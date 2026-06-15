Nyukasl yulduzlari Manchester Yunayted va Arsenal qiziqishlari markazida
Angliya Premer-ligasining eng koʻzga koʻringan yarim himoyachilaridan sanalgan Sandro Tonali va Bruno Guimaraes atrofidagi transfer mish-mishlari yangi pallaga kirdi. Nyukasl jamoasining ushbu ikki tayanchi yirik klublar eʼtiborida boʻlib turibdi, biroq klub afsonalari futbolchilardan oʻz kelajagi borasida aniq qaror qabul qilishni talab qilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashriga bergan intervyusida Nyukasl afsonasi Chris Waddle Sandro Tonali va Bruno Guimaraesni erkaklardek mard boʻlib, oʻz niyatlarini ochiq bayon etishga chaqirdi. Uning fikricha, futbolchilar yoki ularning agentlari transfer haqidagi gap-soʻzlarga chek qoʻyishi yoki ketish niyatini rasman bildirishi kerak. Hozirda ushbu futbolchilarga Manchester Yunayted, Arsenal va Manchester Siti kabi grandlar jiddiy qiziqish bildirmoqda.
Yetakchilarning oʻrni va transfer ehtimoliBraziliyalik Bruno Guimaraes ayni damda oʻz milliy terma jamoasi safida 2026-yilgi Jahon chempionati saralash oʻyinlarida ishtirok etmoqda. Jamoa sardori darajasiga koʻtarilgan futbolchining ketishi Nyukasl uchun katta yoʻqotish boʻlishi tayin. Shu sababli, bosh murabbiy Eddie Howe agar braziliyalik yulduz ketishni istasa, unga munosib oʻrinbosarni hozirdan qidirishi lozim boʻladi.
Italiyalik Sandro Tonali ham jamoa oʻyinini shakllantirishda muhim rol oʻynaydi. Uning maydon markazidagi agressiv oʻyini va hujumlarni tashkil qilish qobiliyati Nyukasl uchun hayotiy ahamiyatga ega. Agar Tonali yoki Guimaraes sotiladigan boʻlsa, klub ixtiyoriga ulkan mablagʻ kelib tushadi, biroq ularning oʻrnini toʻldirish oson boʻlmaydi.
Nyukasl allaqachon Anthony Gordonni Barselona jamoasiga qariyb 70 million funt sterling evaziga sotib ulgurgan. Bu esa klubning moliyaviy holati barqarorligini koʻrsatsa-da, tarkibni kuchaytirish masalasini ochiq qoldirmoqda. 2026-yilgi yozgi transfer oynasida Eddie Howe ixtiyorida katta budjet boʻlishi kutilmoqda, ammo asosiy yulduzlarni saqlab qolish ustuvor vazifa boʻlib qolmoqda.
Yevrokuboklarsiz mavsumning taʼsiriOʻtgan mavsumni 12-oʻrinda yakunlagan Nyukasl kelasi mavsumda Yevropa musobaqalarida ishtirok etmaydi. Bu omil Sandro Tonali va Bruno Guimaraes kabi yuqori darajadagi futbolchilarni jamoada ushlab qolishni qiyinlashtirishi mumkin. Chempionlar ligasi va boshqa nufuzli turnirlarda oʻynash istagi futbolchilarni Manchester Siti yoki Arsenal kabi klublar taklifini koʻrib chiqishga undashi tabiiy.
Chris Waddle futbolchilarning jimjitligi muxlislar va klub rahbariyati uchun noaniqlik tugʻdirayotganini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, agar mish-mishlar asossiz boʻlsa, futbolchilar buni rad etishi, aks holda klubga yangi rejalarni tuzish uchun imkon berishi kerak. Nyukasl muxlislari esa oʻz suyukli yulduzlarining St James’ Park stadionida qolishiga umid qilmoqda.
…