nyukasl jamoasining ushbu ikki tayanchi yirik klublar eʼtiborida boʻlib turibdi, biroq klub afsonalari futbolchilardan oʻz kelajagi borasida aniq qaror qabul qilishni talab qilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashriga bergan intervyusida Nyukasl afsonasi Chris Waddle Sandro Tonali va Bruno Guimaraesni erkaklardek mard boʻlib, oʻz niyatlarini ochiq bayon etishga chaqirdi. Uning fikricha, futbolchilar yoki ularning agentlari transfer haqidagi gap-soʻzlarga chek qoʻyishi yoki ketish niyatini rasman bildirishi kerak. Hozirda ushbu futbolchilarga Manchester Yunayted, Arsenal va Manchester Siti kabi grandlar jiddiy qiziqish bildirmoqda.

Yetakchilarning oʻrni va transfer ehtimoli

Braziliyalik Bruno Guimaraes ayni damda oʻz milliy terma jamoasi safida 2026-yilgi Jahon chempionati saralash oʻyinlarida ishtirok etmoqda. Jamoa sardori darajasiga koʻtarilgan futbolchining ketishi Nyukasl uchun katta yoʻqotish boʻlishi tayin. Shu sababli, bosh murabbiy Eddie Howe agar braziliyalik yulduz ketishni istasa, unga munosib oʻrinbosarni hozirdan qidirishi lozim boʻladi.

Italiyalik Sandro Tonali ham jamoa oʻyinini shakllantirishda muhim rol oʻynaydi. Uning maydon markazidagi agressiv oʻyini va hujumlarni tashkil qilish qobiliyati Nyukasl uchun hayotiy ahamiyatga ega. Agar Tonali yoki Guimaraes sotiladigan boʻlsa, klub ixtiyoriga ulkan mablagʻ kelib tushadi, biroq ularning oʻrnini toʻldirish oson boʻlmaydi.

Nyukasl allaqachon Anthony Gordonni Barselona jamoasiga qariyb 70 million funt sterling evaziga sotib ulgurgan. Bu esa klubning moliyaviy holati barqarorligini koʻrsatsa-da, tarkibni kuchaytirish masalasini ochiq qoldirmoqda. 2026-yilgi yozgi transfer oynasida Eddie Howe ixtiyorida katta budjet boʻlishi kutilmoqda, ammo asosiy yulduzlarni saqlab qolish ustuvor vazifa boʻlib qolmoqda.

Yevrokuboklarsiz mavsumning taʼsiri

Oʻtgan mavsumni 12-oʻrinda yakunlagan Nyukasl kelasi mavsumda Yevropa musobaqalarida ishtirok etmaydi. Bu omil Sandro Tonali va Bruno Guimaraes kabi yuqori darajadagi futbolchilarni jamoada ushlab qolishni qiyinlashtirishi mumkin. Chempionlar ligasi va boshqa nufuzli turnirlarda oʻynash istagi futbolchilarni Manchester Siti yoki Arsenal kabi klublar taklifini koʻrib chiqishga undashi tabiiy.

Chris Waddle futbolchilarning jimjitligi muxlislar va klub rahbariyati uchun noaniqlik tugʻdirayotganini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, agar mish-mishlar asossiz boʻlsa, futbolchilar buni rad etishi, aks holda klubga yangi rejalarni tuzish uchun imkon berishi kerak. Nyukasl muxlislari esa oʻz suyukli yulduzlarining St James’ Park stadionida qolishiga umid qilmoqda.

NyukaslTransferlarSandro TonaliBruno GuimaraesAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Federico Chiesa Liverpulda qolishga qaror qildi: Italiyalik hujumchi oʻzini koʻrsatmoqchiFederico Chiesa Liverpulda qolishga qaror qildi: Italiyalik hujumchi oʻzini koʻrsatmoqchiBugun, 13:39Jordan Henderson Jud Bellingemga nisbatan tanqidlarni asossiz deb atadiJordan Henderson Jud Bellingemga nisbatan tanqidlarni asossiz deb atadiBugun, 13:19Jud Bellingem va Angliya terma jamoasi: Thomas Tuchel yangi strategiya tanlamoqdaJud Bellingem va Angliya terma jamoasi: Thomas Tuchel yangi strategiya tanlamoqdaBugun, 13:16Van Deyk jahon chempionatidagi reklama tanaffuslarini tanqid qildiVan Deyk jahon chempionatidagi reklama tanaffuslarini tanqid qildiBugun, 12:50Arman Sarukyan UFCdagi shov-shuvli jangdan so‘ng multimillionerga aylandiArman Sarukyan UFCdagi shov-shuvli jangdan so‘ng multimillionerga aylandiBugun, 12:17Barselona Rayan Cherki va Lamine Yamal juftligi orqali yangi davrni boshlamoqchiBarselona Rayan Cherki va Lamine Yamal juftligi orqali yangi davrni boshlamoqchiBugun, 12:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?